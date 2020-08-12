Давиде Формоло, Примож Роглич, Тибо Пино, Павел Сиваков о 3-м этапе Критериума Дофине-2020

Давиде Формоло одержал победу из одиночного отрыва на 3-м этапе Критериума Дофине-2020

Давиде Формоло одержал победу на 3-м этапе Критериума Дофине-2020, выиграв горный этап из одиночного отрыва, в котором проехал 66 км. 27-летний итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates отобрался в отрыв дня, а затем атаковал во время прохождения подъёма высшей категории Коль-де-ла-Мадлен. Максимальное преимущество Давиде Формоло над пелотоном составляло около 5:50, но на финальном подъёме 1-й категории стало сокращаться. В итоге ближайших соперников, группу борющихся за общий зачёт гонщиков, Давиде Формоло обошёл на 33 секунды.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) упрочил своё лидерство в генеральной классификации благодаря бонификации, финишировав 2-м.

Тибо Пино (Groupama-FDJ) замкнул тройку лучших на этапе и удержал второе место в общем зачёте. А колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь переживал не лучший день в гонке и потерял позицию три позиции в генеральной классификации, выпав из группы лидеров на финальном километре.

Давиде Формоло: «Эта победа пришла после нескольких недель тренировок на высоте в лагере команды. Проехав Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо, сегодняшним успехом я компенсировал ошибки, сделанные на этих классиках. На Поджио я оказался слишком далеко, чтобы ответить на атаку Ван Арта.

Сегодня мы рано уехали в отрыв. Но когда я увидел, что нашего преимущества, заработанного в начале Коль-де-ла-Мадлен, не хватит до финиша, я решился атаковать, чтобы увеличить преимущество перед пелотоном и дать себе как можно больше времени.

В долине на пути к финальному подъёму потратил много сил, к тому же было жарко и тяжело. Поэтому я проходил финишный подъём, но не был уверен, что доеду до финиша в одиночку. Но, наконец, ко мне пришёл успех».

Примож Роглич: «Для нас день получился великолепным. Этап был тяжёлый и быстрый, но мы идеально держали ситуацию под контролем весь этап. Команда снова проявила силу, ребята оберегали меня от неприятностей. Уехавший отрыв дня создавал для нас отличную ситуацию, но мы не могли отпускать их на 15 минут, потому что Формоло всё ещё близко в общем зачёте.

То, что мне удалось взять ещё и бонификационные секунды, - дополнительный бонус. Следующие два дня будут очень трудными, впереди остаётся много гор. Наша команда полагается на свою силу, наличие которой мы уже доказали. Так что перед завтрашним стартом мы вполне уверены».

Том Дюмулин: «Вообще-то, вчера я чувствовал себя лучше, но потом у подножия финального подъёма у меня возникли проблемы с велосипедом. Сегодняшний этап был хорошим тестом перед предстоящим Тур де Франс. С другой стороны, мы хотим выиграть Критериум Дофине. У нас сильный состав, Примож сейчас силён. А я же ещё не вышел на пик формы, но двигаюсь в правильном направлении».

Тибо Пино: «Сегодня стартовали очень быстро. Потом немного успокоились, когда подъехали к Мадлен, но там гонка началась снова. Сильная жара давила. Было нелегко справиться и удерживать хорошую скорость. Это была гонка на выживание. Мы не имели понятия, будет ли Jumbo-Visma задавать тяжёлый темп на Мадлен, или Ineos захочет проверить себя и усложнить гонку. На всякий случай, мы были готовы к любому сценарию. Сегодня я чувствовал себя не лучшим образом. Мучился из-за жары. Поэтому доволен своим 3-м местом. Больше ничего сделать не мог».

Павел Сиваков: «Волноваться не о чем. Мы провели блок тренировок, сейчас в гонке нам надо оттачивать форму. Особенно Эгану, который жил на высоте. Здесь он очень хорошо поработал. До Тур де Франс ещё далеко, особенно далеко до его третьей недели. У нас есть время, нет необходимости волноваться.

Сегодняшний этап помогал обрести форму. Вчера я немного ошибся с поддержанием водного баланса, потому что было облачно, и я подумал, что не так жарко. В итоге остался совершенно пустым, заплатив за эту ошибку.

Сегодня в конце этапа Эгану было немного тяжело. Он сказал мне, что сегодня чувствует себя не очень. Поэтому я ехал рядом с ним, старался довезти его до финала. Когда начался спринт, я продолжал продавливать, и только, наверное, за 100 м увидел, что он выпал. Может быть, мне надо было подождать его и развезти в финале. Но как получилось, так получилось. Уверен, Эган будет в порядке к Туру».