Жулиан Алафилипп – победитель 6 этапа Критериума Дофине-2019

Жулиан Алафилипп, Грегор Мюльбергер, Адам Йейтс о 6-м этапе Критериума Дофине-2019

Жулиан Алафилипп одержал победу на первом из горных, 6-м этапе Критериума Дофине-2019. 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step уехал в отрыв через 12 км после старта вместе с Алессандро Де Марки (CCC Team) и Грегором Мюльбергером (Bora-hansgrohe).

На этапе с прохождением восьми категорийных подъёмов трое лидеров уже на первом подъёме опережали пелотон на 11 минут. Жулиан Алафилипп первым преодолел вершины семи из восьми подъёмов, что позволило ему по итогам этапа облачиться в гороховую майку лучшего в горной классификации.

На финальном подъёме Жулиан Алафипп и Грегор Мюльбергер уехали от Алессандро Де Марки и разыграли спринт на финише. Жулиан Алафилипп второй раз в карьере выиграл этап Критериума Дофине.

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил жёлтую майку лидера общего зачёта.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele/ Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Жулиан Алафилипп: «День был очень трудным. Мне хотелось что-то показать на этой неделе, особенно сегодня. Два моих соперника пытались играть со мной на последнем подъёме. Я сказал Грегору Мюльбергеру, что буду сидеть у него на колесе, если он не хочет сотрудничать. Я знал, что в спринте он взрывной гонщик. После нескольких дней Критериума Дофине-2019, которые проходили при плохой погоде, накопилась усталость. И хотя мы набрали большое преимущество, пришлось много работать весь этап.

Финал получился нервным. Я постарался начать спринт как можно позже, потому что знал, что у Грегора взрывной спринт, к тому же на финише был встречный ветер. Проехав финишную черту, я взглянул на экран и увидел, что по фотофинишу я выиграл.

Люблю выигрывать, всегда голоден до побед. Я еду в гонке, чтобы побеждать. С начала сезона у меня много побед, но я стараюсь выиграть, по меньшей мере, хотя бы один этап в каждой гонке, где принимаю участие. Но выиграть этап на Критериуме Дофине, моей первой в сезоне гонке, которая проходит во Франции, для меня нечто особенное. Я невероятно счастлив.

Мне хотелось хорошо проехать неделю, чтобы оценить свою форму перед Тур де Франс-2019».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Грегор Мюльбергер: «Команда дала мне шанс побороться за победу на этапе. Через 13 км после старта мы уехали в отрыв, нас было всего трое, но мы очень слаженно работали вместе, смогли открыть большой просвет. На последних 15 км начались атаки, я отвечал на каждую, держал Алафилиппа и Де Марки под контролем. Наконец, мы вдвоём начали бороться за победу, я проиграл Алафилиппу всего несколько сантиметров».

Адам Йейтс: «Этап не ехали на максимуме, такое всегда можно ожидать, когда нет финиша в гору. Трое ребят, которые находятся довольно далеко в генеральной классификации, уехали. А все остальные были довольны тем, что мы делаем. Мы контролировали гонку с километра ноль и до финиша, со мной фантастическая команда.

На последнем подъёме мы ожидали, что гонка усложнится. Завтра будет короткий этап, послезавтра тоже. Уверен, что многие захотят атаковать. Там будет долгий 20-км подъём до финиша. Чувствую себя хорошо. Трудно сказать, что получится в итоге. Все очень близко в общем зачёте».