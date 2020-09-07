Паскаль Акерман – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

Паскаль Акерман и Фернандо Гавирия о 1-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

Паскаль Акерман, дебютировавший на Тиррено-Адриатико, одержал победу на 1-м этапе. 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe обошёл в финальном спринте своего ровесника, колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и 27-летнего датского гонщика команды EF Pro Cycling Магнуса Корта. Акерман стал первым за 10 лет немецким гонщиком, надевшим майку лидера на Тиррено-Адриатико. В последний раз это был Линус Гердеман, возглавивший общий зачёт после 2 этапа в 2010 году.

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Паскаль Акерман: «Сегодня была невероятная гонка, потому что мы не знали, как она сложится – готовясь к старту здесь, я провёл на велосипеде только один день, потому что болел. Я не знал, какой будет моя форма. Но команда великолепно отработала, они верили в меня. Спринт был трудным и долгим, потому что я выходил издалека. Но в конце набрал хорошую скорость, смог в нужный момент найти просвет и первым пересечь финиш. Очень счастлив, благодарю товарищей по команде. Этот успех даёт мне уверенность перед следующими гонками сезона.

Думаю, моя форма в порядке, сегодня мы идеально выполнили план. Сейчас давление ушло, посмотрим, что получится на следующих этапах. Надеюсь, мы сможем взять на спринтерском этапе ещё одну победу. Но также у нас здесь сильные генеральщики – Конрад и Майка. Мы надеемся хорошо выступить и в общем зачёте.

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Победа пришла точно в правильное время. Она очень важна для нас. Выиграть первый этап на такой гонке как Тиррено-Адриатико и ещё надеть майку лидера – большой успех для Паскаля. Эта победа – пока один из его самых крупных успехов, она придаст ему уверенности в этом укороченном сезоне, где у гонщиков меньше шансов одержать победы. Ребята отлично подготовили его к спринту, мы очень довольны этим выступлением».

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates): «Сегодня этап был коротким, но быстрым. Команда отлично контролировала гонку, держала отрыв на удобном просвете. Мы знали, что финал будет очень отрытым и скоростным, так как работали спринтерские поезда других команд. Акерманн вышел по внутренней стороне на высокой скорости, я ничего не мог поделать. Отлично сделано, Паскаль. Я буду бороться за победу ещё раз в ближайшие дни».