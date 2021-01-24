VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Колумбии-2021 отменён из-за Covid-19

Федерация велоспорта Колумбии отменила Тур Колумбии-2021

Тур Колумбии-2021 отменён из-за Covid-19

 

  Велогонка категории 2.1 Тур Колумбии (Tour Colombia), которая должна была пройти с 9 по 14 февраля отменена решением Федерации велоспорта Колумбии из-за пандемии Covid-19.

 

  Маурисио Варгас (Mauricio Vargas), президент Федерации велоспорта Колумбии, в письме UCI объяснил причины отмены велогонки:

 

  «Для нас с исполнительным комитетом было очень трудно принять такое решение. Мы проконсультировались с правительством, представителями системы здравоохранения, спорта, команд, тренерами, менеджерами и даже велогонщиками. Мы искали способ провести это важное спортивное событие. Но самый логичный вывод, к которому мы пришли все вместе, - отмена гонки в следующем году. Надеюсь, мы сможем  рестартовать в 2022 со всем энтузиазмом и решимостью.

 

  Главная причина отмены сводится к мерам по сохранению здоровья не только каравана велогонки, но и всех окружающих. Прошлые выпуски показали, что Тур Колумбии собирает миллионы людей. Это противоречит требованиям по недопущению скопления людей. Такое количество людей на гонке будет невозможно проконтролировать».

 

  Тур Колумбии проводится с 2018 года. Первым победителем гонки стал Эган Берналь, в 2019 году победу праздновал Мигель Анхель Лопес, а в этом году победителем стал Серхио Игита.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Колумбии Tour Colombia

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (3)
    Ice-Фото

    После AG2R Citroen тут и обсудить нечего))) Коснефруа, я думаю, пустил скупую слезу где-то во Франции)))

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (129)
    Earl57-Фото

    "Ну ты того, не переживай уж так"... Проигравший утешает победителя)) Довел Томми чемпиона мира до нервного срыва. Погонял обоих Ванов на славу))

     

  • Yuriy 17
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Ineos купил треть команды Формулы-1 Мерседес.

    Вот помчится теперь велокоманда на технологиях Ф1!

     

    Василий Кандинский. 

    Синий всадник, 1903

  • Walther
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (3)
    Walther-Фото

    Черная красивее была... На cyclingnews её даже признавали самой красивой командной формой

  • RVL
    Мэтт Уайт о возвращении Майкла ... (1)
    RVL-Фото

    Позитивный чел...и всегда где-то рядом. Пара панчей в карьере ему бы не помешали

  • RVL
    Крис Фрум начнёт сезон 2021 го ... (9)
    RVL-Фото
    Ну какое? Молотить педалями не значит устраивать шоу. Ская нет. Сам он зеро. Ни контадор ниразу
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (129)
    Earl57-Фото
    А итальянский экскурсовод знает что идет в Инеос?
  • Ice
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (15)
    Ice-Фото

    Беноа Коснефруа! Моргни дважды, если тебе нужна помощь!

    Это лучший коммент в Твиттере) Если мы обсуждаем дизайн в негативном ключе, народ откровенно развлекается)))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (129)
    s75-Фото
    Да, усиленными темпами идёт набор в группу к великому и знаменитому итальянскому экскурсоводу. Не устану повторять - ой зря вы у них отобрали в этом году титул ТДФ, еще поплачете. Сэр Джеймс закусился.

    (юмор)
  • Student
    Бернар Ино о шансах французски ... (10)
    Student-Фото

    Цитата: RVL
    Как гонщик Ино вне комментариев. 
    Как аналитик, как выражаются французы...пфф..и шатают головой


    Французов нет и ванговать не о чем.
    Вдп охренел похоже
     

     

    Та чего Годю может, другое дело, что Пино ему мешать уже начинает.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 декабря

Michael Albasini (Mitchelton-Scott)

Matteo Busato (Vini Zabu - KTM)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Loic Vliegen (Circus - Wanty-Gobert)

Stan Dewulf (Lotto Soudal)

21 декабря

David Lozano (Team Novo Nordisk)

Iljo Keisse (Deceuninck - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (67)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)