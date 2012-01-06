Роан Деннис – двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

Роан Деннис – чемпион мира по велоспорту-2019 в индивидуальной гонке на время

Роан Деннис стал двукратным чемпионом мира по велоспорту в индивидуальной гонке на время, сумев защитить титул и выиграть золото второй год подряд. 29-летний австралийский велогонщик подошёл к старту чемпионата мира-2019 после сложного периода, не выступав в гонках с июля, после схода с Тур де Франс-2019, но одержал убедительную победу.

На 54-км дистанции шло противостояние молодости и опыта. Основными соперниками Роана Денниса стали 19-летний бельгиец Ремко Эвенепул и 23-летний итальянец Филиппо Ганна. В этой борьбе преимущество осталось на стороне опыта. Роан Деннис со старта захватил лидерство и на всех промежуточных отсечках он опережал Ремко Эвенепула, который остался вторым.

На первой отсечке на 16,7 км разрыв составлял 18,75 секунды, и Роан был единственным велогонщиком, выехавшим на этой отсечке из 19 минут. На второй отсечке Деннис опережал Эвенепула уже на 1 минуту и 5 секунд.

Всю дистанцию Роан Деннис проехал со средней скоростью 49,778 км/ч за 1 час 5 минут и 5 секунд, по пути обогнав бельгийца Виктора Кампернатса, который падал и дважды менял велосипед, а также словенского гонщика Приможа Роглича.

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Роан Деннис: «Вся огромная работа и тяжёлые времена были не напрасны. Я очень много работал, чтобы морально подготовиться просто к тому, чтобы выйти на старт, не говоря уже о победе. Это напоминание, что всё дело не только в теле, моё тело всегда было в порядке. Я много работал вне велосипеда с психологом, он помог мне поверить в себя, стать более уверенным, избавиться от негативных мыслей, смотреть на вещи и на всё, что происходит в моей жизни, положительно.

Я много времени провёл дома, работал над собой. Уверенность вернулась ко мне 15 сентября, после того, как я хорошо потренировался. Мы взяли подготовительные тренировочные сессии с прошлого года и улучшили их. Тогда и вернулась моя уверенность в себе.

Когда я выехал на дистанцию, говорили уже мои ноги. Я ориентировался на скорость, на которой ехал в прошлом году на чемпионате мира, и просто её удерживал. На первой отсечке я был на 20 секунд быстрее, знал, что ещё много могу выдать, что не выдохнусь на подъёмах. Брэд МакГи, тренер сборной Австралии, и мой тренер, сообщали мне о времени.

И форма, и дистанция сегодня были идеальными. Когда я впервые посмотрел маршрут, моментально в него влюбился, так что спасибо тому, кто проектировал трассу.

Я уверен в себе, и знаю, что не потеряю теперь этот настрой. Я продолжу побеждать, продолжу путь к тому, чтобы быть лучшим в мире не только на следующие 12 месяцев, но и на будущее. Я ещё не собираюсь оставлять велосипед, я ещё многое могу показать в велоспорте».

Роан Деннис выступал на велосипеде BMC Timemachine TT, а не на командном Merida Time Warp TT. Но это не является нарушением правил, так как Деннис представлял национальную федерацию велоспорта, а в этом случае гонщик имеет право выбирать оборудование. Деннис ехал на той же модели велосипеда, на которой одержал победу в индивидуальной гонке на время в Инсбруке на чемпионате мира-2018. Свой выбор Роан Деннис пояснил так: «Сборная Австралии решила, что это лучшая для меня техника, которая подходит моей посадке и даёт возможность показать лучший результат».