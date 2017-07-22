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Тур де л'Авенир-2020 отменён

Тур де л’Авенир-2020 проводиться не будет

Тур де л'Авенир-2020 отменён

 

 

  Организаторы Тура де л’Авенир-2020 (Tour de l’Avenir), являющегося андеровской версией Тур де Франс, отменили проведение гонки в этом году. Тур де л’Авенир в связи с пандемией был сокращён до 6 этапов и должен был пройти с 14 по 19 августа.

 

 Компания “Alpes Velo”, организатор Тура де л’Авенир, объявила, что в нынешних условиях пандемии коронавируса, требующих повышенных требований к безопасности, сложно провести гонку для 23 молодёжных команд, большая часть которых – это национальные сборные из Европы, Африки, Азии и Америки.

 

 В гонке должны были стартовать 138 участников из 23 команд, среди которых 18 национальных сборных, 4 региональных команды и 1 смешанная интернациональная. Создание изолированных  групп для гонщиков-участников затрудняется, так как уровень применяемых мер безопасности различается в разных странах.

 

  Организаторы после консультаций с партнёрами и администрацией регионов приняли решение, что гонка вернётся в своём обычном десятидневном формате в 2021 году.

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Теги к статье: Тур де л'Авенир Tour de l’Avenir

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  1. close2you

    Сегодня, 22:12 | Регистрация: 22.07.2017

    Новых берналей в этом году не увидим ...

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • close2you
    Тур де л'Авенир-2020 отменён (1)
    close2you-Фото

    Новых берналей в этом году не увидим ...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
    Плюссс

    Цитата: pac1ent
    Кто там не мог найти Ремко в итоговом протоколе и спрашивал где хваленый Ремко?  
    Ха ха ха, правда
  • HalidS
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    HalidS-Фото

    Цитата: motte
    There is new sheriff in town
    Так охарактеризовали его жест по левому плечу после финиша

    - Sawyer LOST

  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
    Лопес не едет. Тогда уж Gleb Giant)))
  • Giant72
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Дай бог Якоб заберет трофей.
    А вдруг Лопез?
  • Astanaforever
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    Astanaforever-Фото
    Дай бог Якоб заберет трофей.
  • salomon
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    salomon-Фото
    Наиболее сбалансированные

    Наиболее сбалансированные команды (на мой субьективный) : Deceuninck - Quick Step .. JUNGELS Bob .. ALAPHILIPPE Julian .. ASGREEN Kasper .. ?TYBAR Zden?k .. HONOR? Mikkel Fr?lich .. SERRY Pieter .. BALLERINI Davide UAE-Team Emirates .. POGA?AR Tadej .. CONTI Valerio .. COSTA Rui .. FORMOLO Davide .. HENAO Sergio .. POLANC Jan .. ULISSI Diego BORA - hansgrohe .. SAGAN Peter .. SCHACHMANN Maximilian .. BENEDETTI Cesare .. OSS Daniel .. GATTO Oscar .. M?HLBERGER Gregor .. BURGHARDT Marcus
  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Осталось надеть ковбойскую шляпу на финише и велосипед на плечо) сoming soon)
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель 3- ... (3)
    motte-Фото

    There is new sheriff in town

    Так охарактеризовали его жест по левому плечу после финиша

  • pac1ent
    Страде Бьянке-2020. Маршрут (11)
    pac1ent-Фото
    tiz-cycling

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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