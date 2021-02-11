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Маттео Трентин: «Велогонщикам надо было проверять почту и загрузить правила на стадии обсуждения»

Маттео Трентин о новых правила UCI и нежелании коллег по пелотону вникать в обсуждения

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Маттео Трентин – один из немногих велогонщиков, принимавших участие в серии встреч UCI, проходивших в ноябре и декабре прошлого года и посвящённых повышению безопасности в пелотоне. Он раскритиковал бездействие своих коллег по пелотону, которые не стали вникать в изменение правил на стадии обсуждения. Своим мнением об изменениях правил проведения велогонок UCI  31-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates поделился в интервью Cyclingnews.

 

  Маттео Трентин рассказал, что 800 велогонщиков были уведомлены о потенциальном изменении правил ещё в ноябре – декабре 2021 года, материалы проведённых UCI встреч они могли загрузить через Telegram. Однако, по словам Маттео Трентина, лишь 16 гонщиков открыли письмо и загрузили документ, в котором говорилось о поправках к правилам.

 

  Маттео Трентин: «Никто не может сейчас говорить, что не был проинформирован. Мне жаль, но им надо было проверять свою электронную почту и загрузить новые правила. Твитнуть, что их не предупреждали, легко, но электронные письма были разосланы 800 гонщикам. Могу сказать, что только 16 человек загрузили эту информацию. Если кто-то был не согласен с предложенными изменениями, у них было много возможностей об этом сказать, но ответили лишь несколько.

 

  Меня злят разговоры, которые пошли сейчас. Раньше мы могли заявлять, что обратная связь налажена не лучшим образом, что гонщиков не оповещают. Но на этот раз такого не было, всё было сделано чётко.

 

  Не знаю, кого они хотят обвинять, но нечего обвинять ни меня, ни Фила (Жильбера) или Ассоциацию профессиональных велосипедистов. Не в этот раз. Может, гонщикам надо меньше времени проводить в TikTok и стать более активными, когда хотят сделать их рабочее пространство более безопасным.

 

  Надо смотреть на ситуацию в более широкой перспективе. Это только один или два правила из большого пакета принятых правил. Не знаю, почему эти два аспекта были представлены таким образом. Создаётся впечатление, будто были приняты только два изменения, но это не так.

 

  Каждый может соглашаться или не соглашаться, не вижу в этом большой проблемы. Думаю, некоторые гонщики посчитают, что правила ужесточились по отношению к ним, а не к другим в этом виде спорта. Но если бы они выделили время, чтобы посмотреть на правила, то увидели бы, что планы рассчитаны на ближайшие несколько лет, включая новый дизайн ограждений. Есть также правила, как должны двигаться в  пелотоне автомобили, и много других пунктов.

 

  Нужно смотреть шире. Ничего не имею против, если вы не согласны с правилом относительно посадки на верхней трубе, но эти правила созданы, чтобы сделать спорт безопаснее. Мы во многих смыслах начинаем с нуля. Например, если взглянуть на конькобежный спорт, у них огромная книга правил безопасности. У нас нет ничего подобного, чтобы с этого начать. А начинать с нуля всегда трудно.

 

  Я присутствовал на встречах, где обсуждался вопрос позиции на верхней трубе. Могу сказать, что лично для меня такая  посадка не опасна, если сидеть правильно. Но проблема в том, что сейчас гонщики в пелотоне, в самой середине пелотона часто садятся на верхнюю трубу, а это уже совсем не безопасно.

 

  Мы видим, как всё больше и больше гонщиков едут в этой посадке, когда просто сидят у кого-то на колесе. Мы, велогонщики, подняли этот вопрос, а на следующей встрече он снова возник и привёл к запрету.

 

  Я получил много звонков от тренеров, работающих с детьми, которые всё больше и больше по нашему примеру применяют эту посадку на велосипеде. Мы говорим о детях до 15 лет, они нас копируют. Вместо этого мне бы хотелось, чтобы мы учили детей, как безопасно проходить спуски. Запрет, в первую очередь, для них, а потом уже на уровень выше – для профессионалов. Проблема в том, что невозможно контролировать, если запретить просто ехать в такой посадке впереди пелотона или когда гонщик едет один. У нас нет дронов, чтобы посмотреть, кто садится так, находясь на 25-й позиции. Поэтому появился этот запрет.

 

  Если кто-то не согласен, всё, что ему нужно – прокрутить вниз до конца 24 страницы предложений, а затем вернуться к нам. Меня это расстраивает, потому что я трачу своё личное время, чтобы сделать спорт немного безопаснее. Думаю, велогонщики всё время должны быть внимательными, и если что-то появляется и не работает, мы должны встать и сказать об этом. Но сделать это мы можем только вместе».

 

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Теги к статье: Маттео Трентин правила UCI

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чисто по профилю 18-й этап - самый сложный учтывая натыканость вершин и общий километраж этапа. 17-й почти его копия, только высота гор/перевалов и протяжённость меньше + градиенты чуть щадящие. Понравились (чисто по альтметриии) также этапы №9 и №14. Улыбнуло насчёт 6 этапа. Ну и аж 3 этапа на Вуэльте-2021 вообще без категорийных подъемов (это точно испанский ГТ ? =)) Только 1 этап за 200км. и ни одной горы за 2км.+

    а Мадрид впервые за долгие годы без итогового финиша ГТ (да и вообще без Вуэльты)

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Если все, что я вижу-правда, то Гамонитейру-крутейшая гора, навскидку 15 км по 10%.

    На сайте Вульты пишут что там 15 км с постоянным градиентом 10-12%.

    Аля испанский дЗонколан !?

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Если все, что я вижу-правда, то Гамонитейру-крутейшая гора, навскидку 15 км по 10%.

    На сайте Вульты пишут что там 15 км с постоянным градиентом 10-12%.

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    Sezar-Фото

    Если все, что я вижу-правда, то Гамонитейру-крутейшая гора, навскидку 15 км по 10%.

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    dyneema-Фото
    Мне нравится торчок в середине 14го этапа. А в целом, только бы всё случилось!
  • RVL
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    RVL-Фото
    спасибо
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (5)
    Astanaforever-Фото
    17 и 18 этапы убийственные, предшествующие тремя горами второй и первой категорий каждый. Вот где будут настоящие разборки у генеральщиков, без дня отдыха на передышку. И на 20 м на финише крутой торчок.
  • VeloliveTeam
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    VeloliveTeam-Фото
    Скрины с Eurosport Player
  • ararat
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    ararat-Фото
    +
  • RVL
    Тур Прованса-2021. Этап 1 (6)
    RVL-Фото

    Подскажите, это с какого еврика скрины?

    Где посмотреть?

  • RVL
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (13)
    RVL-Фото
    Понятно

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