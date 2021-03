Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:57 Canal Olimpic De Catalunya - Vallter 2000 / Setcases (Vall Camprodon), 203,1 км 1 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 05:00:58 2 Jhoan Esteban Chaves (Col) Team BikeExchange 00:13 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:19 4 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 00:31 5 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 6 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 7 Hugh John Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 8 Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation 00:36 9 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 11 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 12 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 13 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 14 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 15 Enric Mas (Esp) Movistar Team 00:46 16 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick-Step 17 Matteo Badilatti (Sui) Groupama-FDJ 01:03 18 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 01:09 19 Lennard Kamna (Ger) Bora-Hansgrohe 20 Brandon Mcnulty (Usa) UAE Team Emirates 01:21 21 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 01:29 22 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 23 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick-Step 24 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 25 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 02:07 26 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 27 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 02:35 28 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 02:39 29 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 02:42 30 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 02:48 31 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 02:56 32 Ruben Guerreiro (Por) EF Education - Nippo 33 Oscar Rodriguez (Esp) Astana - Premier Tech 34 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 03:06 35 Jaime Castrillo (Esp) Equipo Kern Pharma 36 Jai Hindley (Aus) Team DSM 37 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 03:10 38 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 39 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 03:36 40 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom - Rusvelo 04:00 41 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 04:02 42 Chris Harper (Aus) Team Jumbo - Visma 04:12 43 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 04:18 44 Sebastien Reichenbach (Sui) Groupama-FDJ 04:23 45 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 04:45 46 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 04:55 47 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 05:15 48 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 05:19 49 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 05:34 50 Robert Britton (Can) Rally Cycling 05:43 51 Chris Froome (Gbr) Israel Start-Up Nation 52 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarch - Wanty - Gobert 06:04 53 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 54 Rein Taaramae (Est) Intermarch - Wanty - Gobert 06:06 55 Jose Herrada (Esp) Cofidis 56 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 06:18 57 Simone Petilli (Ita) Intermarch - Wanty - Gobert 06:31 58 Daniel Mendez (Col) Equipo Kern Pharma 07:05 59 Clement Champoussin (Fra) AG2R Citroen Team 07:18 60 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 07:32 61 Alexander Evans (Aus) Intermarch - Wanty - Gobert 07:33 62 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 07:59 63 Andres Camilo Ardila (Col) UAE Team Emirates 08:03 64 Thomas Champion (Fra) Cofidis 08:27 64 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - Rusvelo 08:32 66 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroen Team 09:11 67 Frangois Bidard (Fra) AG2R Citroen Team 68 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 09:25 69 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana - Premier Tech 70 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 71 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 09:43 72 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 10:11 73 Jonathan Castroviejo (Esp) Ineos Grenadiers 74 Remy Rochas (Fra) Cofidis 75 Merhawi Kudus (Eri) Astana - Premier Tech 76 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 77 Daryl Impey (Rsa) Israel Start-Up Nation 78 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 79 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick-Step 80 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R Citroen Team 81 Kilian Frankiny (Sui) Team Qhubeka Assos 82 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroen Team 83 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 84 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom - Rusvelo 85 Urko Berrade (Esp) Equipo Kern Pharma 86 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 87 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 10:54 88 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 11:13 89 Michael Storer (Aus) Team DSM 11:15 90 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 11:43 91 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step 92 Jonas Wilsly (Den) Astana - Premier Tech 11:51 92 Diego Andres Cam Argo (Col) EF Education - Nippo 94 Stefan De Bod (Rsa) Astana - Premier Tech 12:27 95 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 12:43 96 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 97 Fernando Barcelo (Esp) Cofidis 98 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team 99 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 100 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 101 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 102 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education - Nippo 103 Marc Hirschi (Sui) UAE Team Emirates 104 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 105 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom - Rusvelo 106 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos 107 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana - Premier Tech 108 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 109 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 12:49 110 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 13:35 111 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 