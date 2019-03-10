 Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Жулиан Алафилипп, Грег Ван Авермат, Адам Йейтс о 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

Через пять дней после победы на Страде Бьянке Жулиан Алафилипп стал победителем 2 этапа Тиррено-Адриатико-2019, гонке, в которой впервые в карьере принимает участие. 26-летний французский гонщик команды Deceuninck - Quick Step на этапе, где к финишу вёл 8-км подъём, обошёл в финальном спринте Грега Ван Авермата (CCC) и Альберто Беттиоля (EF Education First). Британский гонщик команды Mitchelton – Scott Адам Йейтс стал новым лидером общего зачёта.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Команда потрясающе работала сегодня, контролировала отрыв, защищала меня и следила за атаками в финале. Штыби прикрывал атаки, что помогло мне не потерять спокойствия и терпеливо ждать спринта, который я открыл за 150 м до финиша. Поехал к финишной черте на полной скорости. У меня шла нога, но также был очень хороший психологический настрой. Я счастлив, что выиграл этап, но не думаю о синей майке лидера, потому что предпочитаю ехать гонку день за днём.

Вчера мы проиграли время в командной гонке, и были решительно настроены на этот этап. Я рад, что смог с помощью товарищей по команде выиграть этап. Завтра мы будем работать на Элиа, потому что этап даёт ему хороший шанс».

Грег Ван Авермат: «Весь день ехали на довольно приличной скорости. Команда Mitchelton-Scott контролировали ситуацию, а потом Гейс Ван Хуке и Гийом Ван Кейрсбулк отлично развезли меня к последнему подъёму. Вообще-то, для меня всё складывалось идеально. Мики (Михаэль Шэр) закрывал просветы, я же просто старался как можно дольше закрываться от ветра, а потом вышел вперёд на двух финальных километрах. Мы точно выполнили план, составленный перед стартом, но когда занимаешь второе место, то расстраиваешься. Финал был очень трудным, но я с самого начала сказал себе, что не буду ни за кем уезжать, пока в группе не останется человек 20. Приходится выбирать спринт и надеяться, что всё сложится».

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Адам Йейтс: «Вчера мы проехали великолепно. Сегодня был финиш в подъём, было бы хорошо взять победу на этапе, но этот финиш мне не слишком подходил. Были ребята гораздо сильнее меня. Так как в этом году не будет финиша в высоких горах, а завершает гонку разделка, то мне будет довольно сложно выиграть Тиррено-Адриатико-2019. Не знаю, как долго смогу удерживать майку, но мы будем стараться изо всех сил. Сюда я приехал за победой на этапе и за высокой позицией в общем зачёте».