Оштрафован водитель, сбивший Макса Шахманна на классике Ломбардия-2020

Женщина-водитель, сбившая Максимилиана Шахманна на Ломбардии-2020, не знала, что идёт велогонка

Итальянские власти оштрафовали на 129 евро и вычли два балла из водительских прав женщины, находившейся за рулём автомобиля, сбившего на повороте во время классики Ломбардия-2020 чемпиона Германии Максимилиана Шахманна (Bora-hansgrohe). 26-летний немецкий велогонщик сумел быстро подняться и вернуться в гонку, где занял 7-е место.

Женщина-водитель, сбившая Максимилиана Шахманна на Ломбардии-2020, не знала, что идёт велогонка

Расследование выявило, что женщина выехала на дорогу с подъездной дорожки частного дома на спуске с Сан-Фермо-делла-Батталья. Этот выезд не был виден с точки, где дежурила полиция. Женщина повернула направо и проехала 200 м по дороге по направлению к Черноббио (Cernobbio), после чего на левом повороте подрезала и сбила Шахманна. Её оштрафовали за «нарушение запрета и вождение на закрытом участке дороги», а также за то, что «не удостоверилась в безопасности во время прохождения левого поворота».

La Gazzetta dello Sport цитирует слова женщины, находившейся за рулём: «Я не знала, что там была гонка».

На водителя могут быть наложены дополнительные санкции, так как пострадавший во время инцидента получил травму.

Максимилиан Шахманн после велогонки написал в Твиттере: «К сожалению, моя ключица сломана, но по большому счёту всё закончилось благополучно, потому что это «всего лишь» ключица. Есть моменты в жизни, когда твоя судьба от тебя не зависит. У меня был такой момент».

Директор отдела велоспорта RCS Sport Мауро Веньи в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что организаторы классики сделали всё от них зависящее для обеспечения безопасности гонки: «Международный союз велосипедистов может расследовать, если хочет. С нами никто из них не связывался, мы только прочитали пресс-релиз.

Со своей стороны мы сделали всё возможное для обеспечения безопасности. На 230 километрах дистанции тысячи частных подъездных дорожек. Люди должны уважать правила. Когда я вижу ограждающую ленту, я останавливаюсь. Но сейчас всё будет проверяться, мы оставляем это дело следствию.

Мне очень жаль, что такое произошло, но также хочу отметить, что сложно заблокировать все до единого выезды. Для этого нам бы потребовалось три тысячи человек, что просто невозможно сделать. И также невозможно не знать, что муниципалитет Комо опубликовал маршрут гонки везде, где только можно, мы публиковали ещё больше».