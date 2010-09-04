Бенуа Коснефруа откладывает старт сезона из-за боли в колене

Бенуа Коснефруа не сможет защитить титул победителя на велогонке "Etoile de Béssèges"

Photo (c) AG2R Citroen Team

Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy) вынужден отложить начало сезона. В пресс-релизе команды AG2R Citroen сообщается, что в течение 10 дней Бенуа Коснефруа ощущал боль в правом колене. Медицинский осмотр не выявил никаких повреждений, но 25-летнему французскому велогонщику команды AG2R Citroen пришлось внести изменения в тренировки.

Планировалось, что Бенуа Коснефруа начнёт сезон с велогонки Etoile de Béssèges, которая должна пройти с 3 по 7 февраля. В прошлом году он одержал победу в генеральной классификации пятидневной велогонки Etoile de Béssèges, но в этом сезоне начнёт выступать на несколько недель позже.

Бенуа Коснефруа: «Из-за боли я не могу долго прикладывать физические усилия. Будет лучше подождать. Я продолжу тренироваться, чтобы быть конкурентоспособным на велогонках в марте».

В 2017 году Бенуа Коснефруа стал чемпионом мира в групповой гонке среди андеров. На его счету 9 побед. В прошлом году Бенуа Коснефруа принёс команде три победы, а завершил сезон тремя подиумами на классиках – занял 2-е место на Флеш Валлонь и Париж-Тур, стал 3-м на «Стреле Брабанта» (De Brabantse Pijl).