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Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Цитаты перед стартом

Адам Йейтс, Тадей Погачар, Крис Фрум, Винченцо Нибали, Филиппо Ганна, Матье ван дер Пул, Сэм Беннетт, Паскаль Акерман о старте на Туре ОАЭ-2021

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Восемь велогонщиков, лидеры команд, провели пресс-конференцию перед стартом Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. На вопросы журналистов отвечали победитель Тура ОАЭ-2020 Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), победитель Тур де Франс-2020 и призёр Тура ОАЭ прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates), многократные победители Гранд-туров Крис Фрум (Israel Start-Up Nation) и Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), чемпион мира в разделке Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), победитель классификации по очкам Тур де Франс-2020 Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), победитель этапов Гранд-туров Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), четырёхкратный чемпион мира в велокроссе Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Адам Йейтс: «Постараюсь повторить победу прошлого года. На тренировках чувствовал себя хорошо, но гонка – не то же самое. Команда поддержит меня, но у нас есть несколько возможностей с Иваном Сосой. В команде есть сильные горняки, но разделка – не моя сильная сторона. Мы просто на каждом этапе будет стараться изо всех сил.

 

  В прошлом году я летал, будет довольно трудно вернуться на тот уровень. Новая команда, новое оборудование, новый велосипед, всё новое. И совершенно другое.

 

  Я могу бы поехать в этом году Джиро д’Италия, и, возможно, что-то показать там, но из-за ситуации с Covid-19 в конце прошлого года я даже не мог встретиться со всеми гонщиками и персоналом команды Ineos Grenadiers до конца года. Когда большая цель поставлена на конец сезона, думаю, для меня это работает хорошо. В нашей команде много гонщиков, способных побеждать в крупных гонках. Нет недостатка в тех, кто может выиграть Гранд-туры. В последние годы я всегда ставил крупные цели на начало  сезона, потом старался удержать форму до Тура. Может, перерыв и возможность найти свежие силы позволит подойти к концу года на пике формы».

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Считаю, что я всё тот же гонщик даже после победы на Тур де Франс. У меня та же мотивация, тот же фокус и цели на этот год. Тур ОАЭ – очень важная гонка для нашей команды, это наша домашняя велогонка. Мы были немного разочарованы в прошлом году, финишировав вторыми. На этот раз у нас есть ещё один шанс. Во время тренировочного лагеря я каждый день пару раз проходил подъём Джебель Хафит. Но Джебель Джаис поеду впервые уже в  гонке».

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Крис Фрум: «Очень рад начать сезон здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах, где нас всегда тепло встречали. Я хорошо провёл зиму в Калифорнии, где работал над своими слабыми сторонами. Восстановление теперь точно более полное, чем в это же время в прошлом году. Я здесь не для того, чтобы бороться за победу в общем зачёте. Я хочу вернуться в гонки. У нас сильная команда. Нашим лидером на генеральную классификацию будет Бен Херманс».

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Винченцо Нибали: «Для меня важно участвовать в Туре ОАЭ-2021. После «Звезды Бессежа» я приехал в хорошей форме. Хочу проверить себя в борьбе с другими сильными горняками. Эта гонка даст мне ответы в плане готовности перед предстоящими важными гонками – Тиррено-Адриатико и позже Джиро д’Италия-2021».

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Матье ван дер Пул: «Я буду работать как один из гонщиков спринтерского поезда при развозе Яспера Филипсена. Моя главная цель – проверить свой уровень готовности по сравнению с лучшими горняками. Других целей не ставлю. Для меня эта гонка – рестарт после сезона велокросса. Надеюсь, что с каждым днём буду чувствовать себя лучше и лучше, и смогу как можно больше помочь команде».

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Филиппо Ганна: «Я надеюсь выиграть разделку. Но все гонки разные. У нас на Туре ОАЭ-2021 другие большие цели – мы должны помогать Адаму Йейтсу. Я начну готовиться к индивидуальной гонке, только когда мы финишируем на 1-м этапе».

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Паскаль Акерман: «Тур ОАЭ – самая впечатляющая гонка года, где в борьбу вступает так много спринтеров. Это первая гонка Мирового тура в сезоне, никогда не знаешь, в какой форме остальные. Гонка не похожая ни на какую другую, очень сложная. На прошлой неделе после тренировки было слишком холодно возвращаться на велосипеде домой, было -6°, поэтому вместо велосипеда я решил поехать на лыжах. Посмотрим, как это сработает, когда прямо с лыж в горах я попаду в спринт на Туре ОАЭ».

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Сэм Беннетт: «Я в третий раз приму участие в Туре ОАЭ. Мне нравится эта гонка, потому что тут отличные дороги, великолепный состав спринтеров. Это первая гонка года. Всегда с волнением и интересом ждёшь, чтобы проверить, в какой ты форме по сравнению с остальными ребятами. Для меня главное – вернуться в ритм гонок».

 

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Теги к статье: Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ UAE Tour велогонка Мирового тура Тур ОАЭ-2021

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  1. MVDP

    Сегодня, 09:20 | Регистрация: 3.10.2020

    Матвей, держи бодрей!

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 09:27 | Регистрация: 3.07.2011

    Тадей бодрей Матвей). И в гору всех сильней)).

    И на разделке по генералам тож.

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Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Тадей бодрей Матвей). И в гору всех сильней)).

  • MVDP
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    MVDP-Фото

    Матвей, держи бодрей!

  • Astanaforever
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видно что он недоволен великом. Да и правду сказать..велик посредственный. Да и некрасивый. Нет шарма в нем. Ну а по сравнению с Пинарелло ваще отстой. Та травма остановила Фрума. И видимо навсегда..как не крути. Тех аысот ему уже не взять. Не то чтоб он совсем плохой. А то, что совсем другие конкуренты подросли пока он там был в гипсах. А они молодые и очень грозные.
  • Astanaforever
    49-летний Давиде Ребеллин подп ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот уж неугомонный..и преданный к лисапедному спорту. За, что ему честь и хвала.
  • Freejazz
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Freejazz-Фото
    И что интересно - это не имело отношения к реальному Сальери, а только к его образу. Но идея правильная, хотя спорт - это результат и всегда есть победитель. Красивая игра, прокат, проезд забывается, а остается только победитель и так всегда, в принципе и было.
  • ROSt
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    ROSt-Фото

    Прощавай САЛЬБУТАМОЛЬЩИК !!!!!!!!!!!!!!

    Бумеранг ніхто НЕ відміняв !!! 

    bye

    Зло буде ПОКАРАНО !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Earl57
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Earl57-Фото
    По-моему на Туре в 2012 году он орал сильнее, когда наполовину высунулся из технички. Пино просто хотел убежать от его криков))
  • SportSpirit
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Кстати, тем весомей результат Герайнта Томаса в разделке на ЧМ, которую он проехал без своего Гармина, подрезанного "фанатами" за несколько минут до старта. Но это старая школа! 

  • SportSpirit
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Без привычной команды, без привычного велосипеда.... завтра у Фрума начнется новая страница в карьере. 

     

    Буду рада его победам, но по всему скорее мы увидим Криса в новой роли - дорожного капитана, мудреца команды, технического эксперта и т.д. 

  • sashaney
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    sashaney-Фото
    Вопрос шире, чем просто средства связи? Мы/Вы хотите смотреть гонку или борьбу алгоритмов - программ для гонщиков где есть всё (позиция в пелотоне, ваты, каденс, калории и пр)?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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