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Максимилиан Шахманн – победитель Париж-Ницца-2020

Максимилиан Шахманн: «Это самая крупная победа в моей карьере»

 

 

  26-летний  гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв многодневную велогонку Мирового тура Париж-Ницца-2020. Чемпион Германии надел жёлтую майку лидера после 1-го этапа и удержал её на королевском горном 7-м заключительном этапе, где финишировал 6-м. В последний раз немецкий велогонщик становился победителем  «Дороги к солнцу», как называют Париж-Ницца, в 2011 году, и это был Тони Мартин. Также впервые с 2004 года после своего соотечественника Йорга Якше Шахманн удержал майку лидера с первого до последнего этапа.

 

  На 7-м этапе с прохождением четырёх подъёмов первой и второй категории команда Bora-hansgrohe защитила позицию Шахманна, не позволив отрыву уехать слишком далеко. А на финальных  4 километрах из 16,3- километрового подъёма со средним градиентом 6,3%, когда атаковали Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), а затем и остальные соперники Шахманна, включая ближайшего к нему в общем зачёте Тиша Беноот (Sunweb), чемпион у Германии хватило сил и запаса времени, чтобы удержать жёлтую майку. В генеральной классификации он опередил бельгийского гонщика команды Sunweb Тиша Беноота на 18 секунд, на 59 секунд занявшего третье место колумбийского гонщика команды EF Pro Cycling Серхио Игиту.

 

 

Photo © ASO/Fabien Boukla

 

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахманн: «Победить на Париж-Ницца  - это так великолепно. Но сегодня был очень, очень трудный день. Феликс Гроссшартнер, Патрик Конрад и Михаэль Шварцманн блестяще отработали, они одни контролировали всю гонку. Финал для меня был тяжёлым, особенно трудно дались последние 3 км. Если честно, было очень больно, ехал как в аду. Но сейчас я на седьмом небе, и каждая секунда боли в ногах этого стоили.

 

  Это мой четвёртый год в профессионалах и такая победа, конечно, мой самый большой успех на данный момент, и один из самых важных шагов.

 

  Я так рад, потому что всё время люди сомневались, что я смогу бороться за генеральную классификацию, но это всегда было моей мечтой. А сейчас я выиграл одну из самых престижных недельных велогонок».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня всё шло по плану. Единственный сложный момент был, когда отрыв набрал почти 3 минуты. Но в общем ребята очень сильно выступили на этом сложном этапе. Когда до финиша оставалось всего 15 км, с Максом впереди осталось только четверо помощников. Но мы всё же взяли победу в общем зачёте. Мы гордимся Максом и выступлением всей команды на протяжении семи этапов. Париж-Ницца – самая крупная гонка, которую выиграла наша команда».

 

  Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Наша победа в генеральной классификации – огромный успех для всей команды. Успехом стало и выступление команды от первого до последнего этапов. Они с первого дня выступали сильно, защищали майку лидера каждый день. Особая благодарность всем, кто помог Максу одержать эту победу.  Особенно Патрику Конраду, Феликсу Гроссшартнеру и Михаэлю Шварцманну. Патрик и Феликс фантастически работали сегодня на последнем подъёме. Мы контролировали гонку от старта до финиша как команда чемпиона, ребята справились с этим».

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (9)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"
  • ДимаЛел
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    ДимаЛел-Фото
    согласно регламента гонки, на вчерашнем этапе действовало правило 3-х километров.
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    kwwk-Фото

    Кинтаныч - красавчик, в новой команде пока впечатляет в горах (посмотрим как у него пойдет когда подтянутся записные многодневщики). Шахманна с победой, оддержался, но осадочек от решения оргов по нейтрализации его падения остался.

  • AlGalgalim
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    AlGalgalim-Фото
    Вот и закончилась последняя гонка короткого, но запоминающегося сезона.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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