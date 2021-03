Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 Категория:

Сегодня, 17:55 Terni - Prati di Tivo, 148 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3:51:24 2 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 0:00:06 3 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 0:00:29 4 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:00:31 6 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:00:35 7 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:42 8 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 9 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 0:00:45 10 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 11 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:00:58 12 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 13 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:01:17 14 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:27 15 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 16 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 17 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:44 18 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:02:05 19 Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie 0:02:06 20 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:03:03 21 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 22 Marc Soler (Spa) Movistar Team 23 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 24 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:03:47 25 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie 0:04:00 26 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:04:03 27 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 28 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 29 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 30 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:19 31 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 32 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:41 33 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 34 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:04:58 35 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 36 Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech 0:05:14 37 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:05:43 38 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 39 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 40 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:06:24 42 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:06:55 43 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 0:07:04 44 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:07:31 45 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:08:46 46 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 47 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 0:08:55 48 Davide Villella (Ita) Movistar Team 49 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:40 50 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 51 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 52 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 53 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:10:22 54 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 55 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:10:53 56 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 57 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 58 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:11:31 59 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:14:19 60 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 61 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 62 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 63 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 64 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 65 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 66 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 67 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 68 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 69 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 70 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:15:00 71 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 72 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 73 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:15:46 74 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 75 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 76 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 77 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 78 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 79 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 80 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 81 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team 82 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 83 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 84 Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos 85 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 86 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 87 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 88 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 0:17:29 89 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:17:35 90 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 91 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 92 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 93 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 94 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 95 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 96 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 97 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 98 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 99 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 100 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 101 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 102 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo 0:20:30 103 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 104 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 105 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 106 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 107 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 108 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 109 Tom Scully (Nzl) EF Education-Nippo 110 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 111 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 112 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:21:23 113 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 114 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:21:31 115 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 0:22:53 116 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 117 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 118 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 119 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos 120 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 121 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 122 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 123 Samuele Rivi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 124 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 125 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 126 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 127 Paul Martens (Ger) Jumbo-Visma 128 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 129 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 130 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 131 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 132 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 133 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 134 Elia Viviani (Ita) Cofidis 135 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 136 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 137 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 138 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 139 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 140 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 141 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 142 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 143 Attilio Viviani (Ita) Cofidis 144 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 145 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 146 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 147 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 148 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 149 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 150 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 151 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 152 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 153 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 154 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 155 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 156 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 157 Max Kanter (Ger) Team DSM 158 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 159 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 160 John Archibald (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 161 Nico Denz (Ger) Team DSM 162 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 163 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 164 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 165 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 166 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 167 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 168 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:24:28 169 Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo 170 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 17:53:21 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma 0:00:35 3 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 4 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 0:00:38 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:00:41 6 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:00:45 7 Jakob Fuglsang (Den) Astana-Premier Tech 0:00:55 8 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 0:01:03 9 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:12 10 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:25 11 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:26 12 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:01:27 13 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:01:37 14 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:01:44 15 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 0:01:59 16 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:02:15 17 Victor de la Parte (Spa) Total Direct Energie 0:02:27 18 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:41 19 Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma 0:03:24 20 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:03:32 21 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:03:45 22 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:04:13 23 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:29 24 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Total Direct Energie 0:04:42 25 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:04:57 26 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 0:05:08 27 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:31 28 Ilnur Zakarin (Rus) Gazprom-RusVelo 0:05:58 29 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:06:04 30 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:06:43 31 Natnael Tesfazion (Eri) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:01 32 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:07:12 33 Hugo Houle (Can) Astana-Premier Tech 0:07:38 34 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:08:30 35 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Victorious 0:08:56 36 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:09:33 37 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 0:09:34 38 Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech 0:10:32 39 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:10:49 40 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:11:05 41 Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation 0:11:25 42 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 0:11:48 43 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:12:12 44 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:13:05 45 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:14:16 46 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:15:01 47 Roman Kreuziger (Cze) Gazprom-RusVelo 0:15:03 48 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:15:25 49 Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:15:45 50 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 0:16:06 51 Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team 0:16:11 52 Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:16:15 53 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 0:16:16 54 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:16:38 55 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:17:45 56 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 57 Andrea Vendrame (Ita) AG2R Citroën Team 0:18:16 58 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:18:39 59 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:18:41 60 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:18:56 61 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:19:03 62 Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers 0:20:05 63 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:20:19 64 Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:20:24 65 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:20:35 66 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:20:56 67 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 68 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:21:41 69 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 70 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:22:00 71 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 72 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 0:22:09 73 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 0:22:39 74 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 0:23:03 75 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:23:13 76 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:23:14 77 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:23:37 78 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 0:23:57 79 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:24:12 80 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 0:24:50 81 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:25:24 82 Nans Peters (Fra) AG2R Citroën Team 0:25:33 83 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation 0:25:44 84 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:26:04 85 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:26:38 86 Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo 0:26:47 87 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:26:48 88 Pavel Kochetkov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:27:08 89 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:27:09 90 Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech 0:27:16 91 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo 0:27:24 92 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:27:40 93 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos 0:28:22 94 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:28:29 95 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-up Nation 0:28:30 96 Emil Vinjebo (Den) Team Qhubeka Assos 0:28:40 97 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 0:28:48 98 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 0:30:05 99 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:30:36 100 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:30:41 101 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 0:30:57 102 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 0:31:14 103 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:31:25 104 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 0:31:45 105 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:31:55 106 Alberto Bettiol (Ita) EF Education-Nippo 0:32:08 107 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:32:11 108 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 109 Jack Bauer (Nzl) Team BikeExchange 0:32:31 110 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 0:32:36 111 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:32:40 112 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:32:46 113 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:33:05 114 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:33:11 115 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:33:19 116 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 117 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 0:33:41 118 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 0:34:02 119 Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team 0:34:18 120 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 0:34:30 121 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:34:31 122 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:34:38 123 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 0:35:31 124 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:36:33 125 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 0:36:51 126 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:37:25 127 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:37:26 128 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka Assos 0:37:49 129 Max Kanter (Ger) Team DSM 0:38:04 130 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:38:45 131 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 0:39:00 132 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:39:02 133 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:39:03 134 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 0:39:12 135 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-up Nation 0:39:41 136 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo 0:40:16 137 Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo 0:40:21 138 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-up Nation 0:40:22 139 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 0:40:24 140 John Archibald (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 141 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 0:40:25 142 Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:40:29 143 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:40:37 144 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos 0:40:42 145 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 0:40:46 146 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 0:41:21 147 Alex Howes (Usa) EF Education-Nippo 0:41:23 148 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:41:24 149 Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo 0:41:26 150 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:41:39 151 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education-Nippo 0:41:41 152 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 0:42:15 153 Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team 0:42:33 154 Nico Denz (Ger) Team DSM 0:42:48 155 Maximiliano Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:42:59 156 Michael Hepburn (Aus) Team BikeExchange 0:43:17 157 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:43:43 158 Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:43:45 159 Tom Scully (Nzl) EF Education-Nippo 0:44:11 160 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:44:17 161 Davide Martinelli (Ita) Astana-Premier Tech 162 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:45:10 163 