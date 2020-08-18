Тибо Пино: «В конце 5 этапа Критериума Дофине-2020 мне не хватило сил»

Тибо Пино о финальном этапе Критериума Дофине-2020

Тибо Пино, неожиданно ставший лидером общего зачёта перед финальным этапом Критериума Дофине-2020 из-за схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma), не смог защитить свою позицию и завершил «репетицию Тур де Франс» на второй ступени подиума.

30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ отвечал на атаки, начавшиеся с самого старта. Себастьян Рейхенбах вернулся к Тибо Пино и смог помогать лишь на Коломбье, когда атаковавшие из отрыва Павел Сиваков (Ineos) и Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) были уже далеко впереди.

На подъёме Кот-де-Доманси, когда из группы Пино атаковал Сеп Кусс (Jumbo-Visma), а за ним поехал колумбийский гонщик Даниэль Мартинес (EF Pro Cycing), Тибо Пино не смог ответить на их ускорение. В генеральной классификации Тибо Пино остался на втором месте, проиграв Даниэлю Мартинесу 29 секунд.

Тибо Пино: «Я не достиг цели, которую ставили утром. Просто разочарован. У меня не так шла нога. Я не смог сделать то, что необходимо для победы. В этом могу винить только себя.

Меня атаковали уже со второго километра этапа, после чего у меня не оставалось выбора, как ехать в отрыв. За 25 км после старта пелотон полностью порвался на группы, которые ехали в полуминуте или минуте друг от друга. Потом на связке подъёмов Ромм-Коломбье атаки пошли беспрерывно. Я потратил «много пуль» на старте, в конце мне их не хватило.

День у меня был не лучшим, особенно в конце. Когда попытался ускориться, нога не ответила. Я увидел, что Погачар и Лопес атаковали, и это был сильный удар. Мне понадобилось время, чтобы снова сфокусироваться. Но сдаваться я точно не собирался. Себ весь день великолепно работал. Жулиан Алафилипп провёл для меня сильную смену, все меня подбадривали, что очень вдохновляло. Ради них я не хотел сдаваться.

Конечно, я несколько разочарован, но с такой ногой как сегодня, сделал всё, что мог. Редко когда я заканчивал этап настолько уставшим, как сегодня. В конце концов, форма у меня в порядке. Занять 2-е место на такой тяжёлой гонке невозможно, если формы нет. Мне не хватило сил выиграть в финале. Сегодня понятно одно – у меня не было ноги, чтобы выиграть Критериум Дофине».

Филипп Модюи (Philippe Mauduit), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «На этапе сразу стартовали с высокой скоростью. На Коль-де-Ромм каждый поехал сам за себя. Это было сложное начало дня, но мы ожидали подобного. Мы дали ребятам инструкцию постараться собраться всем вместе в пелотоне после первых подъёмов. Но стартовали так быстро, что команде больше не удалось собраться.

Между группами появились слишком большие разрывы, всё свелось к борьбе лидеров в начале этапа. Ни у кого не было товарищей по команде за исключением, может быть Jumbo-Visma. У других было по одному представителю команды. Тибо показал, что он силён морально, потому что продолжал бороться, даже когда начались большие неприятности. Сегодня смешалось разочарование и удовлетворение. Конечно, победа была близко, тут есть от чего расстроиться. Но в отношении результатов мы не ставили целей на Критериум Дофине.

По этим дорогам пройдёт Тур де Франс. Мы видели, что Тибо хватает скорости держаться с сильнейшими, именно об этом надо помнить. Тибо вернулся к своему лучшему уровню, интересно посмотреть, что получится. В процессе подготовки к Тур де Франс он идёт по расписанию».