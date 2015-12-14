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Оштрафован водитель, сбивший Макса Шахманна на классике Ломбардия-2020

Женщина-водитель, сбившая Максимилиана Шахманна на Ломбардии-2020, не знала, что идёт велогонка

 

 

  Итальянские власти оштрафовали на 129 евро и вычли два балла из водительских прав женщины, находившейся за рулём автомобиля, сбившего на повороте во время классики Ломбардия-2020 чемпиона Германии Максимилиана Шахманна (Bora-hansgrohe). 26-летний немецкий велогонщик сумел быстро подняться и вернуться в гонку,  где занял 7-е место.

 

Женщина-водитель, сбившая Максимилиана Шахманна на Ломбардии-2020, не знала, что идёт велогонкаЖенщина-водитель, сбившая Максимилиана Шахманна на Ломбардии-2020, не знала, что идёт велогонка

 

 

 

  Расследование выявило, что женщина выехала на дорогу с подъездной дорожки частного дома на спуске с Сан-Фермо-делла-Батталья. Этот выезд не был виден с точки, где дежурила полиция. Женщина повернула направо и проехала 200 м по дороге по направлению к Черноббио (Cernobbio), после чего на левом повороте подрезала и сбила Шахманна. Её оштрафовали за «нарушение запрета и вождение на закрытом участке дороги», а также за то, что «не удостоверилась в безопасности во время прохождения левого поворота».

 

La Gazzetta dello Sport цитирует слова женщины, находившейся за рулём: «Я не знала, что там была гонка».

 

На водителя могут быть наложены дополнительные санкции, так как пострадавший во время инцидента получил травму.

 

  Максимилиан Шахманн после велогонки написал в Твиттере: «К сожалению, моя ключица сломана, но по большому счёту всё закончилось благополучно, потому что это «всего лишь» ключица. Есть моменты в жизни, когда твоя судьба от тебя не зависит. У меня был такой момент».

 

  Директор отдела велоспорта RCS Sport Мауро Веньи в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что организаторы классики сделали всё от них зависящее для обеспечения безопасности гонки: «Международный союз велосипедистов может расследовать, если хочет. С нами никто из них не связывался, мы только прочитали пресс-релиз.

 

  Со своей стороны мы сделали всё возможное для обеспечения безопасности. На 230 километрах дистанции тысячи частных подъездных дорожек. Люди должны уважать правила. Когда я вижу ограждающую ленту, я останавливаюсь. Но сейчас всё будет проверяться, мы оставляем это дело следствию.

 

  Мне очень жаль, что такое произошло, но также хочу отметить, что сложно заблокировать все до единого выезды. Для этого нам бы потребовалось три тысячи человек, что просто невозможно сделать. И также невозможно не знать, что муниципалитет Комо опубликовал маршрут гонки везде, где только можно, мы публиковали ещё больше».

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 23:36 | Регистрация: 14.12.2015

    Не, ну нормально сказали "....сложно заблокировать все выезды...", значит они полагаются на счастливый случай? Велогонками интересуются далеко не все итальянцы, если они рассчитывали только на то, что обьявили о гонке везде где только возможно в надежде что все местные жители осведомлены. Это для болельщиков праздник, а для людей кто ими не интересуются день гонки, всего лишь обычный день. Люди как жили так и живут в обычном режиме. Следует ещё учесть что Ломбардия проводилась не в привычное время для итальянцев, когда местные жители примерно знают о времени проведения. Так что это вина организаторов, как ни крути. Опять. 

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (1)
    Zhanzhak-Фото

    Не, ну нормально сказали "....сложно заблокировать все выезды...", значит они полагаются на счастливый случай? Велогонками интересуются далеко не все итальянцы, если они рассчитывали только на то, что обьявили о гонке везде где только возможно в надежде что все местные жители осведомлены. Это для болельщиков праздник, а для людей кто ими не интересуются день гонки, всего лишь обычный день. Люди как жили так и живут в обычном режиме. Следует ещё учесть что Ломбардия проводилась не в привычное время для итальянцев, когда местные жители примерно знают о времени проведения. Так что это вина организаторов, как ни крути. Опять. 

  • Mike790
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (26)
    Mike790-Фото
    кеф до начала гонки, был , как минимум 80+
  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    motte-Фото

    Поговаривают,что тарамяэ идёт в Circus-Wanty Gobert, где будет ему более свободнее .

  • EL-Fenomeno
    Даниэль Мартинес – победитель ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой необычный, я бы даже сказал неординарный Критериум Дофине, но ещё весьма травмо-опасный - завершился. И победитель тоже сенсационный! Вот как берутся большие гонки без единой победы на этапах, когда соперники помогают...своими сходами( Если такое повторится и на Тур де Франс - я даже не против), только без травм и жутких падений.

    Ещё хочется отметить всю Джамбо-Висму (в т.ч. и Тома Дюмолана который провёл больше 400 без_гоночных дней). Запас поддержки (лидеров) на лицо. Ну а если понадобится в обойме всегда есть джокер - ВВА.

    Цитата: Гонщик
    Кульбит от Сивакова неподражаем .

    Посмотрел в замедленном повторе, а потом в "гоночном" режиме. Страшновато; у него там чуть ли не хай-сайд мог получится. А там далее бетон и высота...йокнулось снова за Ремко. Но каким то чудом Павел удержал(ся) и упал в лоу-сайд, правда нехило отметился по асфальту.

  • SportSpirit
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (27)
    SportSpirit-Фото
    Очень милое фото) Редко увидишь гонщиков в полный рост, почти в штатском, да еще с дочуркой.
  • Николай Степаныч
    Сеп Кусс, Том Дюмулин, Ваут Ва ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Интересно как за эти пять этапов коэффициенты на победу Тома на туре упали с 15-17 до 6,5. Теперь он третий по котировкам у букмекеров. Очень хочется, чтобы успел набрать форму и побороться. Время ещё есть.

  • Earl57
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (27)
    Earl57-Фото

     

    Для малышки Эммы не имеет значения тот факт что ее папа не выиграл гонку. Он все равно самый лучший!

     

  • BaTman
    Сеп Кусс, Том Дюмулин, Ваут Ва ... (4)
    BaTman-Фото

     Ну что бы выйграть не обязательно быть самым сильным. Критериум выйграл Daniel Martinez, вот уж точно не самый быстрый. 

  • SportSpirit
    Даниэль Мартинес – победитель ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Мартинес - уже по-любому открытие сезона. Уран плохого не посоветует) 

  • levonardo
    Тур де Франс-2020: Цифры и чис ... (5)
    levonardo-Фото

    4 "чистых" спринтерских и ещё 4 на которых придётся хорошо поработать, что бы довести дело до спринта. Неплохо, неплохо.

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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