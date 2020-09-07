Тим Мерлье – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2020

Maxim Popov

Тур де Франс-2020. Результаты ... (19) Цитата: Arciv Цитата: Ice Если Беннета такие горки заставляют рожать, третью неделю он не переживет. Кто там говорил, что он горы терпит?) С каждым подъемом все мрачнее, по такой динамике ему недолго осталось, еще пару хороших горных этапов и будет вне лимита.

Честно говоря не очень помню,когда не вписывались в лимит звездные спринтеры Честно говоря не очень помню,когда не вписывались в лимит звездные спринтеры



Думаю у Бэннета завтра будет шанс на промежуточном спринте чуть увеличить отрыв от Сагана, когда подъезд равнинный он как правило чуть сильнее. Тем интереснее что попытается придумать Бора, может Саган опять в отрыв попытается уехать. Гавирия помоему в том году не вписалсяДумаю у Бэннета завтра будет шанс на промежуточном спринте чуть увеличить отрыв от Сагана, когда подъезд равнинный он как правило чуть сильнее. Тем интереснее что попытается придумать Бора, может Саган опять в отрыв попытается уехать.

Dmitry55

Тур де Франс-2020, превью этап ... (13) Мне кажется, завтра, перед днем отдыха Берналь удивит. Он в конце первой недели прямо порхал, хотя до этого через не могу ехал. В Инеос с астмой знают, как бороться)) и потом день отдыха сразу можно отлежаться.

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2020, превью этап ... (13) Отрыв уедет большой (может снова Саган и БОРА ради спринта). Подъэзд пелотона будет на всех парах. Некоторые отстанут ещё до гор. Первая вершина отсеет всех спринтеров, вторая всех остальных, кроме 1-2 грэгари для капитанов, но на коварном спуске (!) с де ля Биш и поСледующих 15 км. я думаю могут и подсобраться, но на гранде Коломбье(р) начнётся настоящая и окончательная битва 2-й недели. По профилю этап СУПЕР, главное чтобы спортсмены не подкачали. Надо "мяса", ведь день отдыха (как вознаграждение для всех) ждёт потом. Цитата: Sezar Кстати да, Ланда может атаковать в начале Коломбье, где большой градиент. Надо же свой залет отыгрывать. Тогда пускай и Порта берёт) Ричи нужно отыгрывать ещё больше чем Микэлю.

Адриен

Тур де Франс-2020, превью этап ... (13) А вот тут - насчет астматиков - вы можете ошибиться. Спортсменам выдают исключения НЕГЛАСНО, и информация о том или ином спортивном "астматике" - это результат УТЕЧКИ. На самом деле подобных астматиков намного больше. И не исключено, что Роглич - в их числе... А может быть - в числе ИНЫХ подобных, но правда о них всплывает по истечению определенного срока. Так что не торопитесь - в наше время ВСЁ возможно, но не всё публично...

vova-55

Тур де Франс-2020, превью этап ... (13) Люди сами скажут за кого болеют. Не стоит мнить из себя всезнаек. Роглич не астматик и это кое-кому очень не нравится...

Ice

Тур де Франс-2020, превью этап ... (13) Цитата: старт-шоссе 82 Сейчас весь велосипедный мир разделен на две части. Одни верят в победу Роглича, но не особенно болеют за него, а другие болеют за других гонщиков ,но не особо верят в их победу.

Самое интересное все все понимают но продолжают надеятсья , а вдруг.

А вдруг Роглич капнет, а вдруг что-то произойдет ,а вдруг у ихого героя вырастут крылья. И я к сожалению тоже на что-то надеюсь, Роглич не мой герой.

Рогличу достаточно удержатсья или хотя бы поймать ,но не много, и он на коне.

Я не думаю что он будет атаковать (первым) Он постарается до последнего идти от обороны, поэтому желательно что-бы уже на пред последней горе он остался без команды.

Давать прогнозы на завтра я не буду, я не спец в этом деле, тем более сценариев может быть сколько угодно ,потому что этап слишком эпичен и во многом определит победителя тура.

Я за Роглича болел еще тогда, когда он этапы кубка мира по прыжкам с трамплина брал, болею и сейчас) Для меня он как мостик между двумя интересными видами спорта. Фрум тоже примерно так ездил (отдельные вспышки не в счет). А Ейтс на памятной Джиро показал, что случается с теми, кто без меры выеживается и не экономит силы.

Ice

Тур де Франс-2020. Результаты ... (19) Цитата: Arciv Цитата: Ice Если Беннета такие горки заставляют рожать, третью неделю он не переживет. Кто там говорил, что он горы терпит?) С каждым подъемом все мрачнее, по такой динамике ему недолго осталось, еще пару хороших горных этапов и будет вне лимита.

Честно говоря не очень помню,когда не вписывались в лимит звездные спринтеры Честно говоря не очень помню,когда не вписывались в лимит звездные спринтеры Ну да, обычно они сходят перед горами, чтобы не напрягаться зря)

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2020. Результаты ... (19) Спасибо БОРЕ за интересный этап, а то опять была бы скутотище. Да и генеральщикам со своими помощниками пришлось подРаботать бойко насмотря на то что завтра у них настоящее горное испытание. Беннет же решил, что его "время Х", поджимает, так что когда увидел расклады на этапе дал своим со_командникам "отбой" на сегодня. А вот Юэн действительно чё то здорово капнул (вроде и не падал, может отравился или шо). Конечно Калеб за зелёную майку не борется, но желание доехать до Парижа, чтобы там постараться выиграть этап на Шамп-Элизе его манит. В итоговом протоколе в ТОП 10 сразу три САНВЕБовца Ну а если бы выиграл снова Хирши, то ему пришлось бы досрочно вручить приз супер-комбатив от организаторов Тура))

Николай Степаныч

Тур де Франс-2020. Результаты ... (19) А много в Боре людей, способных переспринтовать Беннетта на 38-м километре этапа?

Серафим

Тур де Франс-2020. Результаты ... (19) Снова Бора убивалась весь этап ради Сагана и снова вместо полноценной добычи получила пшик. 18 очков на финише - это не 50, как ни крути.