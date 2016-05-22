Перелом ключицы у Максимилиана Шахманна

Макс Шахманн получил перелом ключицы после столкновения с автомобилем на Ломбардии-2020

26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) финишировал на классике Ломбардия-2020 с переломом ключицы.

Когда чемпион Германии боролся на финальных километрах 231-километровой дистанции классики – Монумента за высокое место, на дороге, которая должна быть закрыта во время гонки, прямо перед ним оказался автомобиль. На повороте автомобиль, за рулём которого находилась женщина, сбил гонщика.

Максимилиан Шахманн ударился о машину правой стороной, упал, но быстро вскочил и постарался как можно быстрее вернуться в гонку. После финиша осмотр показал, что без перелома не обошлось. Команда Bora-hansgrohe сообщила, что у Шахманна перелом ключицы.

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Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Команда сегодня отлично поддерживала наших лидеров в сложных условиях гонки – жаркую погоду, на длинной и нервной дистанции, на высоких скоростях.

Наш план состоял в том, чтобы удержать Рафу (Майку), Макса и Патрика (Конрада) впереди после Кольма-ди-Сормано. В конце преследование группы лидеров вели Рафа и Макс. Они приложили большие усилия. К сожалению, за 3 км до финиша на дистанцию въехала машина, которая столкнулась с Максом. Несмотря на падение, он смог вернуться на велосипед и пересечь финиш, заняв достойное 7-е место».

Международный союз велосипедистов (UCI) заявил, что собирается расследовать обстоятельства падения Максимилиана Шахманна во время велогонки Ломбардия-2020, входящей в календарь гонок Мирового тура UCI.

В пресс-релизе UCI говорится: «Спортивные события календаря Мирового тура (UCI WorldTour) – это велогонки высшего уровня, во время которых всегда требуется полностью перекрывать дороги. UCI будет подавать жалобу против организаторов классики, RCS Sport, в Дисциплинарную комиссию».