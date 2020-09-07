Майкл Вудс , Рафал Майка, Александр Власов, Герант Томас о 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

Майкл Вудс – победитель 3-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

33-летний канадский велогонщик команды EF Pro Cycling Майкл Вудс одержал победу на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2020. Он атаковал за 8,4 км на самом крутом отрезке с 22% градиентом 3250-метрового подъёма Поджио Мурелла.

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Перед стартом 3-го этапа Тиррено-Адриатико-2020 на Поджио Мурелла, подъёме, находящемся в Сатурнии (Saturnia), где любил тренировался легендарный итальянский велогонщик Марко Пантани, был открыт мемориал, посвящённый «Пирату». Часть подъёма Поджио Мурелла была названа «Мура дель Пирата» («Стена Пирата»). С октября этого года на «Муро дель Пирата» будет проводиться серия соревнований, включая "Cronoscalata del Pirata", которые организует Saturnia Bike и RCS Sport.

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Майкл Вудс уехал из просеявшегося пелотона в одиночку, но затем к нему переложился Рафал Майка (Bora-hansgrohe). Вдвоём они смогли удержать минимальное преимущество до финиша и разыграть этап. Майкл Вудс атаковал, выйдя с колеса Майки, и одержал победу, а также надел майку лидера. Он стал первым канадским гонщиком, выигравшим этап Тиррено-Адриатико и возглавившим в гонке общий зачёт.

Александр Власов (Astana) надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe), потерявший майку лидера, продолжает возглавлять очковую классификацию.

PHOTO CREDIT: LaPresse

Майкл Вудс (EF Pro Cycling): «До того, как приехал на гонку, отметил для себя этот этап. Сегодня хороший для нас день. Команда великолепно работала на меня. Эта победа – большой шаг в моей карьере. Впервые я надел майку лидера на гонке Мирового тура. Не думаю, что я фаворит в борьбе за победу, потому что в финале будет индивидуальная гонка на время, а другие гонщики сильнее меня в разделке. Но я буду защищать майку и снова атаковать».

Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Сегодня хотел принести команде победу, но подъём был довольно тяжёлым, и мы должны были пройти его дважды. В ключевой момент я сумел набрать хороший темп, потом переложился в первую группу. И когда атаковал Вудс, я сразу за ним поехал. В финале он просто был чуть быстрее. Но впереди ещё будут трудные горные этапы. Так что у нас есть шансы. Я в хорошей форме, думаю, смогу что-то показать в ближайшие дни».

Александр Власов (Astana): «Сегодня был трудный, долгий, жаркий день. Так что в целом я доволен результатом и своей формой. Завтра будем пробовать снова, до конца гонки ещё далеко, многое может случиться. Я приехал сюда ради подготовки к Джиро д’Италия, но, конечно, мы с командой хотим добиться хорошего результата».

Герант Томас (Ineos Grenadiers): "Сегодня был тяжёлый день. Уехал сильный отрыв, они набрали преимущество, поэтому нам пришлось рано выйти в голову пелотона. Потом, когда мы проходили финишный подъём в первый раз, все прекратили с нами работать. Мы с Фруми быстро переговорили и решили, что не собираемся тащить всех, поэтому просто прекратили работать.

И тогда вышла команда EF, поступили честно - задали очень высокую скорость. Хотя они не добрали отрыв, но отыграли много времени. Последний подъём очень трудный. Вудси атаковал за 500 м до вершины. Я же не хотел всё время ехать в красной зоне, да ещё по такой жаре. Поэтому немного сдвинулся в глубину группы.

Немного расстроило, что в этой группе, где было два гонщика команды Mitchelton-Scott и два гонщика команды Astana, гонщики Mitchelton-Scott работали, но Astana – нет. Я попытался создать работу сменами, мы так и сделали, но работали вполсилы.

Сейчас чувствую себя лучше, чем три недели назад, думаю, эта гонка пойдёт мне на пользу, позволит продвинуться немного и быть готовым к Джиро д’Италия".

Во время 3-го этапа упал гонщик команды Ineos Grenadiers Эдди Данбар. Он доехал до финиша, но после этапа врач команды сообщил, что компьютерная томография показала, что у гонщика перелом левой ключицы.