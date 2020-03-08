Виртуальные велогонки The Digital Swiss 5 вместо Тура Швейцарии-2020

Виртуальные велогонки The Digital Swiss 5 вместо отменённого Тура Швейцарии-2020

Велогонка Мирового тура Тур Швейцарии-2020, который должен был пройти с 6 по 14 июня, отменён из-за эпидемии коронавируса. Организаторы Тура Швейцарии решили не переносить велогонку на более поздние сроки, так как это невозможно ни с логистической, ни с финансовой точек зрения. Отмена гонки происходит впервые со Второй мировой войны.

В заявлении директора Тура Швейцарии Оливье Сенна (Olivier Senn) говорится: «С тяжёлым сердцем мы принимаем это решение из-за пандемии коронавируса. Однако мы уверены, что это наилучший выход ради обеспечения безопасности всех участников, болельщиков и партнёров. Для Тура Швейцарии это также важный шаг, гарантирующий проведение велогонки в будущем. Мы благодарим всех спонсоров, принимающие гонку города, поставщиков и наш персонал за экстраординарную поддержку и солидарность».

В 2021 году в маршрут Тура Швейцарии не будут внесены существенные изменения к тому выпуску, который должен был пройти в этом году. Даты проведения Тура Швейцарии-2021 пока не определены, так как календарь гонок Мирового тура UCI ещё не составлен из-за переноса Олимпийских игр. Тем не менее, организаторы заверяют, что Тур Швейцарии пройдёт в первой половине июня 2021 года.

Несмотря на отмену Тура Швейцарии-2020 организаторы в сотрудничестве с ROUVY и Velon предлагают виртуальные серии велогонок для профессионалов и любителей на платформе ROUVY Indoor Cycling Reality.

В новом формате «The Digital Swiss 5» велогонщики смогут бороться друг с другом каждый день на виртуальных секциях самых красивых этапов Тура Швейцарии, которые тщательно смоделированы ROUVY. На видео реальной дороги будут бороться 3D аватары в формах своих команд. Планируется инсталлировать камеры, которые будут показывать каждую команду и передавать в прямом эфире изображение велогонщиков. Комментировать гонку будут эксперты, а Velon предоставит в прямом эфире показатели велогонщиков-профессионалов, которые те будут выдавать на своих домашних тренажёрах во время гонки.

Пять виртуальных гонок, каждая из которых будет длиться примерно час, планируется провести 22-23 апреля 2020 года. Они будут транслироваться Swiss Radio и Television SRF.

Для участия в виртуальной серии приглашаются все команды, которые должны были принять участие в Туре Швейцарии-2020.