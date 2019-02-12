Фернандо Гавирия сошёл с Тура Колумбии-2019

Фернардо Гавирия сошёл с Тура Колумбии-2019 из-за респираторной инфекции

Фернандо Гавирия был вынужден сойти с Тура Колумбии-2019 после двух этапов. 24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates стартовал на домашней гонке с респираторной инфекцией, и его состояние ухудшилось после двух дней гонки.

Он не удержался с товарищами по команде во время командной гонки на время на 1-м этапе, а на втором этапе, который стартовал в его родном городе, не смог побороться за победу в спринте, финишировав лишь через 1 минуту 16 секунд после основной группы.

Андреа Аппиани, пресс-секретарь команды UAE Team Emirates: «Вчера во время этапа он плохо себя чувствовал из-за респираторной инфекции. Ночь прошла не так, как мы надеялись. Врачи, технический персонал и гонщик решили, что ему не следует стартовать на 3-м этапе.

Конечно, очень жаль, что так получилось, потому что это домашняя гонка Фернандо. Но он не был на том уровне, на который надеялся. Продолжать гонку в таком состоянии было нельзя, лучше отдохнуть и восстановиться. Эта гонка была важной для Фернандо, но иногда всё складывается не так, как ожидаешь».

Фернандо Гавирия: «Мне жаль покидать гонку и отправляться домой. Но я должен думать о своём состоянии, восстановиться. Сейчас я не способен выступать на своём лучшем уровне. Думаю, лучше остановиться самому. Спасибо всем, всем болельщикам, которые всегда поддерживают меня».