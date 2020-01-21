Тур Омана-2020 отменён

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 20:40
Тур Омана не будет проводиться в 2020 году
11-й выпуск Тура Омана-2020, который должен был пройти с 11 по 16 февраля, отменён из-за смерти султана и премьер-министра Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. В стране объявлен 40-дневный траур, который продлится до 21 февраля.
Отмена Тура Омана-2020 вызвана непредвиденными обстоятельствами, ожидается, что в 2021 году гонка состоится.
На Туре Омана-2020 планировали стартовать Марк Кэвендиш (Bahrain-McLaren), Элиа Вивиани (Cofidis).
По сообщению Agence France-Presse организаторы гонки, ASO, уведомили 18 команд Мирового тура об отмене гонки.
Тур Омана начал проводиться с 2010 года. Казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко является победителем двух последних выпусков Тура Омана 2018 и 2019 годов.
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