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Фернандо Гавирия сошёл с Тура Колумбии-2019

Фернардо Гавирия сошёл с Тура Колумбии-2019 из-за респираторной инфекции

 

 

  Фернандо Гавирия был вынужден сойти с Тура Колумбии-2019 после двух этапов. 24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates стартовал на домашней гонке с респираторной инфекцией, и его состояние ухудшилось после двух дней гонки.

 

  Он не удержался с товарищами по команде во время командной гонки на время на 1-м этапе, а на втором этапе, который стартовал в его родном городе, не смог побороться за победу в спринте, финишировав лишь через 1 минуту 16 секунд после основной группы.

 

Фернандо Гавирия сошёл с Тура Колумбии-2019

 

  Андреа Аппиани, пресс-секретарь команды UAE Team Emirates: «Вчера во время этапа он плохо себя чувствовал из-за респираторной инфекции. Ночь прошла не так, как мы надеялись. Врачи, технический персонал и гонщик решили, что ему не следует стартовать на 3-м этапе.

 

  Конечно, очень жаль, что так получилось, потому что это домашняя гонка Фернандо. Но он не был на том уровне, на который надеялся. Продолжать гонку в таком состоянии было нельзя, лучше отдохнуть и восстановиться. Эта гонка была важной для Фернандо, но иногда всё складывается не так, как ожидаешь».

 

 

  Фернандо Гавирия: «Мне жаль покидать гонку и отправляться домой. Но я должен думать о своём состоянии, восстановиться. Сейчас я не способен выступать на своём лучшем уровне. Думаю, лучше остановиться самому. Спасибо всем, всем болельщикам, которые всегда поддерживают меня».

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Тур Колумбии 2.1 Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка

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Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 3 (3)
    Astanaforever-Фото
    А где Наиро?

    В десятке 8 колумбов. Сильные пацаны.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 3 (3)
    sashok2705-Фото
    Сегодня уже с показом лучше.Наверно после того ,как все узнали, что общественные деньги на организацию и показ выделяли зашевелились хоть немного.

    Ну опять таки один мотоцикл с камерой на гонку это конечно слишком.Из за этого постоянный план сверху.Слава богу хоть кого то из тех хто атаковал в конце етапа удавалось розглядеть и понять кто это.

    Гавирия из за болезни сошел ,но UAE все равно выигрывает.Молано конечно молодец что сумел выдержать в конце и успел выйти на хорошую позицию на финише
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 3 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дааа не зря парнишка зарубился ,ну он сильный,прошлый сезон это показал.
  • sixpack
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (11)
    sixpack-Фото

    откройте статистику любой весенней однодневки за последние годы, среди призеров найдите  Квиков. А классики наиболее интересный для зрителя сегмент велошоссе. Думаю, что многие хотели бы вот так тупо собирать очки, но почему-то не получается.

    Квики как раз-таки интересная и зрелищная команда, в которой постоянно появляются новые имена, да и старые тоже.

  • Shalam s Urala
    Филипп Жильбер: «Даже в моём в ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    резюме для работодателя-2020

    как Фил феерил - сложно забыть. будто так жмак кнопочку "турбо" и айда на финиш )

  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (11)
    Zhanzhak-Фото
    Возможно, не смотрела.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (11)
    sashok2705-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
    Ии надо учится у аргентинцев. На туре Сан Хуан все было в плане трансляции хорошо.
  • Zhanzhak
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (11)
    Zhanzhak-Фото
    Я думала, что мне одной не понравилось. То отрыв показывают со спины, то пелотон с высоты птичьего полёта, то финиш, то реклама. Выходила - заходила, в итоге концовку пропустила. Интересно, а почему они не указывают сколько км осталось? Короче, одни нервы.
  • sashok2705
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (11)
    sashok2705-Фото
    Встречи то да.Но хотелось бы больше внимания гонки.Я тоже не много не понял,казалось что это Гавирия,а оказалось что человек который должен был в теории его развозить на финиш.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 2 (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не понимаю как можно смотреть чисто спринтерские этапы? Три часа катить, монотонно, а потом за километр рвать, то есть дури. Вот квик степ такая неинтересная команда. Тупо весь сезон собирает очки мирового тура. Никогда эта команда не станет генеральщиками.. Никакой интриги, просто уныло. Вот Саган, это другое дело, разносторонний спринтер. Его смотреть приятно. Опостыли.ч
    Не знаю ,мне нравится.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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