VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Даун Андер и велогонка Кэдела Эванса в 2021 году не состоятся

Тур Даун Андер и Cadel Evans Great Ocean Road Race в 2021 году отменены

 

 

  Организаторы Тура Даун Андер-2021 и велогонки «Cadel Evans Great Ocean Road Race» сообщили, что отменяют проведение гонок в 2021 году из-за продолжающейся пандемии Covid-19. Тур Даун Андер должен был пройти с 14 по 24 января 2021 года, гонка Cadel Evans Great Ocean Road Race должна была стартовать 31 января. Женские велогонки Тур Даун Андер и Cadel Evans Great Ocean Road Race также не будут проводиться в 2021 году.

 

  Исполнительный директор по проведению мероприятий в Южной Австралии Хитаф Рашид (Hitaf Rasheed) призналась, что, несмотря на все старания организаторов, они не смогут провести международную велогонку в период пандемии. Для жителей Южной Австралии будет проведён региональный велосипедный фестиваль  без международной части соревнований.

 

  Хитаф Рашид: «Сантос Тур Даун Андер – любимое спортивное событие в мире велоспорта и в спортивном календаре Австралии. Мы знаем важность этой гонки для жителей Южной Австралии. По этой причине мы сделали всё, что в наших силах, ради проведения мероприятия, но, к сожалению, повлиял международный компонент – в гонке должны были принять участие более 400 человек из команд разных стран мира.

 

  Вместе с отделом здравоохранения и полицией Южной Австралии мы обдумывали успешную стратегию, которая позволила бы провести международное спортивное мероприятие. Однако сложность и риски, связанные с карантином и пересечением границ разных стран в итоге оказались слишком большими, чтобы просить приехать команды, пережившие полный стресса и проблем сезон, который длится дольше, чем обычно.  

 

  Поэтому Тур Даун Андер как международная велогонка в 2021 году не состоится. Но мы заверяем всех, что она вернётся в Южную Австралию и начнёт сезон Мирового календаря гонок UCI в январе 2022 года при полной поддержке Международного союза велосипедистов».

 

 Стюарт О’Грэйди, бывший профессиональный велогонщик, первый год работает в качестве директора Тура Даун Андер: «Конечно, я разочарован. Но, учитывая проблемы, наш приоритет – здоровье и безопасность жителей Южной Австралии, нашего сообщества, международного содружества велоспорта. Считаю, что на один год мы можем отказаться от международной части мероприятия».  

 

Организаторы велогонки Кэдела Эванса Cadel Evans Great Ocean Road Race также заявили, что отменяют гонку, так как команды Мирового тура остаются в Европе из-за пандемии.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Даун Андер Santos Tour Down Under Cadel Evans Great Ocean Road Race велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Еще новый сезон велогонок не начался, а уже начали отменять гонки. Чувствую, что следующий сезон будет такой же хаотичный и непредсказуемый.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур Даун Андер и велогонка Кэ ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Еще новый сезон велогонок не начался, а уже начали отменять гонки. Чувствую, что следующий сезон будет такой же хаотичный и непредсказуемый.
  • Dmitry55
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Dmitry55-Фото
    Цитата: Серж
    смелые и красивые атаки, на мой взгляд, с Контой закончились.
    Фрум на Джиро, вот это была атака)
  • Александра
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (53)
    Александра-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Честно говря тоже ждал более откровенных и ранних баталий от генеральщиков на Англиру, но и на том спасибо.

     

    И  не говорите. Как будто не было только что Джиро, где народ ехал, как летел! Снова вернулись во вчерашний день: поезд, колхоз, довоз, атаки бонусом.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (53)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот что было в ПЛЮС на всех 3-х ГТ, это то что без толп и масс болельщиков на высокогорных подъемах и перевалах (особенно это заметно на Вуэльте) мы могли видеть все эти горы в "натуре", т.е. ощутить какая там крутизна дороги, повороты ну и пейзажи. Велогонщикам тоже это пошло в большой "+", ведь они могли видеть и оценить что творится у них сзади, т.е. ниже по подъему а также не было того узенького коридора (и диких криков/воплей) по которому лидеры (и не только) идут наверх. Не было страха зацепить/подцепить руль и упасть.

    альто Англиру/пико Гомональ в своей натуральной красе и величии на 12 этапе В-2020 (макс. % градиент!) 

  • Серж
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Серж-Фото

    парадокс , то есть когда с условно пятого этапа опнятно кто выйграет , кто в тройке и тд.
    это зрелищно , а когда до последних этапов не понятно, кто капнет )) то это не зрелещно ?

    чем хуже атака , которая дала только 20 секунд , атаки которая дала 5 минут ? ))

    полностью поддерживаю!

  • tiuteamd
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    tiuteamd-Фото

    пародкс , то есть когда с условно пятого этапа опнятно кто выйграет , кто в тройке и тд.
    это зрелищно , а когда до последних этапов не понятно, кто капнет )) то это не зрелещно ?

    чем хуже атака ,  которая дала только 20 секунд , атаки которая дала 5 минут ? ))

  • Серж
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (7)
    Серж-Фото

    смелые и красивые атаки, на мой взгляд, с Контой закончились.

  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (73)
    sixpack-Фото

    Цитата: Ернат
    Астана вообще тишину поймала, будет кого то подписывать или нет ?

     

    А.Л. на CQ числится в графе out (>>Movistar?). им нужно было все ж подписать Зака. Верю, что Винокуров смог бы продлить ему жизнь.

     

    Сиваков (если верить CQ) продлился на год

     

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Снова инд. разделка решающей станет !?

    Двойное Монт-Вонту...лучше бы один раз, но с ФИНИШем там

    Первые два этапа и сразу же финишА в горки-тычки - это что то новое для Тура (подсмотрели на Вуэльте, наверное).

    Много спусков (на финиш) после перевалов это конечно же не есть очень хорошо, но верми что ТдФ-2021 таки состоистя летом, погода будет теплой и без дождей, так что генеральщики-капитаны (и ОТРЫВщики тоже) проявят себя на спуске во всей красе. Ведь красивый, рискованный (!) и молниеносный спуск смотристя куда интересней чем "колхозный" подъем группой (хоть и маленькой), даже если это знаменитая гора.

    Цитата: uran
    Блин где ТТТ? Такой красивый вид убили.

    Полностью поддерживаю; лучше 1 TT +1 ITT. Ну и жаль что ещё нет утвержденных профилей этих двух инд.разделок, особенно хотелось бы посмотреть на альтиметрию этапа №20

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (73)
    levonardo-Фото
    С другой стороны за последних три сезона у Фабио вообще никакого просвета, откуда предложениям взяться. Разве что погрегорить за небольшую денежку(чисто моё мнение)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 ноября

Edoardo Zardini (Vini Zabu - KTM)

Chun Kai Feng (Bahrain McLaren)

3 ноября

Maxime Bouet (Team Arkea - Samsic)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (9)
Октябрь 2020 (235)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)