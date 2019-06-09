VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2019

Жулиан Алафилипп, Грегор Мюльбергер, Адам Йейтс о 6-м этапе Критериума Дофине-2019

 

 

  Жулиан Алафилипп одержал победу на первом из горных, 6-м этапе Критериума Дофине-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step уехал в отрыв через 12 км после старта  вместе с Алессандро Де Марки (CCC Team) и Грегором Мюльбергером (Bora-hansgrohe).

 

  На этапе с прохождением восьми категорийных подъёмов трое лидеров уже на первом подъёме опережали пелотон на 11 минут. Жулиан Алафилипп первым преодолел вершины семи из восьми подъёмов, что позволило ему по итогам этапа облачиться в гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

  На финальном подъёме Жулиан Алафипп и Грегор Мюльбергер уехали от Алессандро Де Марки и разыграли спринт на финише. Жулиан Алафилипп второй раз в карьере выиграл этап Критериума Дофине.

 

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил жёлтую майку лидера общего зачёта.

 

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «День был очень трудным. Мне хотелось что-то показать на этой неделе, особенно сегодня. Два моих соперника пытались играть со мной на последнем подъёме. Я сказал Грегору Мюльбергеру, что буду сидеть у него на колесе, если он не хочет сотрудничать. Я знал, что в спринте он взрывной гонщик. После нескольких дней Критериума Дофине-2019, которые проходили при плохой погоде, накопилась усталость. И хотя мы набрали большое преимущество, пришлось много работать весь этап.

 

   Финал получился нервным. Я постарался начать спринт как можно позже, потому что знал, что у Грегора взрывной спринт, к тому же на финише был встречный ветер. Проехав финишную черту, я взглянул на экран и увидел, что по фотофинишу я выиграл.

 

  Люблю выигрывать, всегда голоден до побед. Я еду в гонке, чтобы побеждать. С начала сезона у меня много побед, но я стараюсь выиграть, по меньшей мере, хотя бы один этап в каждой гонке, где принимаю участие. Но выиграть этап на Критериуме Дофине, моей первой в сезоне гонке, которая проходит во Франции, для меня нечто особенное. Я невероятно счастлив.

 

Мне хотелось хорошо проехать неделю, чтобы оценить свою форму перед Тур де Франс-2019».

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Грегор Мюльбергер: «Команда дала мне шанс побороться за победу на этапе. Через 13 км после старта мы уехали в отрыв, нас было всего трое, но мы очень слаженно работали вместе, смогли открыть большой просвет. На последних 15 км начались атаки, я отвечал на каждую,  держал Алафилиппа и Де Марки под контролем. Наконец, мы вдвоём начали бороться за победу, я проиграл Алафилиппу всего несколько сантиметров».

 

  Адам Йейтс: «Этап не ехали на максимуме, такое всегда можно ожидать, когда нет финиша в гору. Трое ребят, которые находятся довольно далеко в генеральной классификации, уехали. А все остальные были довольны тем, что мы делаем. Мы контролировали гонку с километра ноль и до финиша, со мной фантастическая команда.

 

 На последнем подъёме мы ожидали, что гонка усложнится. Завтра будет короткий этап, послезавтра тоже. Уверен, что многие захотят атаковать. Там будет долгий 20-км подъём до финиша. Чувствую себя хорошо. Трудно сказать, что получится в итоге. Все очень близко в общем зачёте».

 

 

Результаты 6 этапа Критериума Дофине-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Грегор Мюльбергер Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

12 - 16 июня 2019

Baloise Belgium Tour

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Этап 6 (10)
    VeloVelo-Фото

    Побольше бы таких колесников
    как Алафилип, Вальверде и другие выдающиеся гонщики )

  • alinadahlia
    Крис Фрум остаётся в палате ин ... (11)
    alinadahlia-Фото
    Это не трагедия. Слава Богу, обошлось. Вспомните Скарпоне - это трагедия. И тоже была тренировка, и тоже перед ГТ - но не вернулся домой. А у Криса похоже сильный ангел-хранитель, который тоже любит велоспорт. Страшная травма, нестерпимая боль, шоковое состояние, паника родных, боязнь потери... но какое же это счастье, что Крис жив. "Соберут", "отремонтируют" его - и все будет хорошо. Теперь у Фруми своя точка невозврата и еще один день рождения. Не знаю, будет ли еще победа на ГТ, но Крис уже выиграл - ЖИЗНЬ, и эта победа бесценна. Вот бы каждый, кто садится на велосипед, всегда возвращался домой.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Англичанин ,вчера и сегодня выиграл. Чемпион мира на треке. Тироль хочется отметить. Могут и в горах дать хорошенько. Так же Брунел и Марчеллузи. Жду результат от Рубио

    Цитата: Giant72
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
    Попов едет, вроде хвалят. Марков не едет.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de Hongrie-2019. Этап 3b (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Канковский красавец, в этот раз решил не ехать в Фиоренцуолу , и оказался прав. Какой гонщик.
  • Александра
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Александра-Фото

    Так или иначе, обманщики получают дисквалификацию, а победители должны внушать доверие.

    Я даже не знаю, смеяться или плакать. Кто-кто должен внушать доверие?

    А вообще худшего момента для этой новости нельзя было выбрать. Только недоброжелатели Фрума (и я в том числе) в свете последних печальных новостей забыли о всех астматических фишках, желая только здоровья сильно пострадавшему человеку, а Гильен - нате вам! - вытаскивает на обсуждение еще один повод поговорить о "чистоте" гонщиков. И где? На Вуэльте! На той самой, где на этапе Англиру и стало известно о сильной превышении дозы сальбутамола у Четырехкратного.

    С такими друзьями врагов не надо.

  • Astanaforever
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Короче в итоге через несколько лет победителем Вуэльты станет или Бредли Уигинс ...занявший третье место если его не разоблачат как Фруми ..или Бауке Моллема, занявший четвертое место Так и будет .. Вот будет потеха.
  • Серафим
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Серафим-Фото
    Если продолжить эту тему, то можно предположить, что у скромного инструктора по сёрфингу Хуана Хосе Кобо нет в наличии целого штата врачей и адвокатов. Поэтому его реальность - это реальность.
  • Brodyazhnik
    Директор Вуэльты Испании хочет ... (7)
    Brodyazhnik-Фото

    Цитата: am14
    Господи, сколько лицемерия... Вера в систему... Что скажет сеньор Гильен, если через десяток лет система вскроет нелицеприятные вещи о Фруме? Мудрее было бы просто промолчать.

    Вы о чем? Какие десять лет. Фрум пойман на Вуэльте с многократным превышением всех допустимых норм. И все, включая директора этой Вуэльты, прекрасно понимают, что его оправдание - это отмазка врачей и адвокатов, а не реальность. 

  • Giant72
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (3)
    Giant72-Фото
    Цитата: дрокер
    Власов не поехал защищать титул
    Власов уже не Андер
  • hodorik
    Антидопинговая лаборатория усо ... (2)
    hodorik-Фото

    Вопрос ???, А будет тема о проведении чемпионатов стран в этом году , вроде некоторые чемпионаты уже проведены , а некоторые проводятся в эти выходные , хотелось бы знать чемпионов и кто будет обладатель маек в этом и следующем сезонах... спасибо за понимание.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июня

Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe)

Toms Skujins (Trek-Segafredo)

David Van Der Poel (Corendon - Circus)

Pim Ligthart (Total Direct Energie)

Bert-Jan Lindeman (Team Jumbo - Visma)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (81)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)