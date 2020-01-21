Тур Калифорнии не будет проводиться в 2020 году

Тур Калифорнии отменён в 2020 году

AEG, компания-владелец многодневной велогонки Мирового тура Тур Калифорнии (Amgen Tour of California) сообщила, что в 2020 году гонка проводится не будет. Компания собирается переоценить возможность проведения велогонки в 2021 году.

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Кристин Клейн (Kristin Klein), президент Тура Калифорнии: «Нам было трудно принять такое решение, но бизнес-основа Тура Калифорнии изменилась с тех пор, как мы начали проводить гонку 14 лет назад. В то время как профессиональный велоспорт в мировом масштабе продолжает расти, и мы очень гордимся работой, которую сделали, чтобы увеличить значимость профессионального велоспорта, особенно в США, с каждым годом становится всё сложнее подготавливать проведение гонки. Новая реальность заставляет нас переоценить имеющиеся варианты. Мы со всех сторон оценим каждый аспект нашего мероприятия, чтобы решить, позволит ли данная бизнес-модель успешно возобновить велогонку в 2021 году.

Хочу искренне поблагодарить команды, велогонщиков, спонсоров, волонтёров, официальные лица, города, принимавшие этапы, и всех болельщиков, которые помогали сделать Тур Калифорнии самой крупной американской велогонкой».

В первые годы существования Тур Калифорнии проводился в феврале, через четыре года время проведения было передвинуто на май. Хотя велогонка проходила в одно время с Джиро д’Италия, организаторам удавалось собирать сильный состав. В этом году победителем в общем зачёте Тура Калифорнии-2019 стал Тадей Погачар.