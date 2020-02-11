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Тадей Погачар - победитель Вуэльты Валенсии-2020

Тадей Погачар, Джек Хейг, Тео Геоган Харт о Вуэльте Валенсии-2020

 

 

  Тремя победами – двумя выигранными этапами и первым местом в генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2020 начал сезон 21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар. Вернув майку лидера с победой на королевском, 4-м этапе испанской гонки, словенский гонщик удержал её на финальном этапе, завершившимся спринтерской развязкой.

 

  В общем зачёте Тадей Поначар опередил 26-летнего австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Джека Хейга и 24-летнего британского гонщика команды Ineos Тео Геогана Харта.

 

Тадей Погачар - победитель Вуэльты Валенсии-2020

Photo (c) Bettini

 

  Тадей Погачар: «Эта победа много для меня значит, особенно после всей тяжёлой подготовительной работы, которую мы провели зимой. Выиграть на первой гонке сезона невероятно. Моя форма очень хороша, конечно, не настолько, как на Вуэльте Испании-2019, но сезон только начался.

 

  Моя первая большая цель года – Тур Объединённых Арабских Эмиратов, который пройдёт в конце месяца. Потом Париж-Ницца, Тур Страны Басков, Арденнские классики. Буду готовиться в тренировочном лагере на высоте, а перед моим первым Тур де Франс поеду Критериум Дофине».

 

  Нил Стивенс, спортивный директор команды UAE Team Emirates: «Сегодня этап прошёл довольно спокойно. Команды Deceuninck-Quick Step и Jumbo-Visma контролировали, работали на своих спринтеров. Нашим приоритетом была защита Тадея, а на финальных километрах мы постарались сделать максимум для Алекса (Кристоффа) в спринте.

 

  Неделя для всех выдалась трудной, особенно для Алекса, который боролся в спринтах, а на горных этапах работал на команду. Хотя 4-е место – не победа на этапе, но оно показывает, что он в хорошей форме, это положительный знак перед классиками».

 

Тадей Погачар - победитель Вуэльты Валенсии-2020

Photo (c) Mitchelton-Scott Team

 

  Джек Хейг (Mitchelton-Scott): «Очень счастлив завершить гонку вторым местом в генеральной классификации. Наверное, это лучший результат, чем мы ожидали. Мы приехали сюда главным образом чтобы просто проверить, как провели зиму, посмотреть, в какой я форме, а также, чтобы я попрактиковался, каково это – быть лидером на борьбу за общий зачёт. Так что, прежде всего, то, что мы уезжаем со вторым местом в общем зачёте – очень и очень хорошо. С нетерпением жду следующих гонок, надеюсь, что смогу воспользоваться той формой, которую набрал здесь и продолжить сезон  в прошлом году».

 

Тадей Погачар - победитель Вуэльты Валенсии-2020

Photo (c) INEOS Team

 

  Тео Геоган Харт (Ineos): «С тем, как построена моя программа в этом году, я не нацеливался специально на эту гонку. Впереди ещё много времени до моих главных целей года, так что результат стал приятным сюрпризом и хорошим стартом года.

 

  Я не знал, что ожидать от королевского горного этапа, не проводил разведки, но несколько моих партнёров по тренировкам во время сборов проезжали по этой дороге. Все они сказали, что подъём трудный. Я убедился, что он действительно тяжёлый, если не тяжелее, чем подобные типы подъёмов, которые я проходил на Вуэльте Испании в прошлом году. Не на каждой гонке встретишь такие крутые подъёмы. В некотором смысле я не думаю, что это улучшает гонку, потому что такой подъём её почти нейтрализует. В то же время он разделил гонку очень чётко. Первый трудный подъём года пройден,  теперь вперёд.

 

  Для меня большая честь, что здесь выступал Свифти (Бен Свифт) в майке чемпиона Британии, Михал Квятковски с радужными полосками на рукавах, и что вся команда мне помогала. Вчера они весь день работали, чтобы гарантировать мне выход на идеальную позицию для подъёма. Они придали мне огромную уверенность в себе. Выиграть этап и общий зачёт не удалось, но я был не так далеко. Так что это очень хороший старт для первой гонки года».

 

 

Результаты Вуэльты Валенсии-2020

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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