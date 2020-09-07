Дубль Паскаля Акермана на Тиррено-Адриатико-2020

Паскаль Акерман – победитель 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2020

Паскаль Акерман второй день подряд завершает этап Тиррено-Адриатико-2020 победителем в спринте. 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe вновь обошёл Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) на финишной черте, а Рик Цабель (Israel Start-Up Nation ) замкнул на 2-м этапе тройку призёров.

Паскаль Акерман стал первым с 2014 года гонщиком после Альберто Контадора (победителя 4 и 5-го этапов Тиррено-Адриатико-2014), выигравшим на «Гонке двух морей» два подряд этапа. Только два гонщика из Германии одерживали на Тиррено-Адриатико победу на двух этапах подряд. Первым был Эрик Цабель в 1998 году, тогда он выиграл 7-й и 8-й этапы.

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Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe): «Команда так отлично отработала, финал был очень захватывающим. Я смог полностью довериться моим развозящим. Возможно, раньше я им не полностью доверял. Но мы поговорили перед стартом, кое-что изменили, и теперь вы видите разницу.

Сегодня спринтовали все очень плотно, фактически, плотнее было некуда, в противном случае я бы упустил победу.

Очень, очень счастлив, как выступил в эти два дня. Сегодня сначала поехал слишком рано, подставился под ветер, решил спрятаться, но потом сказал себе: «Ладно, просто пробуй, как далеко получится удержаться».

Нога шла хорошо, сумел первым пересечь финиш. Это был долгий спринт. Не уверен, смогу ли сохранить завтра майку лидера. Посмотрим. Но я готов бороться на 6-м этапе в субботу».

Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates): «Мы всегда нацелены на победу, но нечего расстраиваться из-за ещё одного второго места. Положительный итог – нога у меня идёт, команда тоже в порядке, впереди ещё есть этапы, где снова попробуем победить. Следующие дни будут чуть труднее из-за холмов, но я надеюсь пройти эту неделю и спринтовать в борьбе за победу».