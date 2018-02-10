Ригоберто Уран начнёт сезон на гонке Oro y Paz-2018

Ригоберто Уран начнёт сезон на гонке Oro y Paz

31-летний колумбийский велогонщик Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) начнёт сезон 2018 года на домашней колумбийской велогонке Colombia Oro y Paz, где будет стартовать в качестве капитана команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale. Новая велогонка будет состоять из шести этапов, она пройдёт с 6 по 11 февраля. В этом году организаторы гонки Colombia Oro y Paz смогли привлечь звёздный состав. На старт помимо команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale выйдут ещё три команды Мирового тура – Sky, Movistar, Quick Step Floors.

Вместе с Ригоберто Ураном в составе EF Education First-Drapac p/b Cannondale в гонке примут участие Нэйт Браун (Nate Brown), Хулиан Кардона (Julian Cardona), Хью Карти (Hugh Carthy), Алекс Хаус (Alex Howes) и Даниэль Мартинес (Daniel Martinez).

Ригоберто Уран в прошлом году впервые поднялся на подиум Тур де Франс-2017, где занял 2-е место, таким образом в его списке достижений уже три вторых места, занятых на Гран-турах – он дважды финишировал 2-м на Джиро д’Италия.

Напомним, что команда Джонатана Воутерса была спасена в конце прошлого сезона благодаря поддержке болельщиков. Краудфандинг помог команде найти нового главного спонсора – компанию EF Education First, но хотя производитель велосипедов Cannondale ушёл из титульных спонсоров, компания осталась в качестве технического спонсора команды. Велогонщики поменяли цвета формы, но продолжат бороться за победы на велосипедах Cannondale. Эти велосипеды отличное приобретение не только для профессионалов, но и для любителей велоспорта. Веломагазин LifeJoy предлагает всем, кто хочет приобрести качественный и надёжный велосипед, новые модели Cannondale 2018.

Ригоберто Уран готов к новому сезону на своём надёжном Cannondale, и особенно счастлив, что на старт первой гонки года выйдет в своей родной стране: «Я очень счастлив, потому что впервые мы поедем гонку в Колумбии. В последний раз мы ехали колумбийскую гонку очень давно, примерно 11 лет назад. Я очень рад, что снова буду выступать перед колумбийскими болельщиками. Это прекрасно, такое событие пойдёт на благо Колумбии».

Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale: «У нас есть Ригоберто, и вы знаете, как его принимают болельщики за пределами Колумбии. Поэтому можете представить, насколько сильно люди ждут Риго и других колумбийцев, которые обычно не выступают в Колумбии. Это будет очень интересно. У нас будет три этапа с финишем в подъём, три дня возможностей. Я очень воодушевлён».

Джонатан Воутсерс, генеральный менеджер команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale: «Гонка в Колумбии очень важна для колумбийских команд. И борьба предстоит острой.

На первых трёх этапах я не жду от команды чего-то зрелищного, но на последних этапах гонки пойдут горы, будут финиши в подъём. Если Риго будет в игре, отлично, думаю, он постарается выступить как можно лучше, будет бороться за генеральную классификацию. Даниэль Мартинес также может быть претендентом. Наша цель в этой гонке – общий зачёт. Получится или нет, посмотрим. Местные гонщики из Южной Америки сейчас, в феврале, находятся на пике формы. Эта гонка для них как Тур де Франс, поэтому Риго будет немного аутсайдером по сравнению со своими соотечественниками из континентальных команд».