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Тур Омана-2020 отменён

Тур Омана не будет проводиться в 2020 году

Тур Омана-2020 отменён

 

 

  11-й выпуск Тура Омана-2020, который должен был пройти с 11 по 16 февраля, отменён из-за смерти султана и премьер-министра Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. В стране объявлен 40-дневный траур, который продлится до 21 февраля. 

 

Отмена Тура Омана-2020 вызвана непредвиденными обстоятельствами, ожидается, что в 2021 году гонка состоится.

 

На Туре Омана-2020 планировали стартовать Марк Кэвендиш (Bahrain-McLaren), Элиа Вивиани (Cofidis).

 

По сообщению Agence France-Presse организаторы гонки, ASO, уведомили 18 команд Мирового тура об отмене гонки.

 

  Тур Омана начал проводиться с 2010 года. Казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко является победителем двух последних выпусков Тура Омана 2018 и 2019 годов.

  

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Теги к статье: Тур Омана Tour of Oman

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Комментарии

  • SportSpirit
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, на мой взгляд, вы слишком строги к Беннету. 

     

    Каждый гонщик имеет право на ошибки, а каждый спринтер - на неудачные финиши. 

     

    Победа Беннета в первой официальной гонке за DQS после длительных терок с переходом - это просто красивая история! В нашей суровой реальности этому можно только улыбнуться - надо же, так бывает)  

  • red
    Герант Томас о начале карьеры, ... (9)
    red-Фото
    просто запятая пропущена. речь идёт чём-то в трёх штуках (персонах?): то, то и оно.
  • 0x5F375A86
    Герант Томас о начале карьеры, ... (9)
    0x5F375A86-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Фрум вылез на мировой тур как чОрт из табакерки. Покажите его значимые достижения до Скай.? То то и оно.
    Ну не так уж он внезапно выскочил, в скай еще нескольколько лет возил уггинса
  • levonardo
    Герант Томас о начале карьеры, ... (9)
    levonardo-Фото
    А что оно?
  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    levonardo-Фото
    Остальное-это то, что Беннет обиделся на Бору(откуда такая информация?), что ему помешало отсутствие развоза(хотя Беннет-единственный у кого он был). Ну и наверное то, что Аккерман более универсальный(не припомню хороших финишей Паскаля в подъём). И я, между прочим, не фанат.
  • Ice
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    levonardo,Остальное - это что? Что Аккерман более универсальный гонщик?
    И да, мнение равнодушного человека всегда будет отличаться от мнения фаната.

    Согласен, Беннет при всех своих плюсах любит финиш, плоский как стол. В этом плане он уступает Аккерману. Да и в плане абсолютной мощи Патрик, как мне кажестя предпочтительнее.

  • Astanaforever
    Герант Томас о начале карьеры, ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Фрум вылез на мировой тур как чОрт из табакерки. Покажите его значимые достижения до Скай.? То то и оно.
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    Earl57-Фото

    levonardo,Остальное - это что? Что Аккерман более универсальный гонщик?

    И да, мнение равнодушного человека всегда будет отличаться от мнения фаната.

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    levonardo-Фото
    Факт-это то, что Беннет был 13м, не потянув финиш в гору. Остальное лирика и эмоции. Такое вот моё субъективное мнение)
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (9)
    Серафим-Фото
    Если с памперсом, то можно.

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