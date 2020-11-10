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Александр Власов – 11-й на своём дебютном полном Гранд-туре

Александр Власов – 11-й на своём дебютном полном Гранд-туре

 

 

  Александр Власов финишировал 11-м в итоговой генеральной классификации «Вуэльты Испании». Испанская супермногодневка стала первым полным Гранд-туром для гонщика «Астана Про Тим» после того, как из-за гастроэнтерита Александр был вынужден сойти со второго этапа «Джиро д’Италия».

 

 

Александр Власов – 11-й на своём дебютном полном Гранд-туре

 

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

  Власов провел очень мощную гонку, на каждом горном этапе находясь впереди рядом с главными фаворитами гонки. На королевском этапе с финишем на вершине Альто де л’Англиру Александр был очень близок к победе, заняв второе место. Также, он финишировал 4-м на Альто де Монткальвильо, был 5-м на вершине Ла Лагуна Негра де Винуэса и стал 6-м на Альто де ла Фаррапона.

 

- Мне очень понравилась «Вуэльта Испании»! Это великолепная гонка, я очень рад, что проехал и закончил ее! Я благодарен команде за то, что смог выступить здесь после своего схода с «Джиро» из-за проблем со здоровьем. Могу сказать, что приобрел очень ценный опыт на своем первом полном Гранд-туре, и я уверен, что он поможет мне продолжить свое развитие в качестве профессионального гонщика. Было здорово соревноваться бок о бок с сильнейшими горняками и оставаться рядом с ними на труднейших подъемах гонки. Надеюсь, что вернусь сюда с более высокими амбициями, - сказал Александр Власов.

 

- В целом, мы довольны тем, как провели эту «Вуэльту Испании» и нашими результатами, которых здесь добились. У Александра получился сильный дебют, он впечатлил нас, оставаясь рядом с самыми большими фаворитами на каждом горном этапе, атакуя и сражаясь за победу на этапе.

 

  На старте гонки он был еще в процессе восстановления после болезни, так что Александр начал «Вуэльту» без стресса и с целью поднабраться хорошего опыта трехнедельной гонки. Благодаря тому опыту, который он приобрел, я уверен, что Власов станет намного сильнее. Также, я очень рад и горд всей командой, которая была у нас тут в Испании.

 

  У нас подобралась очень хорошая группа гонщиков, которые прекрасно работали вместе, поддерживая и помогая друг другу. В итоге, мы очень неплохо выступили, выиграли один этап, трижды были близки к еще одному успеху, кроме того, много раз заезжали в десятку сильнейших. Жаль, что мы упустили Топ-10 в общем зачете, но, в целом, отличная «Вуэльта» получилась, прекрасное завершение такого странного и сложного сезона.

 

  В самом деле, год был трудным для всех, но нашей команде удалось пройти через него и остаться на победном пути. Несмотря на все сложности, мы провели сильный сезон, одержали ряд больших побед. Мы провели все три Гранд-тура, и это был ключевой момент для всего мирового велоспорта. Хочу поблагодарить нашего главного партнера «Самрук-Казына» и Premier Tech, а также, всех наших спонсоров и партнеров за огромную поддержку на протяжении всего года, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Александр Власов Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура Astana

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Реми Каванья – самый атакующий ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ничего не имею против Каваньи, но мой супер-комбатив это Марк Солер и/или Тими Велленс.

    Цитата: VeloVelo
    Хотя, я бы еще отметил, что то, что Гросс (стабильно бывший в десятке) проехал гонку незаметно для ТВ — на совести оргов Вуэльты. Вальверде тоже проехал Вуэльту незаметно, но, его показывали гораздо чаще, что, впрочем, понятно. Заслужил!.

    Ну, сравнили) Вальверде на Вуэльте это уже ТОПчик для оргов. Да эта оин из его худших домашних ГТ, дажен несмотря на 10 место в итоге. В горах себя не показал, на финишных (горных) спринтах кажись толк 1 раз пободался, да и то хиленько. Но давайте не будет забывать на скомканность сезона и возраст ипанского ветерана.

