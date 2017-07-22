UCI вводит новые меры безопасности в велогонках

Международный союз велосипедистов вводит новые меры безопасности в велогонках

Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) 3 и 4 февраля провёл по видеосвязи заседания, на которых были приняты новые меры безопасности в велогонках и стратегия развития.

В результате принятых мер многим велогонщикам и командам придётся изменить некоторые привычки и порядок действий. Новые правила будут введены постепенно сначала на всех соревнованиях велогонок Мирового тура (UCI WorldTour), а затем на всех велогонках международного календаря UCI. Изменения коснутся как организаторов, так и водителей каравана, пилотов вертолётов, так и самих гонщиков.

С 8 февраля 2021 года вступают в силу следующие правила:

- Все организаторы велогонок должны утвердить в должности и обучить менеджера по безопасности мероприятия;

- Ужесточаются правила, регулирующие поведение участников колонны автомобилей, сопровождающих велогонку (мотоциклистов, водителей, пилотов телевизионных вертолётов). В ближайшие недели перед началом каждой велогонки будет проведён брифинг для всех водителей. В течение 2021 года будет введена система бортовых журналов, которая позволит отследить опыт водителей, а затем отразит его в системе лицензионных баллов.

- UCI с помощью внешних специалистов по сбору и анализу данных приступит к разработке базы данных инцидентов и происшествий, случившихся на крупных велогонках календаря Мирового тура за последние 5 лет, чтобы более эффективно обеспечивать безопасность в гонках;

- Также при поддержке специалистов и с помощью новых технологий будет разработан инструмент, позволяющий организаторам оценивать потенциальные риски маршрута велогонки за несколько недель до старта;

- UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков. Также ужесточаются правила относительно опасной посадки велогонщиков на велосипеде, особенно это касается сидения на верхней трубе рамы.

- Пересмотрены правила, касающиеся выбрасывания мусора и бачков за пределами выделенных зон. Зоны, где велогонщики могут избавляться от мусора, будут располагаться на каждых 30 – 40 км дистанции.

Большинство правил вступает в силу с началом сезона 2021 года. На начальном этапе несоблюдение правил приведёт к предупреждениям от комиссаров, а с 1 апреля 2021 года к систематическим санкциям вплоть до исключения из соревнования. Кампания по информированию и продвижению мер вводится не только для велогонщиков, но также для велокоманд и комиссаров гонки, чтобы все поняли новые правила и последствия их нарушения.

В течение сезона 2021 года Комиссия UCI по оборудованию обсудит вопрос о более эффективном надзоре за использованием оборудования велокоманд, которое может вызвать различные проблемы (например, дисковые тормоза и флягодержатели). Работать над этими вопросами UCI будет с экспертами индустрии и заинтересованными сторонами.

Относительно безопасности в финишных зонах и установки в них ограждений было решено ввести несколько дополнительных мер, например, утяжеление барьеров и установка барьеров, исключающая зазоры между ними. В течение 2021 года будет установлен ряд стандартов для ограждений, используемых на финишах велогонок, в частности, барьеров на отрезках, где ожидается групповой спринт. Стандарты ограждений будут внедряться с начала 2022 года. График внедрения стандартов будет корректироваться в зависимости от прогресса их разработки.

UCI будет взаимодействовать с велогонщиками при принятии важных решений. Планируется создание более детального протокола относительно нейтрализации спортивных мероприятий.