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UCI вводит новые меры безопасности в велогонках

Международный союз велосипедистов вводит новые меры безопасности в велогонках

 

 

 

  Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) 3 и 4 февраля провёл по видеосвязи заседания, на которых были приняты новые меры безопасности в велогонках и стратегия развития.

 

В результате принятых мер многим велогонщикам и командам придётся изменить некоторые привычки и порядок действий. Новые правила будут введены постепенно сначала на всех соревнованиях велогонок Мирового тура (UCI WorldTour), а затем на всех велогонках международного календаря UCI. Изменения коснутся как организаторов, так и водителей каравана, пилотов вертолётов, так и самих гонщиков.

 

С 8 февраля 2021 года вступают в силу следующие правила:

 

- Все организаторы велогонок должны утвердить в должности и обучить менеджера по безопасности мероприятия;

 

- Ужесточаются правила, регулирующие поведение участников колонны автомобилей, сопровождающих велогонку (мотоциклистов, водителей, пилотов телевизионных вертолётов). В ближайшие недели перед началом каждой велогонки будет проведён брифинг для всех водителей. В течение 2021 года будет введена система бортовых журналов, которая позволит отследить опыт водителей, а затем отразит его в системе лицензионных баллов.

 

- UCI с помощью внешних специалистов по сбору и анализу данных приступит к разработке базы данных инцидентов и происшествий, случившихся на крупных велогонках календаря Мирового тура за последние 5 лет, чтобы более эффективно обеспечивать безопасность в гонках;

 

- Также при поддержке специалистов и с помощью новых технологий будет разработан инструмент, позволяющий организаторам оценивать потенциальные риски маршрута велогонки за несколько недель до старта;

 

- UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков. Также ужесточаются правила относительно опасной посадки велогонщиков на велосипеде, особенно это касается сидения на верхней трубе рамы.

 

- Пересмотрены правила, касающиеся выбрасывания мусора и бачков за пределами выделенных зон. Зоны, где велогонщики могут избавляться от мусора, будут располагаться на каждых 30 – 40 км дистанции.

 

  Большинство правил вступает в силу с началом сезона 2021 года. На начальном этапе несоблюдение правил приведёт к предупреждениям от комиссаров, а с 1 апреля 2021 года к систематическим санкциям вплоть до исключения из соревнования. Кампания по информированию и продвижению мер вводится не только для велогонщиков, но также для велокоманд и комиссаров гонки, чтобы все поняли новые правила и последствия их нарушения.

 

  В течение сезона 2021 года Комиссия UCI по оборудованию обсудит вопрос о более эффективном надзоре за использованием оборудования велокоманд, которое может вызвать различные проблемы (например, дисковые тормоза и флягодержатели). Работать над этими вопросами UCI будет с экспертами индустрии и заинтересованными сторонами.

 

  Относительно безопасности в финишных зонах и установки в них ограждений было решено ввести несколько дополнительных мер, например, утяжеление барьеров и установка барьеров, исключающая зазоры между ними. В течение 2021 года будет установлен ряд стандартов для ограждений, используемых на финишах велогонок, в частности, барьеров на отрезках, где ожидается групповой спринт. Стандарты ограждений будут внедряться с начала 2022 года. График внедрения стандартов будет корректироваться в зависимости от прогресса их разработки.

 

  UCI будет взаимодействовать с велогонщиками при принятии важных решений. Планируется создание более детального протокола относительно нейтрализации спортивных мероприятий.

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Теги к статье: UCI

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  1. close2you

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 22.07.2017

    УВЕРЕН, что с круткой сидя на раме будет отмена, это полнейший бред !

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Комментарии

  • close2you
    UCI в виде исключения увеличит ... (1)
    close2you-Фото

    то опасно, то давайте в виде исключения добавим)) на раме опасно спускаться, а людей для кучи добавим !

  • close2you
    Михал Квятковски о новых мерах ... (1)
    close2you-Фото

    Квято, как и свойственно всем полякам, говорит все сразу прямо )) молодец, начало положил, сейчас Фрумми, Погачар, Мохорич и другие любители спуститься на раме, подключатся и закроют эту идею. 

  • close2you
    UCI вводит новые меры безопасн ... (1)
    close2you-Фото

    УВЕРЕН, что с круткой сидя на раме будет отмена, это полнейший бред !

  • дрокер
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    дрокер-Фото

    Верх протокола как в Арденах, приятно видеть.

  • Sm1T
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (14)
    Sm1T-Фото
    А Брайкович, который у себя в словении на самом деле Бражковик (делающий брагу).
  • Astanaforever
    Дэйв Брэйлсфорд о распределени ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Явно перебрали с капитанами. На каждого кэпа, один грегари получается. Один словенец в прошлом году без команды всех кэпов порвал как тузик грелку. Мувики с тремя уделывались и эти с четырьмя тоже так же обделаются. Главное форма, а не имя. И конечно госпожа удача.
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Earl57-Фото
    У Инеоса теперь надежда на Ганну на разделке послезавтра.
  • Freejazz
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Freejazz-Фото

    Да, там все Лотто хорошо сработало. Квятковского немного жаль, но побеждает техничный.

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (4)
    Earl57-Фото

    Красивая победа Велленса!

  • sashaney
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (14)
    sashaney-Фото

    А что не так с Турбо-Дурбо? Моих детей тренировал его детский Ози тренер и он именно говорил через А. Ну не совсем чистое А, по русски как Ё, но слышится ближе к А.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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