    Хотя, если честно, Мувикам несмотря на выигранный командный зачёт и победу Солера минус. Мас хотя и в белом, зато без подиума и без атак на этапах, команда порой тянула на себя ордеяло, но в итоге безрезультатно выходило на финише для их гонцов, плюс та небольшая канитель вконцовке Коватильи...извините меня, может это эмоции, но я просто очень сильно болел тогда за Карапаза.)

  • Ser Gio
    Реми Каванья – самый атакующий ... (4)
    Ser Gio-Фото
    На квиков обрушилось много травм - Евенпул, Якобсен. Хотя и победы были, и что самое главное очень крупные - Алафилип ЧМ, Беннет этап в Париже в майке, открытие Альмейды. В такие сжатые строки неплохой урожай как по мне. Ну да, на классиках немного не добрали, но там два кроссмена захватили трон и пока не видно, что б их кто-то мог подвинуть.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Earl57-Фото

    Цитата: Earl57
    Дык за итальянскую забастовку призовых не будет. А денежек то хочется))

    К слову о призовых. Интересно, Сосе перепадет столько же, сколько и другим? Вот он точно итальянил.

  • Evergreen
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (2)
    Evergreen-Фото
    Готовность Карапаса была максимальной, это доказывается его уровнем в разделке и длинных горах. В горных спринтах Роглич безоговорочно сильнее его, в результате именно эти бонусы и оказались решающими. Почему в отрыве не было Ван Барле, чтобы подхватить и отвезти Ричарда максимально далеко, это вопрос для межсезонной домашней работы для сэра Брэйлсфорда. Лично мои два символических хайлайта этой Вуэльты - это яростная атака Карапаса на Коватилье и волевая победа Карти на Англиру. Если у Хью будет подобная стабильность на ГТ в дальнейшем, то ряды топовых генеральщиков пополнятся. Он созрел для такой роли и возраст самый подходящий.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Earl57-Фото
    Дык за итальянскую забастовку призовых не будет. А денежек то хочется))
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    Earl57-Фото

    В ближайшие 10 дней команды должны определиться с составами, потому что командам высшего дивизиона нужно иметь как минимум 27 гонщиков чтобы UCI подтвердил лицензию на 2021 год.

    Просто какие-то команды объявляют подписание или продление каждого гонщика по отдельности, а другие делают одно сообщение на группу гонщиков. Вон Бахрейн, например, объявил о продлении сразу 9 гонщиков. Понятно, что фактически подписание контрактов не было в одно время у всех, просто официально не объвляли. Скорее всего большинство команд со значимыми гонщиками уже договорились, просто согласовывают детали. 

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SportSpirit
    потому что Лэнс из другой реальности!
    ЛА - это и есть сама реальность )
    Цитата: SportSpirit
    А из героев сегодняшнего дня лучше всех это сделал Роглич, на счет принятия протокола) для многих "казус" на Планш-де-Белфий мог бы стать нокдауном. А этот "прыгун-колесник" встал, поздравил победителя и поехал дальше! За бонификациями)
    +++

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (117)
    Shalam s Urala-Фото
    конечно! итальянская забастовка, например )
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    sixpack-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/vlasov-it-was-great-to-compete-with-best-climb
    ers-at-vuelta-a-espana/

     

    Italian sports newspaper La Gazzetta dello Sport reported in September that Vlasov could be headed to Ineos Grenadiers – home to last year's Giro winner and this year's Vuelta runner-up Richard Carapaz and this year's surprise Giro winner Tao Geoghegan Hart – although apparently not until 2022.

     

    "на будущее" )



    Цитата: Ернат
    а это точная информация? ссылка есть на источник?

     

    ссылка на трансферную стр cq вряд ли нужна. а точная ли инфа у них, мне неизвестно.

  • Ice
    Реми Каванья – самый атакующий ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    В этом году Квики отметились на всех трех GT. Браво, Лефевр!!

    В сравнении с прошлыми годами квики сильно недобрали в победах. Ла и на грантурах в этом году они мелькали так себе, если бы не молодой на ТдФ, то и не запомнились бы особо в сезоне.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
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