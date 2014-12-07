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Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

Максимилиан Шахманн врезался в автомобиль на последних километрах классики Ломбардия-2020

 

 

  Чемпион Германии Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) находился на финальных километрах дистанции классики Ломбардия-2020, когда на спуске внезапно появился автомобиль, повернувший прямо перед ним.

 

  26-летний немецкий велогонщик команды Bora – hansgrohe не мог избежать столкновения и упал, ударившись о машину правой стороной тела. Максимилиан Шахманн сумел быстро подняться и продолжить гонку. Он финишировал 7-м, через 4:31 после победителя, Якоба Фульсанга (Astana), и через 10 секунд от своего ближайшего соперника Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).

 

 

 

Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

 

Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

 

Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

 

 

 

Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

 

Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

 

Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорт велогонка Мирового тура

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В тему:

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  1. Имя: Julia

    SportSpirit

    Вчера, 19:40 | Регистрация: 4.05.2019

    На скринах четко видно, как этот горе-водитель подрезал Макса. 

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 15.04.2018

    А какой он шёл по дистанции на тот момент?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 19:49 | Регистрация: 7.12.2014

      Он шел после Нибали. 7-й стало быть.

    2. Имя: Julia

      SportSpirit

      Вчера, 19:59 | Регистрация: 4.05.2019

      По гонке он ничего не потерял. Вопрос к организаторам о безопасности. И к водителям об адекватности.

      1. M-07

        Сегодня, 00:10 | Регистрация: 27.05.2017

        Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:18 | Регистрация: 15.04.2018

    Понял! Насчёт организации это,просто думал может он претендовал на победу

  4. Гонщик

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: SportSpirit
    На скринах четко видно, как этот горе-водитель подрезал Макса. 
    Таких тошнотиков водил сейчас основная масса , едут никого не замечая вокруг .

  5. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 8.09.2017

    В мае точь в точь убрался так же, из-за машины. Только поворот направо был. Всё тело болело неделю, удачи Шахману с восстановлением.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 4 (3)
    SportSpirit-Фото

    Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...  

     

    Отмечу положительное: 

    - ровно спокойно высоко приехал Погачар,

    - очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

     

    Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).  

  • 001RusKZ
    Блестящий успех Якоба Фульсанг ... (2)
    001RusKZ-Фото

    Сегодня праздник! Прекрасная гонка! 

  • SportSpirit
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Да уж, а смотрелось вполне безобидно. Вскочил-поехал. 

     

    Грустно за Макса. Только пошел в подъем по карьере. 

  • Khan
    Команда Deceuninck-Quick Step ... (4)
    Khan-Фото

    Мне напомнило полёт Педро Орильо на Джиро-09 имени Меньшова, тоже велосипед так остался стоять. Но тот пролетел куда дальше, метров 60 вроде как, да и был возрастной и не вернулся уже в спорт. Ремко молодой, справится 

  • Earl57
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Earl57-Фото
    Нет, не первый. Впереди были гонщики Трека, Астаны и Джордж Беннет.
  • M-07
    Максимилиан Шахманн финиширова ... (8)
    M-07-Фото

    Зато перелом ключицы получил. Мне самому показалось, что ничего серьёзного по тому, как он продолжил гонку. А водятел мог и оценить ситуацию и пропустить, таких чмошников полно везде, к сожалению, и не только за рулём. Правильно сделал Лопес тогда на Джиро с одним из таких долбанутых, тут также не помешало бы, хоть там и женщина была, как пишут.

  • GTX
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    GTX-Фото
    За один Бухман, Шахман и Мюльбергер с травмами, во денёк для Боры
  • M-07
    Перелом ключицы у Максимилиана ... (3)
    M-07-Фото

    Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё. Здоровья ему!

    Вопрос, как перед ним оказался автомобиль, почему орги допустили такое?

  • M-07
    Ломбардия-2020. Результаты гон ... (22)
    M-07-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    Шахману не растраиваться, не то еще бывает

    Оказывается, у него перелом ключицы. Здоровья ему тоже! Не думал, что так серьёзно, по тому, как он продолжил гонку, показалось, что там небольшие ссадины и всё.
  • Колёсник
    Ремко Эвенепул упал на спуске ... (15)
    Колёсник-Фото
    Гонку посмотреть не вышло - т.е. он первый ехал, когда упал?

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