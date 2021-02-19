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Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Превью

 

 

  В этом году Тур Объединённых Арабских Эмиратов – первая многодневная велогонка Мирового тура сезона, на старт которой выйдут все 19 команд Мирового тура. 3-й выпуск Тура ОАЭ, гонки, образовавшейся после слияния Тура Дубая и Тура Абу-Даби, будет состоять из 7 этапов, из которых четыре спринтерских, два горных и одна индивидуальная гонка на время.

 

Маршрут Тура ОАЭ-2021

Photo Credit: LaPresse

 

 

 

Велогонка начнётся со спринтерского этапа. 2-й этап – равнинная индивидуальная гонка на время протяжённостью 13 км.

 

  3-й этап – первый из двух горных с финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) - 10,8 км  со средним градиентом 6,6%, где через 4 км после начала градиент составит 8-9%, а на участке за 2,8 км до финиша возрастёт до 11%.

 

  4-й этап – самый протяжённый из семи, 204-километровый, вновь подходит для спринтерской борьбы, если ветер и отрыв не внесут коррективы в ход гонки. Этап стартует и финиширует на острове Аль-Марджан (Al Marjan).

 

  На 5-м этапе решится судьба генеральной классификации – это горный этап с финишем на высоте 1491 м над уровнем моря в 20-километровый подъём Джебель-Джаис (Jebel Jais) со средним градиентом 5%. На этом подъёме градиент будет нарастать постепенно. На двух финальных километрах он достигнет 7,1%.

 

6-й и 7-й этапы возвратят внимание к спринтерам.

 

 

Участники Тура ОАЭ-2021

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

  Победитель Тура Объединённых Арабских Эмиратов прошлого года Адам Йейтс вернётся защищать свой титул, но на этот раз в цветах команды Ineos Grenadiers.

 

 Призёр Тура ОАЭ-2020, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) стартует под номером 1. Для них Тур Объединённых Арабских Эмиратов станет первой гонкой сезона так же, как и для Криса Фрума (Israel Start-Up Nation), Серхио Игиты (EF Education-Nippo), Эмануэля Бухмана (Bora-hansgrohe), Доменико Поццовиво (Qhubeka Assos), Сепа Кусса (Jumbo-Visma), Жуана Алмейды (Deceuninck-Quick Step), Рафала Майки (UAE Team Emirates). В гонке также примут участие Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar), Патрик Конрад (Bora-hansgrohe), которые уже начали сезон в Европе.

 

  Тур ОАЭ – спринтерский фестиваль, на котором в борбу включатся Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), Матье ван дер Пул и Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix), Элиа Вивиани (Cofidis), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Фил Баухаус (BahrainVictorious), Никиас Арндт (DSM), Андре Грайпель (Israel Start-Up Nation) и другие.

 

  Чемпион мира и Италии в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), который уже взял две победы в этом сезоне, поборется за третью.

 

 Этапы Тура ОАЭ-2021

 

 

1 этап. Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 176 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Превью

 

2 этап. Hudayriyat Island - Hudayriyat Island, 13 км, ITT

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

3 этап. Strata Manufacturing - Jebel Hafeet, 166 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

4 этап. Al Marjan Island - Al Marjan Island, 204 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

5 этап. Fujairah International Marine Club - Jebel Jais, 170 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

 

 

6 этап. Deira Islands - Palm Jumeirah, 165 км

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

7 этап. Yas Mall - Abu Dhabi Breakwater

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour Тур ОАЭ многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Sezar
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    Sezar-Фото

    Тадей бодрей Матвей). И в гору всех сильней)).

  • MVDP
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (2)
    MVDP-Фото

    Матвей, держи бодрей!

  • Astanaforever
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видно что он недоволен великом. Да и правду сказать..велик посредственный. Да и некрасивый. Нет шарма в нем. Ну а по сравнению с Пинарелло ваще отстой. Та травма остановила Фрума. И видимо навсегда..как не крути. Тех аысот ему уже не взять. Не то чтоб он совсем плохой. А то, что совсем другие конкуренты подросли пока он там был в гипсах. А они молодые и очень грозные.
  • Astanaforever
    49-летний Давиде Ребеллин подп ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот уж неугомонный..и преданный к лисапедному спорту. За, что ему честь и хвала.
  • Freejazz
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Freejazz-Фото
    И что интересно - это не имело отношения к реальному Сальери, а только к его образу. Но идея правильная, хотя спорт - это результат и всегда есть победитель. Красивая игра, прокат, проезд забывается, а остается только победитель и так всегда, в принципе и было.
  • ROSt
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    ROSt-Фото

    Прощавай САЛЬБУТАМОЛЬЩИК !!!!!!!!!!!!!!

    Бумеранг ніхто НЕ відміняв !!! 

    bye

    Зло буде ПОКАРАНО !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Earl57
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Earl57-Фото
    По-моему на Туре в 2012 году он орал сильнее, когда наполовину высунулся из технички. Пино просто хотел убежать от его криков))
  • SportSpirit
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Кстати, тем весомей результат Герайнта Томаса в разделке на ЧМ, которую он проехал без своего Гармина, подрезанного "фанатами" за несколько минут до старта. Но это старая школа! 

  • SportSpirit
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Без привычной команды, без привычного велосипеда.... завтра у Фрума начнется новая страница в карьере. 

     

    Буду рада его победам, но по всему скорее мы увидим Криса в новой роли - дорожного капитана, мудреца команды, технического эксперта и т.д. 

  • sashaney
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    sashaney-Фото
    Вопрос шире, чем просто средства связи? Мы/Вы хотите смотреть гонку или борьбу алгоритмов - программ для гонщиков где есть всё (позиция в пелотоне, ваты, каденс, калории и пр)?

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
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7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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