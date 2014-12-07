Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:36
Максимилиан Шахманн врезался в автомобиль на последних километрах классики Ломбардия-2020
Чемпион Германии Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) находился на финальных километрах дистанции классики Ломбардия-2020, когда на спуске внезапно появился автомобиль, повернувший прямо перед ним.
26-летний немецкий велогонщик команды Bora – hansgrohe не мог избежать столкновения и упал, ударившись о машину правой стороной тела. Максимилиан Шахманн сумел быстро подняться и продолжить гонку. Он финишировал 7-м, через 4:31 после победителя, Якоба Фульсанга (Astana), и через 10 секунд от своего ближайшего соперника Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).
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