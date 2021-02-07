Филиппо Ганна сделал дубль на велогонке Etoile de Besseges-2021

Дубль Филиппо Ганны и подиум Михала Квятковски у велокоманды Ineos Grenadiers на «Этуаль де Бессеж»-2021

24-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Филиппо Ганна начал сезон с дубля – выиграв два этапа велогонки «Этуаль де Бессеж»-2021 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard).

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На предпоследнем, 4-м этапе Филиппо Ганна одержал победу после сольной атаки за 9 км до финиша. Действующий чемпион мира в разделке уехал от попутчиков по отрыву, когда между отрывом и пелотоном осталось 20 секунд. Филиппо Ганна в итоге одержал победу с преимуществом в 17 секунд.

Проведя такую репетицию разделки, Ганна выиграл и финальный этап «Этуаль де Бессеж» - 11-километровую индивидуальную гонку на время с финишем в подъём, которую преодолел за 15 минут со средней скоростью 42,96 км/ч. У ближайшего соперника, французского гонщика команды Groupama-FDJ Бенжамена Тома (Benjamin Thomas) он выиграл 10 секунд.

Филиппо Ганна: «На 4-м этапе стояла задача держаться рядом с Квято и помогать ему. Мы увидели шанс уехать в отрыв, Квято без проблем согласился. Я был настроен удержаться до финиша, на финальных 10 километрах смог уехать в одиночку. На финише был счастлив.

Это была потрясающая неделя. Мы завершили гонку с двумя победами за пять дней. И Квято финишировал на подиуме. Теперь мы хотим большего. Победа, которую я одержал на 5-м этапе, важна для меня. Надеюсь в будущих гонках выступить ещё лучше. Мы очень хорошо тренировались зимой, чтобы быть в хорошей форме к сезону.

После вчерашнего этапа ноги болели, но мечта выиграть ещё раз сильнее, чем любая боль. Теперь у нас впереди Тур ОАЭ-2021. Мы великолепно начали сезон».

Товарищ Филиппо Ганны по команде Михал Квятковски завершил «Этуаль де Бессеж» на втором месте в общем зачёте, проиграв победителю, Тиму Велленсу (Lotto Soudal) 53 секунды.

Спортивный директор команды Ineos Grenadiers Сервус Кнавен (Servais Knaven) в интервью Cyclingnews подвёл итоги «Этуаль де Бессеж»-2021, подтвердив, что теперь команда будет отказываться от заранее продуманных сценариев, если они не работают и создавать новые возможности:

«Обычно мы немного больше контролировали гонку. Возможно, в прошлом на такой гонке, как эта, мы бы просто стартовали с Ганной в качестве лидера, потому что он лучший раздельщик. Мы бы просто удерживали его на хорошей позиции, мешали бы отрывам уезжать, а потом он бы отфинишировал в индивидуальной гонке.

Может быть, последствия отказа от этой стратегии – Ганна не боролся за генеральную классификацию, потому что мы выбрали другую тактику. Но в то же время новая тактика дала ему шанс выиграть этап. На других этапах в отрыв уезжали Михал Квятковски и Эган Берналь , что давало Квято шанс выиграть общий зачёт.

На двух первых этапах не было хорошей возможности уехать в отрыв. Мы старались с Квято на 1-м этапе, где он финишировал пятым, потом Итан Хейтер боролся на 2-м этапе, и упал за несколько километров до финиша. Но последние два дня прошли великолепно.

Квято немного не повезло, когда он не вписался в поворот, так как на дороге оказалось масло. Не будь этого, он мог бы попробовать выиграть этап. Вчерашний этап прошёл блестяще. Думаю, никто не ожидал, что Филиппо выиграет, когда разрыв составлял всего 20 секунд всего за 20 км до финиша. Он силён. Его мотор такой мощный, он едет всё лучше и лучше. Это проявилось в разделке, но также и на этапе, который он выиграл на Джиро д’Италия в прошлом году.

Такая тактика может сработать на таких гонках как «Этуаль де Бессеж», но на Париж-Ницце или Тиррено-Адриатико будет очень трудно, потому что пелотон там более сильный. .А здесь и маршрут не самый сложный. Поэтому надо пробовать разные тактики, давать шанс на победу большему числу гонщиков команды.

Однако, если вы посылаете кого-то вперёд на Париж-Ницце или Тиррено, то можете подвергнуть риску шансы на генеральную классификацию. Всё дело в том, чтобы найти правильный баланс.

Команда Deceuninck-QuickStep многие годы придерживается тактики поиска шансов в гонках. Но вспомните прошлую Джиро д’Италия, где они взяли майку, но не выиграли ни одного этапа. Как я говорил, весь вопрос в балансе. Думаю, мы на этой неделе с задачей поиска баланса справились отлично».