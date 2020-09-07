Тим Мерлье – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2020

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:47
Тим Мерлье, Паскаль Акерман, Саймон Йейтс о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2020
27-летний чемпион Бельгии, гонщик проконтинентальной велокоманды Alpecin-Fenix Тим Мерлье (Tim Merlier) одержал победу на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2020. Равнинный этап подходил для спринтерской развязки. Отрыв дня был пойман за 15 км до финиша, а в конце был разыгран групповой спринт, в котором Тим Мерлье опередил Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe), который мог сделать хет-трик, но на этот раз финишировал вторым. Тройку призёров этапа замкнул Магнус Корт (EF Pro Cycling).
Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах майку лидера.
PHOTO CREDIT: LaPresse
Тим Мерлье (Alpecin-Fenix): «Очень счастлив, что одержал победу. На втором этапе мы были близко, а сегодня, наконец, можем праздновать. Этот результат даёт уверенность и решимость всей команде. Мои товарищи идеально работали весь день. Мы немного рискнули, поехав по левой стороне дороги в спринте, потому что та часть была больше открыта ветру. Но результат показал, что мы сделали верный выбор.
Мне было очень тяжело в горах после падения в первый день гонки. Спортивный директор сказал этим утром, что мне надо начинать спринт издалека. Я послушал его, и всё получилось. Наша команда сделала идеальный развоз, они вывезли меня на лучшую позицию».
Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Сегодня спринт пошёл не по плану. К сожалению, сегодня у меня не было привычного развоза, и начал я, находясь далеко позади. Несколько раз пытался найти просвет, но приходилось тормозить.
Но это велоспорт, нельзя выигрывать всё время. Я всё равно доволен, как прошёл этот этап, как до сих пор выступал в гонке. Теперь посмотрим, как я смогу помочь моему товарищу по команде Рафалу Майке в борьбе за генеральную классификацию. Надеюсь, мы сможем завтра и в понедельник хорошо выступить».
Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Сегодня для команды был хороший день. Отрыв уехал сразу после старта, потом начали работать спринтерские команды. Завтра будет совсем другой рельеф и гораздо более трудный этап, который будет тяжело контролировать. Думаю, некоторые гонщики начнут атаковать, чтобы выиграть несколько секунд. Не могу пока сказать, буду ли я контролировать ситуацию или атаковать. Но уверен, что если увижу шанс, использую его».
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Maxim Popov
Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
Цитата: Arciv
Цитата: Ice
Если Беннета такие горки заставляют рожать, третью неделю он не переживет. Кто там говорил, что он горы терпит?) С каждым подъемом все мрачнее, по такой динамике ему недолго осталось, еще пару хороших горных этапов и будет вне лимита.
Честно говоря не очень помню,когда не вписывались в лимит звездные спринтеры
Гавирия помоему в том году не вписался
Думаю у Бэннета завтра будет шанс на промежуточном спринте чуть увеличить отрыв от Сагана, когда подъезд равнинный он как правило чуть сильнее. Тем интереснее что попытается придумать Бора, может Саган опять в отрыв попытается уехать.
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Dmitry55
Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
Мне кажется, завтра, перед днем отдыха Берналь удивит. Он в конце первой недели прямо порхал, хотя до этого через не могу ехал. В Инеос с астмой знают, как бороться)) и потом день отдыха сразу можно отлежаться.
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
Отрыв уедет большой (может снова Саган и БОРА ради спринта). Подъэзд пелотона будет на всех парах. Некоторые отстанут ещё до гор. Первая вершина отсеет всех спринтеров, вторая всех остальных, кроме 1-2 грэгари для капитанов, но на коварном спуске (!) с де ля Биш и поСледующих 15 км. я думаю могут и подсобраться, но на гранде Коломбье(р) начнётся настоящая и окончательная битва 2-й недели.
По профилю этап СУПЕР, главное чтобы спортсмены не подкачали. Надо "мяса", ведь день отдыха (как вознаграждение для всех) ждёт потом.
Цитата: Sezar
Кстати да, Ланда может атаковать в начале Коломбье, где большой градиент. Надо же свой залет отыгрывать.
Тогда пускай и Порта берёт) Ричи нужно отыгрывать ещё больше чем Микэлю.
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Адриен
Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
А вот тут - насчет астматиков - вы можете ошибиться. Спортсменам выдают исключения НЕГЛАСНО, и информация о том или ином спортивном "астматике" - это результат УТЕЧКИ. На самом деле подобных астматиков намного больше. И не исключено, что Роглич - в их числе... А может быть - в числе ИНЫХ подобных, но правда о них всплывает по истечению определенного срока. Так что не торопитесь - в наше время ВСЁ возможно, но не всё публично...
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Ice
Тур де Франс-2020, превью этап ... (13)
Цитата: старт-шоссе 82
Сейчас весь велосипедный мир разделен на две части. Одни верят в победу Роглича, но не особенно болеют за него, а другие болеют за других гонщиков ,но не особо верят в их победу.
Самое интересное все все понимают но продолжают надеятсья , а вдруг.
А вдруг Роглич капнет, а вдруг что-то произойдет ,а вдруг у ихого героя вырастут крылья. И я к сожалению тоже на что-то надеюсь, Роглич не мой герой.
Рогличу достаточно удержатсья или хотя бы поймать ,но не много, и он на коне.
Я не думаю что он будет атаковать (первым) Он постарается до последнего идти от обороны, поэтому желательно что-бы уже на пред последней горе он остался без команды.
Давать прогнозы на завтра я не буду, я не спец в этом деле, тем более сценариев может быть сколько угодно ,потому что этап слишком эпичен и во многом определит победителя тура.
Я за Роглича болел еще тогда, когда он этапы кубка мира по прыжкам с трамплина брал, болею и сейчас) Для меня он как мостик между двумя интересными видами спорта. Фрум тоже примерно так ездил (отдельные вспышки не в счет). А Ейтс на памятной Джиро показал, что случается с теми, кто без меры выеживается и не экономит силы.
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Ice
Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
Цитата: Arciv
Цитата: Ice
Если Беннета такие горки заставляют рожать, третью неделю он не переживет. Кто там говорил, что он горы терпит?) С каждым подъемом все мрачнее, по такой динамике ему недолго осталось, еще пару хороших горных этапов и будет вне лимита.
Честно говоря не очень помню,когда не вписывались в лимит звездные спринтеры
Ну да, обычно они сходят перед горами, чтобы не напрягаться зря)
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2020. Результаты ... (19)
Спасибо БОРЕ за интересный этап, а то опять была бы скутотище. Да и генеральщикам со своими помощниками пришлось подРаботать бойко насмотря на то что завтра у них настоящее горное испытание.
Беннет же решил, что его "время Х", поджимает, так что когда увидел расклады на этапе дал своим со_командникам "отбой" на сегодня. А вот Юэн действительно чё то здорово капнул (вроде и не падал, может отравился или шо). Конечно Калеб за зелёную майку не борется, но желание доехать до Парижа, чтобы там постараться выиграть этап на Шамп-Элизе его манит.
В итоговом протоколе в ТОП 10 сразу три САНВЕБовца Ну а если бы выиграл снова Хирши, то ему пришлось бы досрочно вручить приз супер-комбатив от организаторов Тура))
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