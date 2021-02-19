VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бауке Моллема, Грег Ван Авермат и Валентин Мадуа о 1-м этапе Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021

Бауке Моллема – победитель 1 этапа «Тура Приморских Альп и Вара»-2021

 

 

 

Бауке Моллема, Грег Ван Авермат и Валентин Мадуа о 1-м этапе Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021

 

  34-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема одержал победу на 1-м этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021 (Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021).

 

Финальное, третье восхождение на подъём Коль-де-Гурдон (Col de Gourdon) определило победителя.  8-километрового подъёма со средним градиентом 4% и двухкилометровым отрезком с 7% градиентом было недостаточно, чтобы создать большие просветы и разбить группу горняков, но этот подъём идеально подходил для атакующих гонщиков.

 

  Моллема, который принимает участие в третьей гонке в сезоне, атаковал первым. Зная, что быстрые панчеры будут ждать момент для рывка, нидерландский горняк ускорился за  300 м до финиша. Он опередил бельгийского велогонщика команды AG2R Citroen Грега Ван Авермата и французского велогонщика команды  Groupama-FDJ Валентина Мадуа.

 

   Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Финиш подходил быстрым и взрывным, подъём не был суперсложным. Поэтому я ожидал, что всё сведётся к финальным 800 метрам, где снова было более круто. Разведку не проводил, потому что очень хорошо помню этот подъём с тех пор, когда жил в 50 – 60 км от него. Я знал, что мне надо атаковать раньше, потому что у меня есть мощность, и я не хотел оказаться запертым и потерять позицию. Команда великолепно защищала меня в голове пелотона, отлично развезли, я просто атаковал за 300 – 350 м. Это был долгий спринт, но я справился. Да.

 

  На последнем километре мы были вчетвером – я, Элиссонд, Брамбилла и Чикконе. Я находился на идеальной позиции. Кинтана поехал очень быстро за 500 м, а за 350 м я просто понял, что мне надо атаковать и спринтовать, потому что такие ребята как Ван Авермат и Мадуа более взрывные, чем я. Мне надо было положиться на свою мощность и начать спринт рано. Я сделал небольшой просвет, на последних 100 метрах немного потерял скорость на крутом отрезке. Но, к счастью, они меня не догнали.

 

  Чикконе тоже сильный горняк для такого финиша. Мы оба хорошо себя чувствовали, ждали момент, чтобы попробовать. Сегодня ребята отлично развезли, нога у меня шла превосходно, к счастью, удалось это использовать, чтобы взять победу. Очень приятно так начинать гонку, так рано в сезоне одержать победу.

 

  Впереди два трудных этапа. Это супертяжёлая трёхдневная гонка. В воскресенье настоящий королевский горный этап. С нетерпением жду следующие два дня. У нас сильная команда, надеюсь, мы сможем защитить майку лидера».

 

  Грег Ван Авермат (AG2R Cirtoen): «Я доволен. Для горняков или панчеров финиш трудный. Выиграть всегда лучше, но я рад второму месту.  Нога идёт хорошо. Команда отлично меня защищала. Бен и Клемент на хорошей позиции в общем зачёте.

 

  Моллема начал спринт за 600 м до финиша. Я остался на колесе Чикконе, и возник просвет. Гонка такого типа с большим набором высоты идеальна для оттачивания формы перед классиками. А попутно показать и высокие результаты всегда хорошо для настроя команды и своего настроя».

 

  Валентин Мадуа (Groupama-FDJ): «У подножия подъёма темп был высоким, потом начались атаки. Я чувствовал себя довольно хорошо, поэтому постарался поехать за панчерами. Оторвались мы втроём или вчетвером, но когда увидел, что пытаются переложиться гонщики из других команд, то немного замешкался.

 

  Спринтовал не очень уверенно, оказался далеко, но в финале сумел подняться и бороться за второе место. Мне немного не хватило. Гонщики, которые меня опередили, начали сезон раньше, а сегодня эти небольшие детали сыграли свою роль. В любом случае, ощущения хорошие. Также мы увидели, что уровень в гонке очень высок. Думаю, сезон начался отлично, надеюсь, мы ещё себя покажем».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Tour des Alpes Maritimes et du Var Тур Приморских Альп и Вара велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

19 - 21 февраля 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • close2you
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (1)
    close2you-Фото
    Показатели такие же, как и до падения?) Если цифры не врут, то вернётся великий, впрочем, это мы скоро и увидим..
  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Денис вообще 106м заехал с отставанием больше 10ти минут
  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Sezar-Фото
    И кто собирался его короновать? И почему так важно, что этого не произошло?)))
  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Так сейчас почти все в Ineos никакие, а темболее Пидкок, после сезона велокроса, базовая выносливость нулевая
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото
    Вы неграмотный? Я как раз утверждала, что Пидкок ничего показывать не будет.
  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Все здесь просто были в предвкушении старта Пидкока. А он подвел велолайвцев..приехав с отставанием 5.47. на 87 месте. Вот же незадача..коронация не состоялась великого и могучего англосакса.
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото

    Трансляции 1-го этапа нигде не было, но журналисты рассказывают, что Бауке терпеливо переждал все предфинишные атаки и рванул на последних 200 метрах.

    Он же раньше из отрыва побеждал, резким финишером вроде как не не был.

    2-й и 3-й этапы должны на 2-м Евроспорте показать, есть в программе.

  • motte
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    motte-Фото

    Ох ты!

    Бауке!

    Слов нет!

  • flugegeheimen
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Вот-вот! Странный подход. Боонен, Спартак, ФилЖил, Саган - все ребята с крепким торсом. И ЧМ к которому он хочет выйти на самом пике тоже "под классику" будет. Может отъелся просто за неделю дома)) Родственники с вкусняшками нагрянули, посмотреть на малыша и все такое, как тут удержаться
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото

    Бауке красавчик! Молча, как обычно, и ничего не обещая.

    ГВА опять совсем рядом и снова мимо. Последняя победа полтора года назад была... 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 февраля

Lawson Craddock (EF Education - Nippo)

21 февраля

Miguel Florez (Team Arkea - Samsic)

Louis Meintjes (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

David Gonzalez (Caja Rural - Seguros RGA)

Loris Rouiller (Alpecin-Fenix)

Theo Delacroix (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (67)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)