112 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 13:49 113 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 14:22 114 Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo 115 Harold Tejada (Col) Astana - Premier Tech 116 Francisco Galvan (Esp) Equipo Kern Pharma 14:27 117 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom - Rusvelo 15:27 117 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 119 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 120 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 121 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 122 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 123 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 124 Marc Soler (Esp) Movistar Team 125 Joseph Rosskopf (Usa) Rally Cycling 126 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 127 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 128 Chad Haga (Usa) Team DSM 129 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 130 Marti Marquez (Esp) Equipo Kern Pharma 131 Thomas Degendt (Bel) Lotto Soudal 132 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 133 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 134 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 135 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 136 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 137 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 138 Jan Hirt (Cze) Intermarch - Wanty - Gobert 139 Reinardt Janse (Rsa) Team Qhubeka Assos 16:34 140 Louis Meintjes (Rsa) Intermarch - Wanty - Gobert 16:49 141 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 16:53 142 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick-Step 143 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Assos 144 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 17:38 145 Michael Hundahl (Den) EF Education - Nippo 146 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 147 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 17:53 148 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 149 Max Kanter (Ger) Team DSM 150 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 19:18 151 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 19:50 152 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 19:59 153 Benjamin King (Usa) Rally Cycling 154 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 20:09 155 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 20:11 156 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 20:28 157 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 20:41 158 Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos 21:17 159 Frederik Wan Dahl (Den) Bora-Hansgrohe 21:26 160 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick-Step 161 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 162 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 09:44:21 2 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 00:45 3 Joao Almeida (Por) Deceuninck - Quick-Step 00:49 4 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 00:53 5 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 01:03 6 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 01:04 7 Hugh John Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 01:14 8 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 01:21 9 Jhoan Esteban Chaves (Col) Team BikeExchange 10 Brandon Mcnulty (Usa) UAE Team Emirates 01:24 11 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 01:29 12 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 01:30 13 Lennard Kamna (Ger) Bora-Hansgrohe 01:33 14 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 01:35 15 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma 01:37 16 Enric Mas (Esp) Movistar Team 01:40 17 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 01:46 18 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck - Quick-Step 01:52 19 Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation 01:54 20 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 02:07 21 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 02:24 22 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 03:21 23 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 03:22 24 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 03:23 25 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 03:44 26 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 03:47 27 Ruben Guerreiro (Por) EF Education - Nippo 03:52 28 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 04:04 29 Oscar Rodriguez (Esp) Astana - Premier Tech 04:09 30 Jaime Castrillo (Esp) Equipo Kern Pharma 04:14 31 Roger Adria (Esp) Equipo Kern Pharma 04:21 32 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 04:25 33 Jai Hindley (Aus) Team DSM 04:33 34 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 04:55 35 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 05:01 36 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 05:05 37 Chris Harper (Aus) Team Jumbo - Visma 05:14 38 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 05:18 39 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom - Rusvelo 05:33 40 Sebastien Reichenbach (Sui) Groupama-FDJ 05:46 41 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 05:50 42 Jose Herrada (Esp) Cofidis 08:00 43 Clement Champoussin (Fra) AG2R Citroen Team 08:24 44 Simone Petilli (Ita) Intermarch - Wanty - Gobert 08:25 45 Daniel Mendez (Col) Equipo Kern Pharma 08:46 46 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana - Premier Tech 09:31 47 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 10:07 48 Jonathan Castroviejo (Esp) Ineos Grenadiers 10:41 49 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 10:47 50 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick-Step 10:55 51 Daryl Impey (Rsa) Israel Start-Up Nation 10:57 52 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 11:06 53 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 11:19 54 Tanel Kangert (Est) Team BikeExchange 11:28 55 Remy Rochas (Fra) Cofidis 11:30 56 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 11:34 57 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 11:46 58 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 12:07 59 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 12:17 60 Stefan De Bod (Rsa) Astana - Premier Tech 12:40 61 Michael Storer (Aus) Team DSM 62 Robert Britton (Can) Rally Cycling 13:03 63 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 13:23 64 Urko Berrade (Esp) Equipo Kern Pharma 13:27 64 Marc