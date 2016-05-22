VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Перелом ключицы у Максимилиана Шахманна

Макс Шахманн получил перелом ключицы после столкновения с автомобилем на Ломбардии-2020

 

 

 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) финишировал на классике Ломбардия-2020 с переломом ключицы.

 

  Когда чемпион Германии боролся на финальных километрах 231-километровой дистанции классики – Монумента за высокое место,  на дороге, которая должна быть закрыта во время гонки, прямо перед ним оказался автомобиль. На повороте автомобиль, за рулём которого находилась женщина, сбил гонщика.

 

  Максимилиан Шахманн ударился о машину правой стороной, упал, но быстро вскочил и постарался как можно быстрее вернуться в гонку. После финиша осмотр показал, что без перелома не обошлось.  Команда Bora-hansgrohe сообщила, что у Шахманна перелом ключицы.

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Команда сегодня отлично поддерживала наших лидеров в сложных условиях гонки – жаркую погоду, на длинной и нервной дистанции, на высоких скоростях.

 

  Наш план состоял в том, чтобы удержать Рафу (Майку), Макса и Патрика (Конрада) впереди после Кольма-ди-Сормано. В конце преследование группы лидеров вели  Рафа и Макс. Они приложили большие усилия. К сожалению, за 3 км до финиша на дистанцию въехала машина, которая столкнулась с Максом. Несмотря на падение, он смог вернуться на велосипед и пересечь финиш, заняв достойное 7-е место».

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) заявил, что собирается расследовать обстоятельства падения Максимилиана Шахманна во время велогонки Ломбардия-2020, входящей в календарь гонок Мирового тура UCI.

 

  В пресс-релизе UCI говорится: «Спортивные события календаря Мирового тура (UCI WorldTour) – это велогонки высшего уровня, во время которых всегда требуется полностью перекрывать дороги. UCI будет подавать жалобу против организаторов классики, RCS Sport,  в Дисциплинарную комиссию».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. M-07

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 27.05.2017

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  2. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 00:04 | Регистрация: 22.05.2016

    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры

  3. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 4.05.2019

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 4 (3)
    SportSpirit-Фото

    Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...  

     

    Отмечу положительное: 

    - ровно спокойно высоко приехал Погачар,

    - очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

     

    Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).  

  • 001RusKZ
    Блестящий успех Якоба Фульсанг ... (2)
    001RusKZ-Фото

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

  • SportSpirit
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

  • Khan
    Команда Deceuninck-Quick Step ... (4)
    Khan-Фото

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Earl57-Фото
    Нет, не первый. Впереди были гонщики Трека, Астаны и Джордж Беннет.
  • M-07
    Максимилиан Шахманн финиширова ... (8)
    M-07-Фото

    Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  • GTX
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    GTX-Фото
    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры
  • M-07
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    M-07-Фото

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (22)
    M-07-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Шахману не растраиваться, не то еще бывает

    Оказывается, у него перелом ключицы. Здоровья ему тоже! Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё.
  • Колёсник
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Колёсник-Фото
    Гонку посмотреть не вышло - т.е. он первый ехал, когда упал?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 августа

Eliot Lietaer (Wallonie Bruxelles)

Sam Oomen (Team Sunweb)

16 августа

Lucas De Rossi (Nippo - Delko - Marseille-Provence)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (101)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)