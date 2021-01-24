Тур Йоркшира отменён в 2021 году

В 2021 году Тур Йоркшира проводиться не будет

Компания Amaury Sport Organisation (A.S.O.) сообщила, что в 2021 году велогонка категории 2. Pro Тур Йоркшира (Tour de Yorkshire) проводиться не будет и отложена до 2022 года. Это решение было принято после долгих совещаний с местными туристическим агентствами, партнёрами соревнования. Шестой выпуск Тура Йоркшира, который должен был пройти с 30 апреля по 3 мая 2020 года, также был отменён из-за пандемии Covid-19.

В связи с неопределённостью ситуации и нехваткой финансовые и человеческих ресурсов организаторы признали, что не могут быть уверены в том, что удастся провести Тур Йоркшира в 2021 году.

Джеймс Мейсон ,исполнительный директор компании «Welcome to Yorkshire»: «В это время, полное неопределённости, компания «Welcome to Yorkshire» должна сфокусироваться на неотложных потребностях индустрии и не имеет финансовых и человеческих ресурсов для других видов активности или организации мероприятий, в которых мы не можем быть уверены. Велоспорт стал синонимом Йоркшира, а Тур Йоркшира прочно занял место в календаре велогонок мирового велоспорта. Велогонщики и команды тепло принимались в нашей стране.

С большим разочарованием мы лишаем ещё один год этой прекрасной гонки. Но это единственно верное решение, которое мы могли принять. Неопределённость ситуации означает, что мы не можем планировать или выделять ресурсы, необходимые для проведения велогонки. Это было общее решение “Welcome to Yorkshire” и A.S.O. Теперь мы приложим все силы, чтобы вернуть велогонку в 2022 году, сделав её ещё лучше и значительней».

Янн Ле Мённер (Yann Le Moenner), генеральный директор ASO: «Мы полностью понимаем позицию “Welcome to Yorkshire” и всецело поддерживаем их решение. Мы работали вместе с 2014 года, с Гранд-депар Тур де Франс, чтобы вывести Тур Йоркшира на вершину международного календаря велогонок. Эта работа, конечно, не была напрасной. Мы вместе сделаем всё возможное, чтобы рестартовать в 2022 году и дать шанс лучшим велогонщикам мирового пелотона выступить на дорогах Йоркшира перед самой восторженной в мире публикой».

Тур Йоркшира принёс большую экономическую выгоду стране. Он был создан после успешного старта Тур де Франс в Йоркшире в 2014 году. Эта популярная велогонка привлекает на обочины дорог до 4 миллионов зрителей, транслируется на 188 стран мира. Проведение Тура Йоркшира с 2015 по 2019 годы было невероятно успешным для графства, подняло экономику и показало туристическую привлекательность Йоркшира всему миру.