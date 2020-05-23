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Фабио Якобсен – победитель «The Challenge of Stars» среди спринтеров

Фабио Якобсен и Филиппо Ганна – финалисты «The Challenge of Stars» среди спринтеров

 

 

 

  Чемпион Нидерландов, 23-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен стал победителем первого виртуального турнира «The Challenge of Stars», в котором соревновались спринтеры и универсалы. Соперником Якобсена в финальном раунде стал 23-летний гонщик команды Ineos, чемпион Италии в разделке Филиппо Ганна.

 

Фабио Якобсен – победитель «The Challenge of Stars» среди спринтеров

 

  Спринтерский турнир начался с четвертьфиналов, где Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) выиграл у Насэра Буанни (Arkea-Samsic), Фабио Якобсен победил Мадса Педерсена (Trek-Segafredo), Яспер Де Бёйст (Lotto Soudal) выиграл у Тима Мерльера (Alpecin-Fenix), а Филиппо Ганна опередил Маттео Трентина (CCC).

 

В полуфинале Фабио Якобсен победил Паскаля Акерманна, а Филиппо Ганна выиграл у Яспера Де Бёйста.

 

  Фабио Якобсен: «Я очень счастлив. 1200 метров – больше, чем обычный групповой спринт, и мои ноги теперь ужасно болят! Я старался смотреть на экран и держаться поближе к соперникам, отдал все силы на последних 500 метрах. В последнее время я много тренировался на тренажёре, особенно, когда была плохая погода, работал по несколько часов.

 

  Такой новый формат гонок – это интересно, но мне очень не хватает Джиро д’Италия. Должен признаться, что немного нервничал перед каждым заездом в этой виртуальной гонке».

 

  Филиппо Ганна: «Прекрасный был день. Сегодня немного не повезло на финише, у меня возникли механические проблемы, но Якобсен был хорош! Нога у меня идёт хорошо, этот формат коротких взрывных спринтов мне прекрасно подходит. Но хочу сказать, что это больно, хотя здесь всего 1200 м. Совершенно другие ощущения, чем от обычных гонок. В привычной велогонке ты лучше понимаешь, что происходит вокруг, а здесь же надо постоянно следить за экраном. Но боль в ногах точно такая же, как в конце обычной гонки!»

 

  24 мая в «The Challenge of Stars»  состоится борьба горняков. В первом раунде Якоб Фульсанг (Astana) будет бороться против Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) против Симона Гешке (CCC), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) против Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), а Крис Фрум (Ineos) против Варрана Баргиля (Arkea Samsic).

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos виртуальная велогонка The Challenge of Stars

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Комментарии

  • Earl57
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Earl57-Фото

    А меня порадовало замечание, что на Джиро собираются отправить молодую команду. Ну очень хочу увидеть там Альбу и Рубио. Если еще Эмираты отправят Ардилу, Митчелтон Хейга, а Астана Власова, то будет вообще шикарно!!!

    Ну и можно будет в реальности сравнить Эвенпула с молодыми колумбийскими горняками.

  • Серафим
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Серафим-Фото

     Ладно, повторюсь еще раз - слишком много места занимают обсуждения того, не знаю чего. И только потому, что они связаны с Фрумом. 

      Ничего не имея против Криса Фрума, все же хочется знать - это какой-то супергерой, почему такой ажиотаж?

  • AmLoket
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (7)
    AmLoket-Фото

    Ару крутой! Не стоит таких денег совершенно.

    Дюмюлен продешевил.

    Тройка закономерна.

  • Zhanzhak
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    А кто нибудь видел  фотку Фрума в майке Мувистара? 

  • RVL
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    RVL-Фото

    Так что, Фрум , получается, балабол в майке мувистар?

  • Серафим
    Колумбийские велогонщики надею ... (1)
    Серафим-Фото

    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.

      А так, на частном самолете, конечно, круче.

     

  • paindoc
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    paindoc-Фото
    Согласен. В текущей ситуации очень сложно определить кто будет фаворитом. Весь ритм гоночного сезона нарушен. Привычный тренировочный процесс нарушен. Психологическая составляющая гонцов тоже, наверное, не в лучшей форме. Если все-таки ТДФ пройдет, то результат будет непредсказуем. А насчет Берналя, это мы еще посмотрим.
  • litxaa
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
    litxaa-Фото

    Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясноblum

  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .
    Ни кто и не спорит что Берналь тоже может одержать победу , как и другие цать человек , но он явно не главный фаворит , вернее сказать что при таком составе вообще не фаворит , ну а Альберто конечно будет топить за своих испаноговорящих .

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    Адриен-Фото

    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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