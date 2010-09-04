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Бенуа Коснефруа откладывает старт сезона из-за боли в колене

Бенуа Коснефруа не сможет защитить титул победителя на велогонке "Etoile de Béssèges"

 

Бенуа Коснефруа откладывает старт сезона из-за боли в колене

Photo (c) AG2R Citroen Team

 

  Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy) вынужден отложить начало сезона. В пресс-релизе команды AG2R Citroen сообщается, что в течение 10 дней Бенуа Коснефруа ощущал боль в правом колене. Медицинский осмотр не выявил никаких повреждений, но 25-летнему французскому велогонщику команды AG2R Citroen пришлось внести изменения в тренировки.

 

  Планировалось, что Бенуа Коснефруа начнёт сезон с велогонки Etoile de Béssèges, которая должна пройти с 3 по 7 февраля. В прошлом году он одержал победу в генеральной классификации пятидневной велогонки Etoile de Béssèges, но в этом сезоне начнёт выступать на несколько недель позже.

 

  Бенуа Коснефруа: «Из-за боли я не могу долго прикладывать физические усилия. Будет лучше подождать. Я продолжу тренироваться, чтобы быть конкурентоспособным на велогонках в марте».

 

  В 2017 году Бенуа Коснефруа стал чемпионом мира в групповой гонке среди андеров. На его счету 9 побед. В прошлом году Бенуа Коснефруа принёс команде три победы, а завершил сезон тремя подиумами на классиках – занял 2-е место на Флеш Валлонь и Париж-Тур, стал 3-м на «Стреле Брабанта» (De Brabantse Pijl).

 

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Теги к статье: Бенуа Коснефруа Benoit Cosnefroy AG2R Citroen

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:34 | Регистрация: 4.09.2010

    Финьона напоминает )

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    кто на ком стоял? какие трековики?

    вдруг не знаете - экспертам за работу деньги платят. поэтому все они - где-то не тут. тут просто мнениями делятся. безответственно и бесплатно

    вдохните, выдохните, постарайтесь успокоиться. никто никого не бракует. и Пидкок, надеюсь, удивит всех чем-то в про. но (моё мнение) - не на рубэ точно. и МВДП и Ван Арт тут ровно нипричём

    если у дам встало модным очаровываться кроссменами - составьте им компанию

    ps

    можно еще подемонстрировать плюсы прыгунов с тармплина

  • Shalam s Urala
    Бенуа Коснефруа откладывает ст ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Финьона напоминает )

  • Rokka
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Rokka-Фото
    Очередной слёт экспертов. Earl57 довольно по фактам разобрала и продемонстрировала плюсы кроссменов. О какой фактурности тут вообще говорится? Вы его с трековиками в один ряд хотите поставить? В пелотоне куча топ гонцов которые начинали с кросса. Вопрос шоссейной формы придёт со временем. Пидкок ещё даже не начал про карьеру а тут эксперты уже забраковали его)) почему то даже ближайшим конкурентам - Ван Арту и Ван дер Пулу ничего не мешает побеждать и более опытных гонцов на различных рельефах. Совпадение? Не думаю
  • Shalam s Urala
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Парню 21 год, а его сравнивают не с ровесниками, а с гонщиками старше и опытнее. Вы считаете это нормальным?

    парень то вроде как толкует о своих шансах на взрослых гонках? - с кем же ещё его сравнивать то?

    Цитата: Earl57
    На следующий год попробует проехать, причем опять же ничего не говорит о победе.

    да просто совсем ничего )

    Цитата: Том Пидкок
    Конечно, если выиграю, стану первым победителем с весом до 60 кг. Это одна из моих целей.

    в "русскоязычном интернете" никто не против, чтобы такой вот воробей утащил вдруг булыжник у жирных гусей. кто ж против чудес? но это уж как-то сильно не пляшет со всей велосипедной физикой. дело не только в чистой мощи (которую коням на рубэ не требуется тащить в гору). дело в продолжительности этого банкета, где "пока толстый сохнет, худой сдохнет". и соббсно в булыге, на которой "весу пера" всю душу вытрясет. ну сложно таким весом заставить раму хоть что-то там аммортизировать.

    история пока не знает просто ни одного победителя андеровской рубэ, кто бы взял взрослый булыжник. и вот о таком шансе рассуждает человек с максимально неподходящей для этого фактурой. ну ок - все мы любим сказки )

  • RVL
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (26)
    RVL-Фото
    Просто вы сильнее марка. ;)
  • Александра
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (26)
    Александра-Фото
    Да в пелотоне полно, на кого букмекеры не ставят! Что ж, всех разогнать? Тогда останется только Инеос.))
  • Александра
    Марк Кэвендиш: «Могу внести вк ... (26)
    Александра-Фото
    Нет, меня он ни при каких условиях не возьмет.)) Но есть же гонщики в пелотоне и послабее, чем Марк.
    И ниже уже писали, что не не Лефевр платит, а спонсор. Старый Лис скуп, умен, предусмотрителен и знает толк в пиаре)
  • Александра
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Александра-Фото

    Мне нравится эта молодежь.)

  • RVL
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    RVL-Фото
    умеете вы вот так деликатно..)
  • Earl57
    Том Пидкок начнёт выступать в ... (18)
    Earl57-Фото
    Он как бы о том же и говорит, что не спешит. На следующий год попробует проехать, причем опять же ничего не говорит о победе. У него есть время, и есть чем заняться помимо Рубэ. Он не торопится, и его не торопят, что немаловажно.
    Он пробует, экспериментирует, изучает себя, учится на своих и чужих ошибках. Развивается и прогрессирует. И этим Томми мне интересен. Как и Ван Арт.
    И не стоит забывать, что формально Пидкок неопрофи.

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