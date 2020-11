Александр Власов – 11-й на своём дебютном полном Гранд-туре

https://www.cyclingnews.com/news/vlasov-it-was-great-to-compete-with-best-climb

Italian sports newspaper La Gazzetta dello Sport reported in September that Vlasov could be headed to Ineos Grenadiers – home to last year's Giro winner and this year's Vuelta runner-up Richard Carapaz and this year's surprise Giro winner Tao Geoghegan Hart – although apparently not until 2022.

"на будущее" )

Цитата: Ернат

а это точная информация? ссылка есть на источник?

ссылка на трансферную стр cq вряд ли нужна. а точная ли инфа у них, мне неизвестно.