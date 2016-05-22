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- Дата:
- Сегодня, 20:57
Стартовый протокол 1 этапа Тиррено-Адриатико-2019
13 марта 2019 года начнется Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico) с командной гонки на время протяжённостью 21,5 км по побережью Тирренского моря на итальянской многодневной велогонке Тиррено-Адриатико (Tirreno-Adriatico). Промежуточная отсечка времени будет расположена на отметке 10,7 км после старта. Первой стартует команда AG2R La Mondiale 14:00 (CET). Последней стартует команда Mitchelton-Scott в 15:50 (CET).
Стартовый протокол 1 этапа, время CET
1. AG2R LA MONDIALE ALM 14:00:00
2. TEAM DIMENSION DATA DDD 14:05:00
3. BORA - HANSGROHE BOH 14:10:00
4. CCC TEAM CPT 14:15:00
5. EF EDUCATION FIRST EF1 14:20:00
6. GROUPAMA - FDJ GFC 14:25:00
7. ASTANA PRO TEAM AST 14:30:00
8. MOVISTAR TEAM MOV 14:35:00
9. DECEUNINCK-QUICK-STEP DQT 14:40:00
10. COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS COF 14:45:00
11. BARDIANI CSF BRD 14:50:00
12. UAE TEAM EMIRATES UAD 14:55:00
13. BAHRAIN - MERIDA TBM 15:00:00
14. NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM NSK 15:05:00
15. TREK - SEGAFREDO TFS 15:10:00
16. TEAM JUMBO - VISMA TJV 15:15:00
17. TEAM SKY SKY 15:20:00
18. GAZPROM - RUSVELO GAZ 15:25:00
19. TEAM KATUSHA ALPECIN TKA 15:30:00
20. LOTTO SOUDAL LTS 15:35:00
21. ISRAEL CYCLING ACADEMY ICA 15:40:00
22. TEAM SUNWEB SUN 15:45:00
23. MITCHELTON - SCOTT MTS 15:50:00
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