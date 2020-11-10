Александр Власов – 11-й на своём дебютном полном Гранд-туре

Александр Власов финишировал 11-м в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Испании». Испанская супермногодневка стала первым полным Гранд-туром для гонщика «Астана Про Тим» после того, как из-за гастроэнтерита Александр был вынужден сойти со второго этапа «Джиро д’Италия».

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Власов провел очень мощную гонку, на каждом горном этапе находясь впереди рядом с главными фаворитами гонки. На королевском этапе с финишем на вершине Альто де л’Англиру Александр был очень близок к победе, заняв второе место. Также, он финишировал 4-м на Альто де Монткальвильо, был 5-м на вершине Ла Лагуна Негра де Винуэса и стал 6-м на Альто де ла Фаррапона.

- Мне очень понравилась «Вуэльта Испании»! Это великолепная гонка, я очень рад, что проехал и закончил ее! Я благодарен команде за то, что смог выступить здесь после своего схода с «Джиро» из-за проблем со здоровьем. Могу сказать, что приобрел очень ценный опыт на своем первом полном Гранд-туре, и я уверен, что он поможет мне продолжить свое развитие в качестве профессионального гонщика. Было здорово соревноваться бок о бок с сильнейшими горняками и оставаться рядом с ними на труднейших подъемах гонки. Надеюсь, что вернусь сюда с более высокими амбициями, - сказал Александр Власов.

- В целом, мы довольны тем, как провели эту «Вуэльту Испании» и нашими результатами, которых здесь добились. У Александра получился сильный дебют, он впечатлил нас, оставаясь рядом с самыми большими фаворитами на каждом горном этапе, атакуя и сражаясь за победу на этапе.

На старте гонки он был еще в процессе восстановления после болезни, так что Александр начал «Вуэльту» без стресса и с целью поднабраться хорошего опыта трехнедельной гонки. Благодаря тому опыту, который он приобрел, я уверен, что Власов станет намного сильнее. Также, я очень рад и горд всей командой, которая была у нас тут в Испании.

У нас подобралась очень хорошая группа гонщиков, которые прекрасно работали вместе, поддерживая и помогая друг другу. В итоге, мы очень неплохо выступили, выиграли один этап, трижды были близки к еще одному успеху, кроме того, много раз заезжали в десятку сильнейших. Жаль, что мы упустили Топ-10 в общем зачете, но, в целом, отличная «Вуэльта» получилась, прекрасное завершение такого странного и сложного сезона.

В самом деле, год был трудным для всех, но нашей команде удалось пройти через него и остаться на победном пути. Несмотря на все сложности, мы провели сильный сезон, одержали ряд больших побед. Мы провели все три Гранд-тура, и это был ключевой момент для всего мирового велоспорта. Хочу поблагодарить нашего главного партнера «Самрук-Казына» и Premier Tech, а также, всех наших спонсоров и партнеров за огромную поддержку на протяжении всего года, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM