Тур Колумбии-2021 отменён из-за Covid-19

Федерация велоспорта Колумбии отменила Тур Колумбии-2021

Велогонка категории 2.1 Тур Колумбии (Tour Colombia), которая должна была пройти с 9 по 14 февраля отменена решением Федерации велоспорта Колумбии из-за пандемии Covid-19.

Маурисио Варгас (Mauricio Vargas), президент Федерации велоспорта Колумбии, в письме UCI объяснил причины отмены велогонки:

«Для нас с исполнительным комитетом было очень трудно принять такое решение. Мы проконсультировались с правительством, представителями системы здравоохранения, спорта, команд, тренерами, менеджерами и даже велогонщиками. Мы искали способ провести это важное спортивное событие. Но самый логичный вывод, к которому мы пришли все вместе, - отмена гонки в следующем году. Надеюсь, мы сможем рестартовать в 2022 со всем энтузиазмом и решимостью.

Главная причина отмены сводится к мерам по сохранению здоровья не только каравана велогонки, но и всех окружающих. Прошлые выпуски показали, что Тур Колумбии собирает миллионы людей. Это противоречит требованиям по недопущению скопления людей. Такое количество людей на гонке будет невозможно проконтролировать».

Тур Колумбии проводится с 2018 года. Первым победителем гонки стал Эган Берналь, в 2019 году победу праздновал Мигель Анхель Лопес, а в этом году победителем стал Серхио Игита.