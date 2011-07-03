Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Цитаты перед стартом

Адам Йейтс, Тадей Погачар, Крис Фрум, Винченцо Нибали, Филиппо Ганна, Матье ван дер Пул, Сэм Беннетт, Паскаль Акерман о старте на Туре ОАЭ-2021

Photo Credit: LaPresse

Восемь велогонщиков, лидеры команд, провели пресс-конференцию перед стартом Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. На вопросы журналистов отвечали победитель Тура ОАЭ-2020 Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), победитель Тур де Франс-2020 и призёр Тура ОАЭ прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates), многократные победители Гранд-туров Крис Фрум (Israel Start-Up Nation) и Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), чемпион мира в разделке Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), победитель классификации по очкам Тур де Франс-2020 Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), победитель этапов Гранд-туров Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), четырёхкратный чемпион мира в велокроссе Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).

Photo Credit: LaPresse

Адам Йейтс: «Постараюсь повторить победу прошлого года. На тренировках чувствовал себя хорошо, но гонка – не то же самое. Команда поддержит меня, но у нас есть несколько возможностей с Иваном Сосой. В команде есть сильные горняки, но разделка – не моя сильная сторона. Мы просто на каждом этапе будет стараться изо всех сил.

В прошлом году я летал, будет довольно трудно вернуться на тот уровень. Новая команда, новое оборудование, новый велосипед, всё новое. И совершенно другое.

Я могу бы поехать в этом году Джиро д’Италия, и, возможно, что-то показать там, но из-за ситуации с Covid-19 в конце прошлого года я даже не мог встретиться со всеми гонщиками и персоналом команды Ineos Grenadiers до конца года. Когда большая цель поставлена на конец сезона, думаю, для меня это работает хорошо. В нашей команде много гонщиков, способных побеждать в крупных гонках. Нет недостатка в тех, кто может выиграть Гранд-туры. В последние годы я всегда ставил крупные цели на начало сезона, потом старался удержать форму до Тура. Может, перерыв и возможность найти свежие силы позволит подойти к концу года на пике формы».

Photo Credit: LaPresse

Тадей Погачар: «Считаю, что я всё тот же гонщик даже после победы на Тур де Франс. У меня та же мотивация, тот же фокус и цели на этот год. Тур ОАЭ – очень важная гонка для нашей команды, это наша домашняя велогонка. Мы были немного разочарованы в прошлом году, финишировав вторыми. На этот раз у нас есть ещё один шанс. Во время тренировочного лагеря я каждый день пару раз проходил подъём Джебель Хафит. Но Джебель Джаис поеду впервые уже в гонке».

Photo Credit: LaPresse

Крис Фрум: «Очень рад начать сезон здесь, в Объединённых Арабских Эмиратах, где нас всегда тепло встречали. Я хорошо провёл зиму в Калифорнии, где работал над своими слабыми сторонами. Восстановление теперь точно более полное, чем в это же время в прошлом году. Я здесь не для того, чтобы бороться за победу в общем зачёте. Я хочу вернуться в гонки. У нас сильная команда. Нашим лидером на генеральную классификацию будет Бен Херманс».

Photo Credit: LaPresse

Винченцо Нибали: «Для меня важно участвовать в Туре ОАЭ-2021. После «Звезды Бессежа» я приехал в хорошей форме. Хочу проверить себя в борьбе с другими сильными горняками. Эта гонка даст мне ответы в плане готовности перед предстоящими важными гонками – Тиррено-Адриатико и позже Джиро д’Италия-2021».

Photo Credit: LaPresse

Матье ван дер Пул: «Я буду работать как один из гонщиков спринтерского поезда при развозе Яспера Филипсена. Моя главная цель – проверить свой уровень готовности по сравнению с лучшими горняками. Других целей не ставлю. Для меня эта гонка – рестарт после сезона велокросса. Надеюсь, что с каждым днём буду чувствовать себя лучше и лучше, и смогу как можно больше помочь команде».

Photo Credit: LaPresse

Филиппо Ганна: «Я надеюсь выиграть разделку. Но все гонки разные. У нас на Туре ОАЭ-2021 другие большие цели – мы должны помогать Адаму Йейтсу. Я начну готовиться к индивидуальной гонке, только когда мы финишируем на 1-м этапе».

Photo Credit: LaPresse

Паскаль Акерман: «Тур ОАЭ – самая впечатляющая гонка года, где в борьбу вступает так много спринтеров. Это первая гонка Мирового тура в сезоне, никогда не знаешь, в какой форме остальные. Гонка не похожая ни на какую другую, очень сложная. На прошлой неделе после тренировки было слишком холодно возвращаться на велосипеде домой, было -6°, поэтому вместо велосипеда я решил поехать на лыжах. Посмотрим, как это сработает, когда прямо с лыж в горах я попаду в спринт на Туре ОАЭ».

Photo Credit: LaPresse

Сэм Беннетт: «Я в третий раз приму участие в Туре ОАЭ. Мне нравится эта гонка, потому что тут отличные дороги, великолепный состав спринтеров. Это первая гонка года. Всегда с волнением и интересом ждёшь, чтобы проверить, в какой ты форме по сравнению с остальными ребятами. Для меня главное – вернуться в ритм гонок».