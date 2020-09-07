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Дубль Паскаля Акермана на Тиррено-Адриатико-2020

Паскаль Акерман – победитель 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  Паскаль Акерман второй день подряд завершает этап Тиррено-Адриатико-2020 победителем в спринте. 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe вновь обошёл Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) на финишной черте, а Рик Цабель (Israel Start-Up Nation ) замкнул на 2-м этапе тройку призёров.

 

  Паскаль Акерман стал первым с 2014 года гонщиком после Альберто Контадора (победителя 4 и 5-го этапов Тиррено-Адриатико-2014), выигравшим на «Гонке двух морей» два подряд этапа. Только два гонщика из Германии одерживали на Тиррено-Адриатико победу на двух этапах подряд. Первым был Эрик Цабель в 1998 году, тогда он выиграл 7-й и 8-й этапы.

 

Дубль Паскаля Акермана на Тиррено-Адриатико-2020

 

Дубль Паскаля Акермана на Тиррено-Адриатико-2020

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Команда так отлично отработала, финал был очень захватывающим. Я смог полностью довериться моим развозящим. Возможно, раньше я им не полностью доверял. Но мы поговорили перед стартом, кое-что изменили, и теперь вы видите разницу.

 

 Сегодня спринтовали все очень плотно, фактически, плотнее было некуда, в противном случае я бы упустил победу.

 

 Очень, очень счастлив, как выступил в эти два дня.   Сегодня сначала поехал слишком рано, подставился под ветер, решил спрятаться, но потом сказал себе: «Ладно, просто пробуй, как далеко получится удержаться». 

 

  Нога шла хорошо, сумел первым пересечь финиш.  Это был долгий спринт. Не уверен, смогу ли сохранить завтра майку лидера. Посмотрим. Но я готов бороться на 6-м этапе в субботу».

 

  Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates): «Мы всегда нацелены на победу, но нечего расстраиваться из-за ещё одного второго места. Положительный итог – нога у меня идёт, команда тоже в порядке, впереди ещё есть этапы, где снова попробуем победить. Следующие дни будут чуть труднее из-за холмов, но я надеюсь пройти эту неделю и спринтовать в борьбе за победу».

 

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Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Bora - hansgrohe Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Tirreno-Adriatico EOLO Тиррено-Адриатико-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Ineos
    Давиде Формоло сошёл с Тур де ... (1)
    Ineos-Фото
    Всем быстрого восстановления
  • Still
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Still-Фото
    Просто раньше спринтеры нацеливались в основном на этапы, а Беннетт и за промежутки борется
  • Mike790
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Mike790-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Mike790
    Похоже, что не светит Сагану 8-ая зелёная майка в Париже. Беннет способен перетерпеть горы 3ей недели и не сойти с гонки.
    Так в том и дело что Бенетт не тянет горы никак по сравнению с Саганом. Вот на третьей неделе Бенетт и сдуется. А Саган перетерпит горы и в Париж заедет в зеленом.
    У Беннета один сход с Тура и один доезд до Парижа. 2е Джиро он полностью проехал и Вуэльту.
  • Ice
    Вилко Келдерман подписал контр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: veloster
    Стабильнее? Такое ощущение, что скорее "стабильно плох", судя по последним результатам.

    Хз, нормально он ехал, стабильно набирал форму до падения, его отсутствие на ТДФ - однозначная потеря для Юмбо.

  • Hammill
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Hammill-Фото
    как спринтер Саган примерно похож на Боньку или Хушовда. с возрастом финиш все сильнее будет угасать. он скорее классик, умевший финишировать
  • BaTman
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    BaTman-Фото
    Не плохо, он третий. Но рывок не такой как раньше, в этом году ему тяжело придётся. Но не всё потеряно, может вернётся форма к Джиро
  • Arciv
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    Arciv-Фото
    Надо дать волю тут Вауту! Под него финиш
  • AXEL87
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    AXEL87-Фото
    С большим удовольствием посмотрел сегодняшний спринтерский этап, который был очень богатым на события. Причем это был первый действительно равнинный этап на этом Туре...
  • Серафим
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    Серафим-Фото
    Из пяти грандтуров Беннетт сошел только с одного.Так что бабушка надвое сказала.Взять максимум сейчас и как-нибудь перевалить горы. И почему нет? Такого Сагана надо обыгрывать, когда еще такой шанс.
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (13)
    patar-Фото

    Цитата: Серафим
    В первый раз на Туре Саган был за 250 метров в идеальной позиции - четвертым в струне за Юэном. Но, похоже, нет в ногах былой конской мощи.

    А мне наоборот показалось, что у Сагана развоза не было, он километра с пятого всё мскал колесо Беннета. Был всё время в коробке и лишь после последнего поворота вышел на позицию.

    И спринт его вроде был лучше, чем до этого на туре. В конце он, вроде, даже начал обходить и Беннета и Юэна.

    Ну, может показалось...В любом случае завтра будет этап, который должен решить судьбу зеленой майки на этом туре.

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