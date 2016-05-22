Стартовый протокол 1 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Цитата: Серафим

Разве Беннет не нарушил прямолинейность движения на финише, помешав Юэну?

слегонца нарушил, конечно, но пострадавших то нет. всмысле никто его перспективно не накатывал. иначе б обиженные крылами замахали, как обычно

просто с фронтальной камеры этовыглядело страшнее, чем сверху