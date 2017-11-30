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Даниэль Мартинес – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2019

Даниэль Мартинес, Мигель Лопес, Филипп Жильбер, Эган Берналь о 7 этапе Париж-Ницца-2019

 

 

  22-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 7-й этап Париж-Ниццы-2019.

 

  Через 50 км после старта этапа сформировался большой отрыв из 39 гонщиков. К финальному подъёму дня Коль дю Тюрини (Col du Turini), дебютировавшему на Париж-Ницце, после серии атак впереди осталось 15 гонщиков, которым пелотон проигрывал 6:20. Филипп Жильбер (Deceuninck-Quick Step) среди гонщиков отрыва находился выше всех в общем зачёте. Но бельгийский гонщик не смог удержаться за Саймоном Йейтсом (Mitchelton-Scott), атаковавшим за 9 км до финиша.

 

  На ускорение Йейтса ответили лишь Мигель Лопес (Astana), Даниэль Мартинес (EF Education First) и Николя Эде (Cofidis). На финальных пяти километрах на склонах Коль дю Тюрини какждый из четвёрки пытался уехать от соперников. Это удалось Даниэлю Мартинесу, атаковавшему за 1 км до финиша. Вторым финишировал колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, тройку лучших замкнул французский гонщик команды Cofidis Николя Эде. Филипп Жильбер, уехавший в отрыв и финишировавший через 2 минуты 50 секунд после победителя этапа Даниэля Мартинеса, поднялся на вторую строчку общего зачёта.

 

Михал Квятковски (Sky) потерял жёлтую майку лидера, но в неё облачился его товарищ по команде Эган Берналь, которого теперь от ближайшего соперника, Филиппа Жильбера, отделяют 45 секунд.

 

 

Даниэль Мартинес – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2019

 

Даниэль Мартинес – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2019

 

Даниэль Мартинес – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2019

 

Даниэль Мартинес – победитель 7 этапа Париж-Ницца-2019

 

Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

  Даниэль Мартинес: «В отрыв уехали очень сильные гонщики, и я знал, какими качествами обладает каждый из них. Я проанализировал, как едет каждый, понимая, что гора всегда всех расставляет на свои места. В финале мы следили друг за другом. Я устал, но на последнем километре использовал все оставшиеся силы. Больше опасался Саймона Йейтса, потому что он выиграл разделку и находится в отличной форме.  Также я контролировал Лопеса, не хотел, чтобы Йейтс и Лопес застали меня врасплох.

 

  Мы, колумбийские гонщики, доказали, что у Колумбии огромный потенциал в велоспорте. Я, Берналь и Лопес -  разные гонщики. Берналь моложе, он лучше едет разделки. Но хотя мы соревнуемся в разных командах, мы все друзья, и это помогает. Мы всегда гордимся, когда побеждаем для Колумбии. Для меня эта победа очень важна, потому что Париж-Ницца – величайшая гонка в мире и побеждать на ней – огромная честь».

 

  Мигель Лопес: «Сегодня я отдал все силы. Чувствовал себя очень хорошо. На этот этап нацеливался с самого начала гонки. Команда великолепно отработала, поэтому я смог перепрыгнуть в большую группу вместе с Магнусом Кортом, который очень мне помог. На последнем подъёме я просто сделал всё, что было в моих силах – атаковал много раз, но соперники были сильны. В конце этапа Мартинес оказался быстрее. Поздравляю его. Жаль, что я не смог выиграть этот этап, но Париж-Ницца – моя первая в этом сезоне гонка в Европе. Самое важное, что я на правильном пути к моим главным целям».

 

  Филипп Жильбер: «Наш план состоял в том, чтобы просеять отрыв, что нам удалось. Тим очень помог на первой части финального подъёма. После я поехал своим темпом, потому что понимал, что не смогу соперничать с чистыми горняками. Также я отлично знаю этот подъём, что мне очень помогло. Я впервые в своей жизни попал в число тройки подиума Париж-Ницца, ощущения необычные, но я счастлив. Особенно я радовался, когда услышал, что Боб Юнгельс тоже остался в топ-10. Теперь мы ещё больше мотивированы на последний этап, интересно, что он нам принесёт».

 

  Эган Берналь: «У меня смешанные чувства. Хотя я очень счастлив надеть майку лидера, мой товарищ по команде Квято эту майку сегодня потерял. Этап получился очень тяжёлым. Ногам было непривычно после равнин и ветров прошлых этапов вдруг оказаться в горах. Но в финале был впереди, смог хорошо проехать. Михал честно сказал нам, чтобы мы уезжали и боролись, чтобы сохранить майку в команде. Нам нельзя было отдавать её Жильберу. И последний километр мы ехали как разделку. Финальный этап всегда трудный, разрывы не очень большие. И хотя я сейчас на хорошей позиции, мы не должны терять концентрации».

 

 

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2019

 

 

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Мигель Лопес Филипп Жильбер Эган Берналь Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Олекса

    red

    Сегодня, 01:29 | Регистрация: 30.11.2017

    Скажите, а "этап Париж-Ниццы" звучит для вас так же омерзительно, как "этап Джиры"?

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