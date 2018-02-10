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Ригоберто Уран начнёт сезон на гонке Oro y Paz-2018

Ригоберто Уран начнёт сезон на гонке Oro y Paz

 

 

  31-летний колумбийский велогонщик Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) начнёт сезон 2018 года на домашней колумбийской велогонке Colombia Oro y Paz, где будет стартовать в качестве капитана команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale. Новая велогонка будет состоять из шести этапов, она пройдёт с 6 по 11 февраля. В этом году организаторы гонки Colombia Oro y Paz смогли привлечь звёздный состав. На старт помимо команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale выйдут ещё три команды Мирового тура – Sky, Movistar, Quick Step Floors.

 

Ригоберто Уран начнёт сезон на гонке Oro y Paz-2018

 

  Вместе с Ригоберто Ураном в составе EF Education First-Drapac p/b Cannondale в гонке примут участие Нэйт Браун (Nate Brown), Хулиан Кардона (Julian Cardona), Хью Карти (Hugh Carthy), Алекс Хаус (Alex Howes) и Даниэль Мартинес (Daniel Martinez).

 

  Ригоберто Уран в прошлом году впервые поднялся на подиум Тур де Франс-2017, где занял 2-е место, таким образом в его списке достижений уже три вторых места, занятых на Гран-турах – он дважды финишировал 2-м на Джиро д’Италия.

 

  Напомним, что команда Джонатана Воутерса была спасена в конце прошлого сезона благодаря поддержке болельщиков. Краудфандинг помог команде найти нового главного спонсора – компанию EF Education First, но хотя производитель велосипедов Cannondale ушёл из титульных спонсоров, компания осталась в качестве технического спонсора команды. Велогонщики поменяли цвета формы, но продолжат бороться за победы на велосипедах Cannondale. Эти велосипеды отличное приобретение не только для профессионалов, но и для любителей велоспорта. Веломагазин LifeJoy предлагает всем, кто хочет приобрести качественный и надёжный велосипед, новые модели Cannondale 2018.

 

  Ригоберто Уран готов к новому сезону на своём надёжном Cannondale, и особенно счастлив, что на старт первой гонки года выйдет в своей родной стране: «Я очень счастлив, потому что впервые мы поедем гонку в Колумбии. В последний раз мы ехали колумбийскую гонку очень давно, примерно 11 лет назад. Я очень рад, что снова буду выступать перед колумбийскими болельщиками. Это прекрасно, такое событие пойдёт на благо Колумбии».

 

 

  Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale: «У нас есть Ригоберто, и вы знаете, как его принимают болельщики за пределами Колумбии. Поэтому можете представить, насколько сильно люди ждут Риго и других колумбийцев, которые обычно не выступают в Колумбии. Это будет очень интересно. У нас будет три этапа с финишем в подъём, три дня возможностей. Я очень воодушевлён».

 

Ригоберто Уран начнёт сезон на гонке Oro y Paz-2018

 

  Джонатан Воутсерс, генеральный менеджер команды EF Education First-Drapac p/b Cannondale: «Гонка в Колумбии очень важна для колумбийских команд. И борьба предстоит острой.

 

  На первых трёх этапах я не жду от команды чего-то зрелищного, но на последних этапах гонки  пойдут горы,  будут финиши в подъём. Если Риго будет в игре, отлично, думаю, он постарается выступить как можно лучше, будет бороться за генеральную классификацию. Даниэль Мартинес также может быть претендентом. Наша цель в этой гонке – общий зачёт. Получится или нет, посмотрим. Местные гонщики из Южной Америки сейчас, в феврале, находятся на пике формы. Эта гонка для них как Тур де Франс, поэтому Риго будет немного аутсайдером по сравнению со своими соотечественниками из континентальных команд».

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Теги к статье: Ригоберто Уран

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Комментарии

  • tiuteamd
    Хуан-Хосе Лобато: «Единственно ... (2)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: SVS
    Если честно, то если поверить ему - человека очень жаль. Ибо когда сам через такие моменты в жизни проходишь, начинаешь понимать - каково это :-(. Надеюсь, он не кривит душой.

    думаю журнались с легкостью проверят данные о смерти дяди, разводе( уже и проверили наверное)

    да и мед тесты говорят о многом ))

    а вот часть с духовными муками никак  не проверить ))

  • Sm1T
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Газпром катюшу обошел!
    ТАК часто бывает :)
  • veloliveuser
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    veloliveuser-Фото

    я что-то пропустил? - где мувики?

  • SVS
    Хуан-Хосе Лобато: «Единственно ... (2)
    SVS-Фото

    Если честно, то если поверить ему - человека очень жаль. Ибо когда сам через такие моменты в жизни проходишь, начинаешь понимать - каково это :-(. Надеюсь, он не кривит душой.

  • GTX
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    GTX-Фото

    Фарс. Просто сложнейшие погодные условия...

  • GTX
    Etoile de Besseges-2018. Этап ... (1)
    GTX-Фото

    О, первое место в менеджере взял

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    marketbk-Фото
    Во время вчерашней трансляции тоже "резануло ухо".
    Видно по-немецки решил прочитать)))
  • ktilp-12
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    ktilp-12-Фото

      Отару: не Гидих, а Евгений Гидич.

  • Rokka
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    Rokka-Фото
    Цитата: Юджин
    Результаты этапа не считались в общий зачет?
    Не считались. И не этап а просто цирк. Много кто мог попытать счастья снять майку с Вальверде. Но нет же, орги напрочь убили такой интересный этап своим решением. Многие действительно просто шли пешком. Такими темпами Валенсия никогда не будет равной по статусу к гонкам в Каталонии и Стране Басков
  • Юджин
    Вуэльта Валенсии-2018. Этап 3 (12)
    Юджин-Фото

    Результаты этапа не считались в общий зачет?

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