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Паскаль Акерман – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

Паскаль Акерман и Фернандо Гавирия о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  Паскаль Акерман, дебютировавший на Тиррено-Адриатико, одержал победу на 1-м этапе. 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe обошёл в финальном спринте своего ровесника, колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и 27-летнего датского гонщика команды EF Pro Cycling Магнуса Корта. Акерман стал первым за 10 лет немецким гонщиком, надевшим майку лидера на Тиррено-Адриатико. В последний раз это был Линус Гердеман, возглавивший общий зачёт после 2 этапа в 2010 году.

 

Паскаль Акерман – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Паскаль Акерман – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

Паскаль Акерман – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Паскаль Акерман: «Сегодня была невероятная гонка, потому что мы не знали, как она сложится – готовясь к старту здесь, я провёл на велосипеде только один день, потому что болел. Я не знал, какой будет моя форма. Но команда великолепно отработала, они верили в меня. Спринт был трудным и долгим, потому что я выходил  издалека. Но в конце набрал хорошую скорость, смог в нужный момент найти просвет и первым пересечь финиш. Очень счастлив, благодарю товарищей по команде. Этот успех даёт мне уверенность перед следующими гонками сезона.

 

  Думаю, моя форма в порядке, сегодня мы идеально выполнили план. Сейчас давление ушло, посмотрим, что получится на следующих этапах. Надеюсь, мы сможем взять на спринтерском этапе ещё одну победу. Но также у нас здесь сильные генеральщики – Конрад и Майка. Мы надеемся хорошо выступить и в общем зачёте.

 

 Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Победа пришла точно в правильное время. Она очень важна для нас. Выиграть первый этап на такой гонке как Тиррено-Адриатико и ещё надеть майку лидера  – большой успех для Паскаля. Эта победа – пока один из его самых крупных успехов, она придаст ему уверенности в этом укороченном сезоне, где у гонщиков меньше шансов одержать победы. Ребята отлично подготовили его к спринту, мы очень довольны этим выступлением».

 

  Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates): «Сегодня этап был коротким, но быстрым. Команда отлично контролировала гонку, держала отрыв на удобном просвете. Мы знали, что финал будет очень отрытым и скоростным, так как работали спринтерские поезда других команд. Акерманн вышел по внутренней стороне на высокой скорости, я ничего не мог поделать. Отлично сделано, Паскаль. Я буду бороться за победу ещё раз в ближайшие дни».

 

 

Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2020

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Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Tirreno-Adriatico EOLO Тиррено-Адриатико-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Маттео Трентин подписал контра ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Маттео!

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Бискайский залив, ветер. 
    Может быть всё что угодно. 
    Непредсказуемый этап.

  • Zhanzhak
    Тиррено-Адриатико-2020: маршру ... (11)
    Zhanzhak-Фото

    Ребята, спасибо что ответили, но я все равно не посмотрела! 
    дела замотали. А что там за падание было, ни кто надеюсь не пострадал? 
    Уже страшно узнавать о чем то подобном...

  • Dmitry5588
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    ждемс от Саганенка чего то такого....если сможет конечно))

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Типичный "чисто-спринтерский" этап после связки горных испытаний. Будут вкатываться после дня отдыха в боевых условиях, так сказать, если конечно ветра не внесут свои коррективы. Все...кроме отрыва.
  • Гонщик
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (23)
    Гонщик-Фото

    Видимо особенности организма таковы , что всё что смог Ару  уже выдал , а в лучшие годы команда его за уши тянула , в полном смысле этого слова , даже кумыс не помогал .

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
     
    За пару метров до завала, потерял траекторию ван дер Пул! Может наехал на что-то, велик пошел зигзагом, но он удержался, потом полетел Бахрейн. Но, как я заметила, эти события напрямую не связаны. Визуально падения "не серьезные".
     

    Гонщик Альпецина, который ехал за Ван дер Пулом, сцепился с ним колесом и упал прямо перед Нибали. Винченцо полетел кубарем, но без последствий, как пишет Трек. 

    Бахрейн сообщил, что Баухаус и Падун серьезных повреждений не получили.

  • Ice
    Вилко Келдерман подписал контр ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Evergreen
    Он в Боре как раз и будет грегарить. Сам же сказал, что будет рад помогать команде. Как генеральщик он все же не тянет. Бухмана возить самое то.

    Хз, хз, как молодые в Боре сыплются, может стать и лидером, он постабильнее на данный момент)

     

  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Я посмотрела краем глаза заключительные 20 км. Понравился Томас: он ровно катил в голове пелотона сначала с 2-мя, потом с 1-м из Ineos. За 2 км они сбавили, дав разбираться спринтерам. 

     

    За пару метров до завала, потерял траекторию ван дер Пул! Может наехал на что-то, велик пошел зигзагом, но он удержался, потом полетел Бахрейн. Но, как я заметила, эти события напрямую не связаны. Визуально падения "не серьезные".

     

     

  • Evergreen
    Фабио Ару: «Не знаю, что со мн ... (23)
    Evergreen-Фото
    Как много знатоков внутреннего мира Ару, кому-то из них он даже исповедовался наверное. Друзья, проще будьте... Никто не знает истинных причин происходящего с Фабио. Одно ясно точно, что он переживает сложнейший период в своей жизни и карьере. Желаю ему разобраться с этим и принять верное жизненное решение. Может быть, даже как Киттель...

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