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Тур Йоркшира отменён в 2021 году

В 2021 году Тур Йоркшира проводиться не будет

 

В 2021 году Тур Йоркшира проводиться не будет

 

 

  Компания Amaury Sport Organisation (A.S.O.) сообщила, что в 2021 году велогонка категории 2. Pro  Тур Йоркшира (Tour de Yorkshire) проводиться не будет и отложена до 2022 года. Это решение было принято после долгих совещаний с местными туристическим агентствами, партнёрами соревнования. Шестой выпуск Тура Йоркшира, который должен был пройти с 30 апреля по 3 мая 2020 года, также был отменён из-за пандемии Covid-19.

 

  В связи с неопределённостью ситуации и нехваткой финансовые и человеческих ресурсов организаторы признали, что не могут быть уверены в том, что удастся провести Тур Йоркшира в 2021 году.

 

  Джеймс Мейсон ,исполнительный директор компании «Welcome to Yorkshire»: «В это  время, полное неопределённости, компания «Welcome to Yorkshire» должна сфокусироваться  на неотложных потребностях индустрии и не имеет финансовых и человеческих ресурсов для других видов активности или организации мероприятий, в которых мы не можем быть уверены. Велоспорт стал синонимом Йоркшира, а Тур Йоркшира прочно занял место в календаре велогонок мирового велоспорта. Велогонщики и команды тепло принимались в нашей стране.

 

  С большим разочарованием мы лишаем ещё один год этой прекрасной гонки. Но это единственно верное решение, которое мы могли принять. Неопределённость ситуации означает, что мы не можем планировать или выделять ресурсы, необходимые для проведения велогонки. Это было общее решение “Welcome to Yorkshire” и A.S.O. Теперь мы приложим все силы, чтобы вернуть велогонку в 2022 году, сделав её ещё лучше и значительней».

 

  Янн Ле Мённер (Yann Le Moenner), генеральный директор ASO: «Мы полностью понимаем позицию “Welcome to Yorkshire” и всецело поддерживаем их решение. Мы работали вместе с 2014 года, с Гранд-депар Тур де Франс, чтобы вывести Тур Йоркшира на вершину международного календаря велогонок. Эта работа, конечно, не была напрасной. Мы вместе сделаем всё возможное, чтобы рестартовать в 2022 году и дать шанс лучшим велогонщикам мирового пелотона выступить на дорогах Йоркшира перед самой восторженной в мире публикой».

 

  Тур Йоркшира принёс большую экономическую выгоду стране. Он был создан после успешного старта Тур де Франс в Йоркшире в 2014 году. Эта популярная велогонка привлекает на обочины дорог до 4 миллионов зрителей, транслируется на 188 стран мира. Проведение Тура Йоркшира с 2015 по 2019 годы было невероятно успешным для графства, подняло экономику и показало туристическую привлекательность Йоркшира всему миру.

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Теги к статье: Тур Йоркшира Tour de Yorkshire велогонка категории 2. Pro

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Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (5)
    velodoctor-Фото
    В Инеос у эквадорца сейчас 10ая зп в пелотоне. Видимо он выбрал деньги, как и Порт и много кто еще.
  • litxaa
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (5)
    litxaa-Фото
    Всю Вуэльту задавался вопросом, как выступил бы Карапас, если бы остался в Мувистар. Было видно, что команда очень старается на домашней гонке, но у нее нет Капитана. Может быть и смогли бы одолеть Роглича не упусти они Карапаса так легко.
  • Yuriy 17
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Yuriy 17-Фото

    Разделки, разделки нет у А. Власова. 

     

    Значит на гран-турах борьба только за этапы, или за 3-е место генерала при незвёздном составе соперников на Джиро или ли Вуэльты

  • Yuriy 17
    Савва Новиков подписал контрак ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    А что же Газпром-Русвело его упустил? 

  • Yuriy 17
    Дилан Груневеген отстранён от ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Главное, чтобы Дилан не был опустошен материально и физически

  • ROSt
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (13)
    ROSt-Фото

    Удаление комментариев (((

    Б Р А В О (((((((((((((((((((((((

    ДЕМОКРАТЫ ХУ@ВЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    good

    Скрин сделан...удаляйте((((((((((((((((((((((((((((((

  • Arciv
    Дилан Груневеген отстранён от ... (2)
    Arciv-Фото
    Видно,что Дилан опустошён морально!
  • velodoctor
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    velodoctor-Фото

    Он говорил, что за Россию выступает в т.ч. из-за олимпиады, при этом пропустил чм в этом году. В твиттере французы каждый год обсуждают то, какбы он сменил граждансво поскорее. Прямо сотни комметариев, я как-то что-то искал о Павле, только их и находил.

  • Freejazz
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Freejazz-Фото
    Я без иллюзий. У нас нет гонщиков мирового уровня полностью местных. Все по факту - Кипр, Италия, Испания... далее по списку. Для симпатии нужно чтобы хоть что-то связывало - кому подходит просто название команды, кому фамилия на -ов, -ко.
  • Серафим
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Серафим-Фото

    Цитата: Freejazz
    На международных сайтах о Власове пишут с надеждой, но в комментариях сомневаются, сравнивая его с другими молодыми (Эвенпул, Погачар). По мне - он пока самая большая "русскоговорящая" надежда, ну может быть вместе с Сиваковым. Да, они не "топ-топ", но "топ" уж точно. Можно переживать с надежной, а не с безнадегой.

      Ну, на Власова можно еще надеяться, а на Сивакова я бы особенных надежд не возлагал. Не только (и не столько) со спортивной точки зрения. Он может и может разговаривать по-русски, но по сути он француз. Он думает по-французски, у него менталитет француза. И даже участие в сборной России - далеко не факт.  А если учесть международные санкции в отношении всей олимпийской сборной и не только олимпийской...

       Если он хочет участвовать в Олимпиадах, зачем ему эти проблемы с чужой по сути сборной? 

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