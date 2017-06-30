Тур Даун Андер и велогонка Кэдела Эванса в 2021 году не состоятся

Тур Даун Андер и Cadel Evans Great Ocean Road Race в 2021 году отменены

Организаторы Тура Даун Андер-2021 и велогонки «Cadel Evans Great Ocean Road Race» сообщили, что отменяют проведение гонок в 2021 году из-за продолжающейся пандемии Covid-19. Тур Даун Андер должен был пройти с 14 по 24 января 2021 года, гонка Cadel Evans Great Ocean Road Race должна была стартовать 31 января. Женские велогонки Тур Даун Андер и Cadel Evans Great Ocean Road Race также не будут проводиться в 2021 году.

Исполнительный директор по проведению мероприятий в Южной Австралии Хитаф Рашид (Hitaf Rasheed) призналась, что, несмотря на все старания организаторов, они не смогут провести международную велогонку в период пандемии. Для жителей Южной Австралии будет проведён региональный велосипедный фестиваль без международной части соревнований.

Хитаф Рашид: «Сантос Тур Даун Андер – любимое спортивное событие в мире велоспорта и в спортивном календаре Австралии. Мы знаем важность этой гонки для жителей Южной Австралии. По этой причине мы сделали всё, что в наших силах, ради проведения мероприятия, но, к сожалению, повлиял международный компонент – в гонке должны были принять участие более 400 человек из команд разных стран мира.

Вместе с отделом здравоохранения и полицией Южной Австралии мы обдумывали успешную стратегию, которая позволила бы провести международное спортивное мероприятие. Однако сложность и риски, связанные с карантином и пересечением границ разных стран в итоге оказались слишком большими, чтобы просить приехать команды, пережившие полный стресса и проблем сезон, который длится дольше, чем обычно.

Поэтому Тур Даун Андер как международная велогонка в 2021 году не состоится. Но мы заверяем всех, что она вернётся в Южную Австралию и начнёт сезон Мирового календаря гонок UCI в январе 2022 года при полной поддержке Международного союза велосипедистов».

Стюарт О’Грэйди, бывший профессиональный велогонщик, первый год работает в качестве директора Тура Даун Андер: «Конечно, я разочарован. Но, учитывая проблемы, наш приоритет – здоровье и безопасность жителей Южной Австралии, нашего сообщества, международного содружества велоспорта. Считаю, что на один год мы можем отказаться от международной части мероприятия».

Организаторы велогонки Кэдела Эванса Cadel Evans Great Ocean Road Race также заявили, что отменяют гонку, так как команды Мирового тура остаются в Европе из-за пандемии.