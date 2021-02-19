Бауке Моллема, Грег Ван Авермат и Валентин Мадуа о 1-м этапе Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021

Бауке Моллема – победитель 1 этапа «Тура Приморских Альп и Вара»-2021

34-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема одержал победу на 1-м этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021 (Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021).

Финальное, третье восхождение на подъём Коль-де-Гурдон (Col de Gourdon) определило победителя. 8-километрового подъёма со средним градиентом 4% и двухкилометровым отрезком с 7% градиентом было недостаточно, чтобы создать большие просветы и разбить группу горняков, но этот подъём идеально подходил для атакующих гонщиков.

Моллема, который принимает участие в третьей гонке в сезоне, атаковал первым. Зная, что быстрые панчеры будут ждать момент для рывка, нидерландский горняк ускорился за 300 м до финиша. Он опередил бельгийского велогонщика команды AG2R Citroen Грега Ван Авермата и французского велогонщика команды Groupama-FDJ Валентина Мадуа.

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Финиш подходил быстрым и взрывным, подъём не был суперсложным. Поэтому я ожидал, что всё сведётся к финальным 800 метрам, где снова было более круто. Разведку не проводил, потому что очень хорошо помню этот подъём с тех пор, когда жил в 50 – 60 км от него. Я знал, что мне надо атаковать раньше, потому что у меня есть мощность, и я не хотел оказаться запертым и потерять позицию. Команда великолепно защищала меня в голове пелотона, отлично развезли, я просто атаковал за 300 – 350 м. Это был долгий спринт, но я справился. Да.

На последнем километре мы были вчетвером – я, Элиссонд, Брамбилла и Чикконе. Я находился на идеальной позиции. Кинтана поехал очень быстро за 500 м, а за 350 м я просто понял, что мне надо атаковать и спринтовать, потому что такие ребята как Ван Авермат и Мадуа более взрывные, чем я. Мне надо было положиться на свою мощность и начать спринт рано. Я сделал небольшой просвет, на последних 100 метрах немного потерял скорость на крутом отрезке. Но, к счастью, они меня не догнали.

Чикконе тоже сильный горняк для такого финиша. Мы оба хорошо себя чувствовали, ждали момент, чтобы попробовать. Сегодня ребята отлично развезли, нога у меня шла превосходно, к счастью, удалось это использовать, чтобы взять победу. Очень приятно так начинать гонку, так рано в сезоне одержать победу.

Впереди два трудных этапа. Это супертяжёлая трёхдневная гонка. В воскресенье настоящий королевский горный этап. С нетерпением жду следующие два дня. У нас сильная команда, надеюсь, мы сможем защитить майку лидера».

Грег Ван Авермат (AG2R Cirtoen): «Я доволен. Для горняков или панчеров финиш трудный. Выиграть всегда лучше, но я рад второму месту. Нога идёт хорошо. Команда отлично меня защищала. Бен и Клемент на хорошей позиции в общем зачёте.

Моллема начал спринт за 600 м до финиша. Я остался на колесе Чикконе, и возник просвет. Гонка такого типа с большим набором высоты идеальна для оттачивания формы перед классиками. А попутно показать и высокие результаты всегда хорошо для настроя команды и своего настроя».

Валентин Мадуа (Groupama-FDJ): «У подножия подъёма темп был высоким, потом начались атаки. Я чувствовал себя довольно хорошо, поэтому постарался поехать за панчерами. Оторвались мы втроём или вчетвером, но когда увидел, что пытаются переложиться гонщики из других команд, то немного замешкался.

Спринтовал не очень уверенно, оказался далеко, но в финале сумел подняться и бороться за второе место. Мне немного не хватило. Гонщики, которые меня опередили, начали сезон раньше, а сегодня эти небольшие детали сыграли свою роль. В любом случае, ощущения хорошие. Также мы увидели, что уровень в гонке очень высок. Думаю, сезон начался отлично, надеюсь, мы ещё себя покажем».