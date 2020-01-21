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Тур Калифорнии не будет проводиться в 2020 году

Тур Калифорнии отменён в 2020 году

 

 

  AEG, компания-владелец многодневной велогонки Мирового тура Тур Калифорнии (Amgen Tour of California) сообщила, что в 2020 году гонка проводится не будет. Компания собирается переоценить возможность  проведения велогонки в 2021 году.

 

 

Photo ©Getty images

 

 

  Кристин Клейн (Kristin Klein), президент Тура Калифорнии: «Нам было трудно принять такое решение, но бизнес-основа Тура Калифорнии изменилась с тех пор, как мы начали проводить гонку 14 лет назад. В то время как профессиональный велоспорт в мировом масштабе продолжает расти, и мы очень гордимся работой, которую сделали, чтобы увеличить значимость профессионального велоспорта, особенно в США, с каждым годом становится всё сложнее подготавливать проведение гонки. Новая реальность заставляет нас переоценить имеющиеся варианты. Мы со всех сторон оценим каждый аспект нашего мероприятия, чтобы решить, позволит ли данная бизнес-модель успешно возобновить велогонку в 2021 году.

 

  Хочу искренне поблагодарить команды, велогонщиков, спонсоров, волонтёров, официальные лица, города, принимавшие этапы, и всех болельщиков, которые помогали сделать Тур Калифорнии самой крупной американской велогонкой».

 

  В первые годы существования Тур Калифорнии проводился в феврале, через четыре года время проведения было передвинуто на май. Хотя велогонка проходила в одно время с Джиро д’Италия, организаторам удавалось собирать сильный состав. В этом году победителем в общем зачёте Тура Калифорнии-2019 стал Тадей Погачар.

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Теги к статье: Тур Калифорнии Amgen Tour of California

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Даёшь через пару лет полноценный гранд-тур по пустыне (ну хотя бы 2-х_недельную гонку, например в феврале). Оман+Катар+ОАЭ+Бахрейн+Саудовская Аравия. Финиш "королевского" этапа обязательно на Джебель Ахдар - она же "Зелёная" гора.

    «Тур Саудовской Аравии» ("Saudi Tour")

    Гонка получила категорию 2.1

    А админам срочно добавить в смайлы флаги стран Ближнего Востока (а вот Бразилию можно убрать)

  • flugegeheimen
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    железный человек, во всех смыслах

  • levonardo
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    levonardo-Фото
    И к чему эти туры? За чей, так сказать счёт? Государственный?
  • lebr123
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    lebr123-Фото
    хАкеист твой дед
  • Astanaforever
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: hodorik
    Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.
     Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))
    А почему бы ваш этот посыл не направить в родную гавань? Ни одного международного старта в рамках UCI.Золотое кольцо не в счет. Вот где позор отечественного велоспорта...федерации. Тур Алматы. Тур Азербайджана есть.а маломальский тур России нет. Непорядок.
  • uran
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    uran-Фото
    Цитата: kwwk
    Это конечно же хорошее предложение, но в Беларуси мало-мальского пупыря просто нет)))
    При желании возле Логойска можно найти приличное количество пупырей с перепадами под 50 метров. Нарезать там кружков и классика готова. Плюс поиграть с покрытием, гравийных дорог там достаточно. Просто главный не велосипедист а хакеист))
  • uran
    Джон Дегенкольб: «Счастлив, чт ... (2)
    uran-Фото
    Череда неудач не даёт раскрыться потенциалу отличного классика, не фортит ему.
  • kwwk
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    kwwk-Фото
    Это конечно же хорошее предложение, но в Беларуси мало-мальского пупыря просто нет)))
  • hodorik
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    hodorik-Фото

    Судя по проведению Европейских игр в минске пора бы уже и Беларуссии проводить свой Тур. Там всё отработано и дороги хорошие и организация на высшем уровне.

     Да и нам близко что приехать посмотреть поболеть )))

  • Earl57
    ASO объявила о создании новой ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Серафим
    Приравняют болельщиков к паломникам. Если серьезно, не думаю, что будет много желающих посетить эту гонку.

    Правда? Кайф то какой, выйти на обочину дороги и под палящим южным солнцем, при температуре 30-40 градусов по Цельсию ждать проезда любимых гонщиков. Зачем нужны трансляции по телевизору и стримы в интернете когда можно за свои денежки получить такое удовольствие.

    К слову, этой весной арабы Тур ОАЭ показывали полностью, в отличие от Евроспорта. Начинали трансляции с процедуры подписи гонщиков перед стартом и заканчивали обсуждением в студии после церемонии награждения.

    Настоящий фурор произвел гонщик, которого они называли "КуренОв". Он стал там звездой экрана. Перед стартом каждого этапа организаторы приводили к нему VIP-гостей, шейхи со своими семьями с удовольствием делали с ним селфи и брали автографы. О нем каждый день говорили в студии после окончания этапа. Так что приглашение Газпрому на следующий год он практически обеспечил...

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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