Максимилиан Шахманн – победитель Париж-Ницца-2020

Максимилиан Шахманн: «Это самая крупная победа в моей карьере»

26-летний гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн одержал самую крупную победу в своей карьере, выиграв многодневную велогонку Мирового тура Париж-Ницца-2020. Чемпион Германии надел жёлтую майку лидера после 1-го этапа и удержал её на королевском горном 7-м заключительном этапе, где финишировал 6-м. В последний раз немецкий велогонщик становился победителем «Дороги к солнцу», как называют Париж-Ницца, в 2011 году, и это был Тони Мартин. Также впервые с 2004 года после своего соотечественника Йорга Якше Шахманн удержал майку лидера с первого до последнего этапа.

На 7-м этапе с прохождением четырёх подъёмов первой и второй категории команда Bora-hansgrohe защитила позицию Шахманна, не позволив отрыву уехать слишком далеко. А на финальных 4 километрах из 16,3- километрового подъёма со средним градиентом 6,3%, когда атаковали Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), а затем и остальные соперники Шахманна, включая ближайшего к нему в общем зачёте Тиша Беноот (Sunweb), чемпион у Германии хватило сил и запаса времени, чтобы удержать жёлтую майку. В генеральной классификации он опередил бельгийского гонщика команды Sunweb Тиша Беноота на 18 секунд, на 59 секунд занявшего третье место колумбийского гонщика команды EF Pro Cycling Серхио Игиту.

Photo © ASO/Fabien Boukla

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Максимилиан Шахманн: «Победить на Париж-Ницца - это так великолепно. Но сегодня был очень, очень трудный день. Феликс Гроссшартнер, Патрик Конрад и Михаэль Шварцманн блестяще отработали, они одни контролировали всю гонку. Финал для меня был тяжёлым, особенно трудно дались последние 3 км. Если честно, было очень больно, ехал как в аду. Но сейчас я на седьмом небе, и каждая секунда боли в ногах этого стоили.

Это мой четвёртый год в профессионалах и такая победа, конечно, мой самый большой успех на данный момент, и один из самых важных шагов.

Я так рад, потому что всё время люди сомневались, что я смогу бороться за генеральную классификацию, но это всегда было моей мечтой. А сейчас я выиграл одну из самых престижных недельных велогонок».

Кристиан Пёмер, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня всё шло по плану. Единственный сложный момент был, когда отрыв набрал почти 3 минуты. Но в общем ребята очень сильно выступили на этом сложном этапе. Когда до финиша оставалось всего 15 км, с Максом впереди осталось только четверо помощников. Но мы всё же взяли победу в общем зачёте. Мы гордимся Максом и выступлением всей команды на протяжении семи этапов. Париж-Ницца – самая крупная гонка, которую выиграла наша команда».

Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Наша победа в генеральной классификации – огромный успех для всей команды. Успехом стало и выступление команды от первого до последнего этапов. Они с первого дня выступали сильно, защищали майку лидера каждый день. Особая благодарность всем, кто помог Максу одержать эту победу. Особенно Патрику Конраду, Феликсу Гроссшартнеру и Михаэлю Шварцманну. Патрик и Феликс фантастически работали сегодня на последнем подъёме. Мы контролировали гонку от старта до финиша как команда чемпиона, ребята справились с этим».