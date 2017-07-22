Тур де л'Авенир-2020 отменён

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 20:50
Тур де л’Авенир-2020 проводиться не будет
Организаторы Тура де л’Авенир-2020 (Tour de l’Avenir), являющегося андеровской версией Тур де Франс, отменили проведение гонки в этом году. Тур де л’Авенир в связи с пандемией был сокращён до 6 этапов и должен был пройти с 14 по 19 августа.
Компания “Alpes Velo”, организатор Тура де л’Авенир, объявила, что в нынешних условиях пандемии коронавируса, требующих повышенных требований к безопасности, сложно провести гонку для 23 молодёжных команд, большая часть которых – это национальные сборные из Европы, Африки, Азии и Америки.
В гонке должны были стартовать 138 участников из 23 команд, среди которых 18 национальных сборных, 4 региональных команды и 1 смешанная интернациональная. Создание изолированных групп для гонщиков-участников затрудняется, так как уровень применяемых мер безопасности различается в разных странах.
Организаторы после консультаций с партнёрами и администрацией регионов приняли решение, что гонка вернётся в своём обычном десятидневном формате в 2021 году.
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