Hirschi (Sui) UAE Team Emirates 13:46 66 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 14:00 67 Matteo Badilatti (Sui) Groupama-FDJ 14:02 68 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 14:11 69 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 14:25 70 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 14:39 71 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 14:46 72 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 15:05 73 Harold Tejada (Col) Astana - Premier Tech 15:14 74 Francisco Galvan (Esp) Equipo Kern Pharma 15:29 75 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 15:32 76 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 15:35 77 Chris Froome (Gbr) Israel Start-Up Nation 15:37 78 Mattias Jensen (Den) Trek-Segafredo 15:45 79 Brent Bookwalter (Usa) Team BikeExchange 16:06 80 Marc Soler (Esp) Movistar Team 16:09 81 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 82 Callum Scotson (Aus) Team BikeExchange 16:17 83 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 16:25 84 Chad Haga (Usa) Team DSM 16:27 85 Dion Smith (Nzl) Team BikeExchange 16:40 86 Rein Taaramae (Est) Intermarch - Wanty - Gobert 16:46 87 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarch - Wanty - Gobert 17:12 88 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 17:34 89 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious 17:40 90 Andres Camilo Ardila (Col) UAE Team Emirates 17:53 91 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 18:24 92 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom - Rusvelo 18:25 92 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 18:26 94 Michael Hundahl (Den) EF Education - Nippo 18:27 95 Thomas Champion (Fra) Cofidis 19:21 96 Frangois Bidard (Fra) AG2R Citroen Team 19:50 97 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroen Team 19:54 98 Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe 20:33 99 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step 20:34 100 Merhawi Kudus (Eri) Astana - Premier Tech 20:37 101 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 20:53 102 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 21:20 103 Thomas Degendt (Bel) Lotto Soudal 21:22 104 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education - Nippo 21:26 105 Artem Nych (Rus) Gazprom - Rusvelo 21:38 106 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroen Team 21:54 107 Savva Novikov (Rus) Equipo Kern Pharma 22:30 108 Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka Assos 22:36 109 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 22:42 110 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 23:07 111 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 23:11 112 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - Rusvelo 24:45 113 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 25:26 114 Joseph Rosskopf (Usa) Rally Cycling 25:29 115 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 25:39 116 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 25:48 117 Ben Gastauer (Lux) AG2R Citroen Team 25:57 117 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 26:01 119 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 26:05 120 Kilian Frankiny (Sui) Team Qhubeka Assos 121 Marti Marquez (Esp) Equipo Kern Pharma 26:18 122 Natnael Berhane (Eri) Cofidis 26:30 123 Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom - Rusvelo 26:43 124 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R Citroen Team 27:08 125 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation 27:23 126 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 27:34 127 Diego Andres Cam Argo (Col) EF Education - Nippo 27:47 128 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 27:48 129 Louis Meintjes (Rsa) Intermarch - Wanty - Gobert 27:53 130 Jonas Wilsly (Den) Astana - Premier Tech 27:54 131 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 28:03 132 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 28:15 133 Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation 28:25 134 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos 28:47 135 Reinardt Janse (Rsa) Team Qhubeka Assos 29:11 136 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick-Step 29:21 137 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 29:41 138 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana - Premier Tech 29:55 139 Fernando Barcelo (Esp) Cofidis 29:57 140 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom - Rusvelo 141 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 30:30 142 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 143 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 30:34 144 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 30:43 145 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 31:09 146 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 31:34 147 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 31:39 148 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 32:00 149 Max Kanter (Ger) Team DSM 32:25 150 Alexander Evans (Aus) Intermarch - Wanty - Gobert 32:31 151 Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious 33:11 152 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 34:56 153 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick-Step 35:57 154 Benjamin King (Usa) Rally Cycling 36:42 155 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 37:27 156 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 37:49 157 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 38:17 158 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka Assos 38:18 159 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 38:51 160 Jan Hirt (Cze) Intermarch - Wanty - Gobert 39:00 161 Frederik Wan Dahl (Den) Bora-Hansgrohe 44:05 162 Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos 46:58 Вуэльта Каталонии-2021. Маршрут Результаты 1 этапа Вуэльта Каталонии-2021 Результаты 2 этапа Вуэльта Каталонии-2021 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Каталонии Вуэльта Каталонии-2021 Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка Адам Йейтс Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(1 058)

В тему: Неделя Коппи и Бартали-2021. Этап 2

Вуэльта Каталонии-2021. Этап 2

Вуэльта Каталонии-2021. Этап 1

Тур ОАЭ-2021. Этап 7

Тур ОАЭ-2021. Этап 5

Тур ОАЭ-2021. Этап 3

Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 3

Вуэльта Каталонии 2014. Этап 4

Вуэльта Каталонии-2013, Этап 3

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.