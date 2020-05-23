Фабио Якобсен – победитель «The Challenge of Stars» среди спринтеров

Фабио Якобсен и Филиппо Ганна – финалисты «The Challenge of Stars» среди спринтеров

Чемпион Нидерландов, 23-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен стал победителем первого виртуального турнира «The Challenge of Stars», в котором соревновались спринтеры и универсалы. Соперником Якобсена в финальном раунде стал 23-летний гонщик команды Ineos, чемпион Италии в разделке Филиппо Ганна.

Спринтерский турнир начался с четвертьфиналов, где Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) выиграл у Насэра Буанни (Arkea-Samsic), Фабио Якобсен победил Мадса Педерсена (Trek-Segafredo), Яспер Де Бёйст (Lotto Soudal) выиграл у Тима Мерльера (Alpecin-Fenix), а Филиппо Ганна опередил Маттео Трентина (CCC).

В полуфинале Фабио Якобсен победил Паскаля Акерманна, а Филиппо Ганна выиграл у Яспера Де Бёйста.

Фабио Якобсен: «Я очень счастлив. 1200 метров – больше, чем обычный групповой спринт, и мои ноги теперь ужасно болят! Я старался смотреть на экран и держаться поближе к соперникам, отдал все силы на последних 500 метрах. В последнее время я много тренировался на тренажёре, особенно, когда была плохая погода, работал по несколько часов.

Такой новый формат гонок – это интересно, но мне очень не хватает Джиро д’Италия. Должен признаться, что немного нервничал перед каждым заездом в этой виртуальной гонке».

Филиппо Ганна: «Прекрасный был день. Сегодня немного не повезло на финише, у меня возникли механические проблемы, но Якобсен был хорош! Нога у меня идёт хорошо, этот формат коротких взрывных спринтов мне прекрасно подходит. Но хочу сказать, что это больно, хотя здесь всего 1200 м. Совершенно другие ощущения, чем от обычных гонок. В привычной велогонке ты лучше понимаешь, что происходит вокруг, а здесь же надо постоянно следить за экраном. Но боль в ногах точно такая же, как в конце обычной гонки!»

24 мая в «The Challenge of Stars» состоится борьба горняков. В первом раунде Якоб Фульсанг (Astana) будет бороться против Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) против Симона Гешке (CCC), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) против Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), а Крис Фрум (Ineos) против Варрана Баргиля (Arkea Samsic).