Тур Романдии-2020 отменён, Тур Страны Басков-2020 отложен

Отмена велогонок в апреле и начале мая продолжается

Организаторы швейцарской велогонки Тур Романдии (Tour de Romandie), которая должна была пройти с 28 апреля по 3 мая, отменили проведение гонки в 2020 году.

В заявлении организаторов Тура Романдии говорится: «Насколько это будет возможным, конфигурация маршрута выпуска гонки 2020 года будет проведена в 2021 году. В ближайшие дни мы будем это обсуждать с городами, которые должны были принимать этапы в 2020 году».

Тур Страны Басков, велогонка Мирового тура, которая должна была пройти с 6 по 11 апреля, откладывается из-за введения в Стране Басков режима чрезвычайного положения во время эпидемии COVID-19.

Как заявили организаторы Тура Страны Басков, они подадут запрос UCI, чтобы назначить другую дату проведения гонки. Организаторы планировали ввести во время велогонки строгий протокол антикоронавирусных мер, которые включают в себя измерение температуры на входе, ограждение зон старта и финиша, дезинфекцию. Но, учитывая серьёзность ситуации с эпидемией, организаторы решили отложить проведение гонки ради безопасности всех участников и общества в целом.

Компания GS Alto Garda, организатор велогонки Тур Альп, которая должна была пройти с 20 по 24 апреля, также объявили о невозможности проведения соревнования и также просят UCI найти возможность провести велогонку в другое время.