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Тадей Погачар – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2020

Тадей Погачар, Алексей Луценко, Адам Йейтс, Ильнур Закарин о 5-м этапе Тура ОАЭ-2020

 

 

Тадей Погачар одержал победу на 5-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020, опередив на самой финишной черте казахстанского гонщика команды Astana Алексея Луценко. 21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал на финальном подъёме Джебель-Хафит несколько раз, но в итоге на финише был разыгран спринт из группы сильнейших. Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал 3-м и удержал на плечах майку лидера общего зачёта.

 

Тадей Погачар – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Тадей Погачар – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Тадей Погачар – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Тадей Погачар – победитель 5 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Тадей Погачар: «Финал получился драматичным, это удивительная победа. На подъёме я пытался атаковать раз пять, но понял, что Йейтс силён, поэтому решил дождаться спринта. Спринт я начал довольно рано, так как знал, что последний поворот – решающий. Мы вошли в него бок о бок и на высокой скорости. Когда Луценко обошёл меня слева, немного потерял скорость, но продолжил бороться и продавливал до самого финиша. На последних метрах я видел просвет.   Мне пришлось бросить велосипед вперёд на финишную черту, чтобы обойти Алексея Луценко, и в итоге я выиграл.

 

  Вся команда сегодня работала идеально. Для нашей команды и для меня в частности это как домашняя гонка, особенно при том, что я увидел, как много болельщиков из Словении приехали меня поддержать.  Я очень счастлив, что выиграл здесь, на Джебель Хафит».

 

  Алексей Луценко (в интервью сайту команды Astana Pro Team): «Конечно, я чувствую разочарование, потому что я был очень близок к победе сегодня. Но, в то же время, я знаю, что не совершил ни одной ошибки в финале, и выложился на все 100% в том спринте, так что сожалеть не о чем. У меня никогда не было такого, но сегодня сразу после финиша я упал без сил, будучи полностью опустошенным. Я показал свой максимум сегодня. Очень жаль, что не получилось выиграть, но я могу гордиться своим выступлением на этой горе. Сегодня, я чувствовал себя намного лучше, чем позавчера, когда жара сильно повлияла на меня, так что я смог показать лучший результат на подъеме. У меня были рекордные показатели при прохождении горы, и я чувствую, что моя форма идет по нарастающей в начале этого сезона.

 

  Этап получился сложным из-за ветра, и в какой-то момент после технической остановки и замены велосипеда, мне пришлось догонять группу и тратить дополнительные силы. Я хочу поблагодарить мою команду за огромную поддержку и сегодня, и на протяжении всей недели. У нас горный состав на этой гонке, но, несмотря на это, ребята день за днем выполняют фантастическую работу. Вот и сегодня, товарищи все время были рядом со мной, помогая в самые трудные моменты. У подножия подъема они вывезли меня вперед на хорошую позицию. Да, победа на этапе была целью, но, в то же самое время, мне нужно было защитить место на подиуме, так что я должен был следить за Году и Майкой. Году был очень силен сегодня, и мне пришлось отвечать на множественные атаки для того, чтобы защитить позицию в общем зачете. Я рад, что удалось сохранить третье место после такого очень трудного дня. Что ж, гонка еще не закончена, и я уверен, что нас будут ждать еще два напряженных дня на следующих этапах. Но, с помощью команды я надеюсь остаться на подиуме этой гонки».

 

  Адам Йейтс: «Всё прошло по плану. Мне бы хотелось выиграть, но как получилось, так получилось. С разрывом, сформировавшимся после 3 этапа, мне оставалось лишь следовать за ключевыми ребятами. Если бы что-то пошло не так, я смог бы лимитировать потери. Но в итоге нога шла хорошо, лидерская майка всё ещё у нас перед двумя последними этапами.

Подъём тот же самый, что и позавчера, поэтому неудивительно, что впереди были те же четверо. Погачар впечатлил. Он молод, так что увидим, как он будет побеждать в гонках снова.

Следующие два этапа по равнине, но надо внимательно следить за ситуацией из-за ветра».

 

  Ильнур Закарин (финишировал 5-м): «У меня это только первая гонка сезона, так что пока немного рано говорить о моей форме, учитывая, что мои главные цели ещё впереди. Но сегодня день прошёл хорошо. Когда финишировали на Джебель-Хафит в первый раз, наверное, моё тело не сразу адаптировалось после тренировочного лагеря на высоте, который был перед стартом гонки. Но сегодня я чувствовал себя намного лучше. Сейчас вижу, что на правильном пути к хорошей форме. Хочу поблагодарить команду за невероятную поддержку, которую мне оказали, за их командную работу. Я очень счастлив и горд, что выступаю в команде с этими ребятами».

 

 

Результаты 5 этапа Тура ОАЭ-2020

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    s75-Фото
    О чём-то догадываются? ))
  • s75
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    s75-Фото

    Всё, гонку отменили, и это только начало.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул пропустит Om ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Посмотрим, как Матье справится с такими коррективами гоночных планов.

     

    В голову Alpеcin, конечно, не залезешь, но мне показалось, что на Вольте Альгарве он был слегка пересушен для своих привычных данных и делал много малоэффективной работы. Попытки уезжать в отрыв и развоз спринтеров как-то не уладываются в стратегию набора формы в гонке. 

  • paziz
    Матье ван дер Пул пропустит Om ... (2)
    paziz-Фото
    Я думаю одну из суперклассик этот парниша возьмёт в этом году
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    Николай Н.-Фото

    Второй раз штурмовали эту гору, всё теже лица, но в этот раз ещё и Закарин к ним добавился. Ильнур набирает форму. Видно он сегодня просто ехал своим темпом.

  • Sm1T
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    Sm1T-Фото

    ееее класс

  • YuraHist
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    YuraHist-Фото

    У Луценко хорошая форма перед классиками !!!

  • levonardo
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    levonardo-Фото
    Да, за Алексея немного обидно. С другой стороны он гораздо лучше себя стал чувствовать в длинную гору, что наверное немного сказалось на рывке. Ильнур сегодня очень даже неплохо, не общий топ 5, но боролся до конца, не сдавался, выгребал. Надеюсь к Джиро подойдёт в хорошей форме. И отмечу ещё раз, что команда работает получше чем пару предыдущих лет.
  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, на этот раз организатори и "дизайнеры" ЛОГОтипа Е3 решили действительно никого не дразнить своим постером разве ту "женщину" с пёсиком)) biggrin

  • Ice
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    Ice-Фото

    Каков юнец))) Таки забрал победу на этой горе)

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