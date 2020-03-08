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Виртуальные велогонки The Digital Swiss 5 вместо Тура Швейцарии-2020

Виртуальные велогонки The Digital Swiss 5 вместо отменённого Тура Швейцарии-2020

 

 

  Велогонка Мирового тура Тур Швейцарии-2020, который должен был пройти с 6 по 14 июня, отменён из-за эпидемии коронавируса. Организаторы Тура Швейцарии решили не переносить велогонку на более поздние сроки, так как это невозможно ни с логистической,  ни с финансовой точек зрения. Отмена гонки происходит впервые со Второй мировой войны.

 

 

  В заявлении директора Тура Швейцарии Оливье Сенна (Olivier Senn) говорится: «С тяжёлым сердцем мы принимаем это решение из-за пандемии коронавируса. Однако мы уверены, что это наилучший выход ради обеспечения безопасности всех участников, болельщиков и партнёров. Для Тура Швейцарии это также важный шаг, гарантирующий проведение велогонки в будущем. Мы благодарим всех спонсоров, принимающие гонку города, поставщиков и наш персонал за экстраординарную поддержку и солидарность».

 

  В 2021 году в маршрут Тура Швейцарии не будут внесены существенные изменения к тому выпуску, который должен был пройти в этом году. Даты проведения Тура Швейцарии-2021 пока не определены, так как календарь гонок Мирового тура UCI ещё не составлен из-за переноса Олимпийских игр. Тем не менее, организаторы заверяют, что Тур Швейцарии пройдёт в первой половине июня 2021 года.

 

 

 

  Несмотря на отмену Тура Швейцарии-2020 организаторы в сотрудничестве с ROUVY и Velon предлагают виртуальные серии велогонок для профессионалов и любителей на платформе ROUVY Indoor Cycling Reality.

 

  В новом формате «The Digital Swiss 5» велогонщики смогут бороться друг с другом каждый день на виртуальных секциях самых красивых этапов Тура Швейцарии, которые тщательно смоделированы ROUVY. На видео реальной дороги будут бороться 3D аватары в формах своих команд. Планируется инсталлировать камеры, которые будут показывать каждую команду и передавать в прямом эфире изображение велогонщиков. Комментировать гонку будут эксперты, а Velon предоставит в прямом эфире показатели велогонщиков-профессионалов, которые те будут выдавать на своих домашних тренажёрах во время гонки.

 

   Пять виртуальных гонок, каждая из которых будет длиться примерно час, планируется провести 22-23 апреля 2020 года. Они будут транслироваться Swiss Radio и Television SRF.

 

Для участия в виртуальной серии приглашаются все команды, которые должны были принять участие в Туре Швейцарии-2020.

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Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse виртуальная велогонка

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в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (1)
    uran-Фото
    Групповые, конечно, очень посредственны в плане реальности, ІТТ ещё куда ни шло.
  • Серафим
    Давиде Мартинелли: «Если есть ... (1)
    Серафим-Фото

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

  • rude_rider
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Sezar
    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

     

    чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

    и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они

  • paindoc
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    paindoc-Фото

    Тур Фландрии в августе, Париж-Рубэ в сентябре. А что, давно уже мокрых брусчаточных гонок не было!

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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