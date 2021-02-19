Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Маршрут и участники

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Превью

В этом году Тур Объединённых Арабских Эмиратов – первая многодневная велогонка Мирового тура сезона, на старт которой выйдут все 19 команд Мирового тура. 3-й выпуск Тура ОАЭ, гонки, образовавшейся после слияния Тура Дубая и Тура Абу-Даби, будет состоять из 7 этапов, из которых четыре спринтерских, два горных и одна индивидуальная гонка на время.

Маршрут Тура ОАЭ-2021

Photo Credit: LaPresse

Велогонка начнётся со спринтерского этапа. 2-й этап – равнинная индивидуальная гонка на время протяжённостью 13 км.

3-й этап – первый из двух горных с финишем в подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) - 10,8 км со средним градиентом 6,6%, где через 4 км после начала градиент составит 8-9%, а на участке за 2,8 км до финиша возрастёт до 11%.

4-й этап – самый протяжённый из семи, 204-километровый, вновь подходит для спринтерской борьбы, если ветер и отрыв не внесут коррективы в ход гонки. Этап стартует и финиширует на острове Аль-Марджан (Al Marjan).

На 5-м этапе решится судьба генеральной классификации – это горный этап с финишем на высоте 1491 м над уровнем моря в 20-километровый подъём Джебель-Джаис (Jebel Jais) со средним градиентом 5%. На этом подъёме градиент будет нарастать постепенно. На двух финальных километрах он достигнет 7,1%.

6-й и 7-й этапы возвратят внимание к спринтерам.

Участники Тура ОАЭ-2021

Photo Credit: LaPresse

Победитель Тура Объединённых Арабских Эмиратов прошлого года Адам Йейтс вернётся защищать свой титул, но на этот раз в цветах команды Ineos Grenadiers.

Призёр Тура ОАЭ-2020, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар (UAE Team Emirates) стартует под номером 1. Для них Тур Объединённых Арабских Эмиратов станет первой гонкой сезона так же, как и для Криса Фрума (Israel Start-Up Nation), Серхио Игиты (EF Education-Nippo), Эмануэля Бухмана (Bora-hansgrohe), Доменико Поццовиво (Qhubeka Assos), Сепа Кусса (Jumbo-Visma), Жуана Алмейды (Deceuninck-Quick Step), Рафала Майки (UAE Team Emirates). В гонке также примут участие Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar), Патрик Конрад (Bora-hansgrohe), которые уже начали сезон в Европе.

Тур ОАЭ – спринтерский фестиваль, на котором в борбу включатся Калеб Юэн (Lotto Soudal), Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), Матье ван дер Пул и Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix), Элиа Вивиани (Cofidis), Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), Фил Баухаус (BahrainVictorious), Никиас Арндт (DSM), Андре Грайпель (Israel Start-Up Nation) и другие.

Чемпион мира и Италии в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), который уже взял две победы в этом сезоне, поборется за третью.

Этапы Тура ОАЭ-2021

1 этап. Al Dhafra Castle - Al Mirfa, 176 км

2 этап. Hudayriyat Island - Hudayriyat Island, 13 км, ITT

3 этап. Strata Manufacturing - Jebel Hafeet, 166 км

4 этап. Al Marjan Island - Al Marjan Island, 204 км

5 этап. Fujairah International Marine Club - Jebel Jais, 170 км

6 этап. Deira Islands - Palm Jumeirah, 165 км