Максимилиан Шахманн финишировал 7-м на Ломбардии после столкновения с автомобилем

Я вот не припомню такого фантасмагорического дня в своей болельщичкой истории...

Отмечу положительное:

- ровно спокойно высоко приехал Погачар,

- очень понравилось как с огоньком ехал Дюмолан, набирает ход; к моей неожиданной радости он классно вписался в многокапитанистых состав JV.

Кстати, победитель Кемна после Санвеба в Боре стал в полной мере раскрываться. Мутная какая-то команда Санвеб, только Мэтьюз там и держится относительно долго и относительно ярко. Не та команда, для еанимации карьеы (это я о Барде).