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Роан Деннис – двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

Роан Деннис – чемпион мира по велоспорту-2019 в индивидуальной гонке на время  

 

 

  Роан Деннис стал двукратным чемпионом мира по велоспорту в индивидуальной гонке на время, сумев защитить титул и выиграть золото второй год подряд. 29-летний австралийский велогонщик подошёл к старту чемпионата мира-2019 после сложного периода, не выступав в гонках с июля, после схода с Тур де Франс-2019, но одержал убедительную победу.

 

  На 54-км дистанции шло противостояние молодости и опыта. Основными соперниками Роана Денниса стали 19-летний бельгиец Ремко Эвенепул и 23-летний итальянец Филиппо Ганна. В этой борьбе преимущество осталось на стороне опыта. Роан Деннис со старта захватил лидерство и на всех промежуточных отсечках он опережал Ремко Эвенепула, который остался вторым.

 

  На первой отсечке на 16,7 км разрыв составлял 18,75 секунды, и Роан был единственным велогонщиком, выехавшим на этой отсечке из 19 минут. На второй отсечке Деннис опережал Эвенепула уже на 1 минуту и 5 секунд.

 

Всю дистанцию Роан Деннис проехал со средней скоростью 49,778 км/ч  за 1 час 5 минут и 5 секунд, по пути обогнав бельгийца Виктора Кампернатса, который падал и дважды менял велосипед, а также словенского гонщика Приможа Роглича.

 

Роан Деннис – двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

 

Роан Деннис – двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

 

Роан Деннис – двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

 

Роан Деннис – двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

 

Photo © SWpix.com

 

  Роан Деннис: «Вся огромная работа и тяжёлые времена были не напрасны. Я очень много работал, чтобы морально подготовиться просто к тому, чтобы выйти на старт, не говоря уже о победе.  Это напоминание, что всё дело не только в теле, моё тело всегда было в порядке. Я много работал вне велосипеда с психологом, он помог мне поверить в себя, стать более уверенным, избавиться от негативных мыслей, смотреть на вещи и на всё, что происходит в моей жизни, положительно.

 

  Я много времени провёл дома, работал над собой. Уверенность вернулась ко мне 15 сентября, после того, как я хорошо потренировался. Мы взяли подготовительные тренировочные сессии с прошлого года и улучшили их. Тогда и вернулась моя уверенность в себе.

 

  Когда я выехал на дистанцию, говорили уже мои ноги. Я ориентировался на скорость, на которой ехал в прошлом году на чемпионате мира, и просто её удерживал. На первой отсечке я был на 20 секунд быстрее, знал, что ещё много могу выдать, что не выдохнусь на подъёмах. Брэд МакГи, тренер сборной Австралии, и мой тренер, сообщали мне о времени.

 

  И форма, и дистанция сегодня были идеальными. Когда я впервые посмотрел маршрут, моментально в него влюбился, так что спасибо тому, кто проектировал трассу.

 

  Я уверен в себе, и знаю, что не потеряю теперь этот настрой. Я продолжу побеждать, продолжу путь к тому, чтобы быть лучшим в мире не только на следующие 12 месяцев, но и на будущее. Я ещё не собираюсь оставлять велосипед, я ещё многое могу показать в велоспорте».

 

 

  Роан Деннис выступал на велосипеде BMC Timemachine TT, а не на командном Merida Time Warp TT. Но это не является нарушением правил, так как Деннис представлял национальную федерацию велоспорта, а в этом случае гонщик имеет право выбирать оборудование. Деннис ехал на той же модели велосипеда, на которой одержал победу в индивидуальной гонке на время в Инсбруке на чемпионате мира-2018. Свой выбор Роан Деннис пояснил так: «Сборная Австралии решила, что это лучшая для меня техника, которая подходит моей посадке и  даёт возможность показать лучший результат».

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2019. Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT)

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis ITT разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Nathan

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 11.09.2016

    Браво! Вынес всех в одну калитку, попутно заткнув всех критиков и хейтеров. А слезы жены после финиша говорят о многом.

    1. Имя: Юрий

      jerzyk

      Сегодня, 01:47 | Регистрация: 6.01.2012

      Слёзы жены говорят о том,что медаль,даже золотую,на хлеб не намажешь!

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Комментарии

  • Адриен
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (2)
    Адриен-Фото

    Вряд ли в таком возрасте в организме достаточно развиты приспособительные механизмы и реакции. А их неполноценное проявление способствует возникновению различных патологий. Проще говоря - в 19 лет РАЗВИВАЮЩИЙСЯ организм вряд ли приспособлен под подобные нагрузки и подобные результаты, и как это отзовется в будущем, даже через десяток-другой лет - БОЛЬШОЙ ВОПРОС. Всему должно быть свое время...

  • jerzyk
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (2)
    jerzyk-Фото
    Слёзы жены говорят о том,что медаль,даже золотую,на хлеб не намажешь!
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    VeloVelo-Фото
    А что с носками Ремко? )
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    VeloVelo-Фото
    Интересная мысль.
  • Nathan
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (2)
    Nathan-Фото
    Браво! Вынес всех в одну калитку, попутно заткнув всех критиков и хейтеров. А слезы жены после финиша говорят о многом.
  • close2you
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (2)
    close2you-Фото

    Вот так бешенный клоп ))

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень рад за Дэнниса. Верил в его подиум, но не верил во второе золото. Думаю все самое худшее в его личке и профи-спорте теперь 100% позади. Рогличъ вымотался, но чтобы финишировать вместе с Роаном (так проиграть, что даже в 10-ку не попал) это уж ж слишком для спеца "раздельного хода". Всё-таки количество накатанных гоночных дней дает о себе знать под конец сезона и очень забирает остатки тех сил, которые ещё может береглись для ЧМ.

    Ну а Ремко тот ещё "катала") откатал на заслуженную серебрянную медаль.

    И теперь если немного пофантазировать и спроецировать индивидуальную гонку на время среди мужской элиты с будущей групповой гонккой среди профиков выходит что: чемпионом снова будет Вальверде Саган, второе место за универсалом Ван дер Пулом, ну а бронза для кого то сильного из когорты "тёмных лошадок" (?)

  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Сколько было "авансов" от комментаторов в адрес Ремко: скромнее нужно, переоценивает себя. А он задвинул всех, кроме одного.
    Не Evenepoel задвинул, а Rohan Dennis задвинул !!!
  • Крайний
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    Крайний-Фото
    Цитата: RVL
    тут, кстати , есть много вопросов в будущее.
    шороху навел, но доказывать свою состоятельность придется в след. сезоне.
    давайте просто вспомним звездного , молодого, перспективного Ару...
    Ару многодневщик. А это исчезающий вид. И в прямом и в переносном смысле. У Эвенпула будущее скорее классика и раздельщика. А их перспективы изначально шире.
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    RVL-Фото
    тут, кстати , есть много вопросов в будущее.
    шороху навел, но доказывать свою состоятельность придется в след. сезоне.
    давайте просто вспомним звездного , молодого, перспективного Ару...

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