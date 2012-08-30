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Тур Романдии-2020 отменён, Тур Страны Басков-2020 отложен

Отмена велогонок в апреле и начале мая продолжается

 

 

 

 

 Организаторы швейцарской велогонки Тур Романдии (Tour de Romandie), которая должна была пройти с 28 апреля по 3 мая, отменили проведение гонки в 2020 году.

 

В заявлении организаторов Тура Романдии говорится: «Насколько это будет возможным, конфигурация маршрута выпуска гонки 2020 года будет проведена в 2021 году. В ближайшие дни мы будем это обсуждать с городами, которые должны были принимать этапы в 2020 году».

 

 Тур Страны Басков, велогонка Мирового тура, которая должна была пройти с 6 по 11 апреля, откладывается из-за введения в Стране Басков режима чрезвычайного положения во время эпидемии COVID-19.

 

 Как заявили организаторы Тура Страны Басков, они подадут запрос UCI, чтобы назначить другую дату проведения гонки. Организаторы планировали ввести во время велогонки строгий протокол антикоронавирусных мер, которые включают в себя измерение температуры на входе, ограждение зон старта и финиша, дезинфекцию. Но, учитывая серьёзность ситуации с эпидемией, организаторы решили отложить проведение гонки ради безопасности всех участников и общества в целом.

 

  Компания GS Alto Garda, организатор велогонки Тур Альп, которая должна была пройти с 20 по 24 апреля, также объявили о невозможности проведения соревнования и также просят UCI найти возможность провести велогонку в другое время.

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Теги к статье: Тур Романдии Тур Страны Басков Тур Альп

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  1. RVL

    Сегодня, 21:49 | Регистрация: 30.08.2012

    Зато можно   на репите смотреть Омлуп и Кюрн!

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8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Тур Романдии-2020 отменён, Тур ... (1)
    RVL-Фото

    Зато можно   на репите смотреть Омлуп и Кюрн!

  • SportSpirit
    Тиш Беноот и Серхио Игита - пр ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бенот удивил и порадовал гонкой!

     

    И, кстати, Sunweb, без Тома гораздо живей, чем Том без Sunweba) 

  • uran
    Винченцо Нибали подвёл итоги г ... (2)
    uran-Фото
    Наверняка сервант с наградами увидели и не отпустили))
  • дрокер
    Винченцо Нибали подвёл итоги г ... (2)
    дрокер-Фото

    При всем уважении, не видел серьезных атак в субботу от Нибали, таких как у Барде, Кинтаны, Бенота.

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

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Джиро д'Италия

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