Критериум Дофине-2020. Этап 3

Сегодня, 17:21 Corenc - Saint-Martin-de-Belleville, 157 км 1 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 4:06:56 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 0:00:33 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 5 Daniel Martinez (Col) EF Pro Cycling 6 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 7 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 9 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:00:39 10 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 11 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:00:42 12 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 13 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 14 Egan Bernal (Col) Team Ineos 15 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:00:49 16 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:52 17 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:14 18 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 19 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:21 20 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:27 21 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:01:46 22 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 23 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:02:18 24 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 25 Victor de la Parte (Spa) CCC Team 26 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:03:26 27 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:04:01 28 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 0:05:00 29 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 30 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:05:30 31 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 32 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 33 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 34 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 35 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:06:11 36 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:07:21 37 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:07:26 38 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:07:38 39 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 40 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:08:57 41 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 42 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 0:09:07 43 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 0:12:19 44 Dylan Van Baarle (Ned) Team Ineos 45 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis 0:12:46 46 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 47 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 48 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:13:09 49 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 50 Victor Lafay (Fra) Cofidis 51 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 52 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 53 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 54 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:13:38 55 Sergio Higuita (Col) EF Pro Cycling 0:14:34 56 David De la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 57 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 58 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Ineos 0:15:52 59 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 60 Marc Soler (Spa) Movistar Team 61 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 62 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 63 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain McLaren 64 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 65 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 66 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 67 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 68 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 69 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 70 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:18:02 71 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 72 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 73 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 74 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 75 William Barta (Usa) CCC Team 76 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 77 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 78 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 79 Jan Bakelants (Bel) Circus-Wanty Gobert 80 Alexander Evans (Aus) Circus-Wanty Gobert 81 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 82 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:18:54 83 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:19:03 84 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 85 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:20:30 86 Anthony Perez (Fra) Cofidis 87 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:21:43 88 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:22:20 89 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 0:23:11 90 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 91 Michael Schär (Swi) CCC Team 92 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 93 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 94 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 95 James Knox (Gbr) Deceuninck-Quickstep 0:23:18 96 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 97 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:25:00 98 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:25:01 99 Pieter Weening (Ned) Trek-Segafredo 0:25:54 100 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 0:26:46 101 José Rojas (Spa) Movistar Team 102 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 103 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert 104 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 105 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 106 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 107 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 108 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 109 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 110 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 111 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 112 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 113 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 114 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 115 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 116 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 117 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 118 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team 119 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 120 Jeremy Bellicaud (Fra) Circus-Wanty Gobert 121 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 122 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 123 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 124 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 125 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 126 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale 127 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 128 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 129 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 0:26:53 130 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 131 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 0:27:40 132 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:28:09 133 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:28:37 134 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 135 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:29:19 136 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 137 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 138 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 139 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 140 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 0:29:23 141 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 142 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 143 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 144 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 145 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 146 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 147 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 148 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 149 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 150 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 151 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:29:29 DNS Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Trek-Segafredo DNF Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb DNS Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation DNF Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie DNF Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 13:14:35 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:14 3 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:20 4 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:00:24 5 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 0:00:26 6 Daniel Martinez (Col) EF Pro Cycling 7 Egan Bernal (Col) Team Ineos 0:00:31 8 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:32 9 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:00:35 10 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 11 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:01:17 12 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:01:24 13 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:03 14 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:02:09 15 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 16 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 0:02:30 17 Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:38 18 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:03:15 19 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 0:03:33 20 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 21 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 0:03:52 22 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:04:36 23 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:04:46 24 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:05:21 25 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 26 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:06:50 27 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:07:22 28 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 0:07:36 29 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 30 Victor de la Parte (Spa) CCC Team 0:07:41 31 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:08:10 32 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:09:17 33 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:09:56 34 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:11:32 35 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 0:15:01 36 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:15:19 37 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 38 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:15:28 39 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 0:18:01 40 David De la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:19:01 41 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:19:16 42 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:21:01 43 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 44 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:22:26 45 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:22:29 46 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:22:46 47 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:24:19 48 Jan Bakelants (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:26:10 49 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:26:17 50 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:26:41 51 Rafael Valls Ferri (Spa) Bahrain McLaren 0:27:09 52 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 53 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:28:14 54 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:28:21 55 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 0:28:51 56 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:29:01 57 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 0:29:08 58 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 0:29:26 59 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Ineos 0:29:30 60 Chris Froome (Gbr) Team Ineos 61 Louis Meintjes (Rsa) NTT Pro Cycling 0:29:31 62 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:29:35 63 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:34:40 64 Sergio Higuita (Col) EF Pro Cycling 0:35:59 65 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 0:36:09 66 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 0:36:23 67 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:36:35 68 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:38:55 69 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:39:17 70 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:39:21 71 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:39:27 72 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:39:31 73 Dylan Van Baarle (Ned) Team Ineos 0:39:33 74 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 0:39:49 75 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis 0:40:04 76 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:41:21 77 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:41:50 78 Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb 0:42:35 79 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:42:37 80 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:42:41 81 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:42:43 82 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:43:02 83 William Barta (Usa) CCC Team 0:43:39 84 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:45:50 85 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale 0:46:10 86 Victor Lafay (Fra) Cofidis 0:46:25 87 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:47:37 88 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 0:48:11 89 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 0:49:12 90 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:49:21 91 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 0:49:25 92 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:49:46 93 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:50:26 94 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 95 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:50:38 96 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:50:39 97 Carlos Verona (Spa) Movistar Team 0:51:18 98 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:51:49 99 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:51:56 100 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:52:33 101 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 0:53:57 102 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:54:27 103 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:54:49 104 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis 0:54:56 105 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:55:03 106 Pavel Kochetkov (Rus) CCC Team 0:55:19 107 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 0:55:25 108 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 0:55:34 109 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:55:35 110 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 0:56:29 111 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 0:56:37 112 Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie 0:57:06 113 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:57:16 114 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:57:19 115 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 0:57:32 116 Pieter Weening (Ned) Trek-Segafredo 0:57:33 117 Alexander Evans (Aus) Circus-Wanty Gobert 0:57:34 118 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 0:57:56 119 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:58:21 120 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 0:59:30 121 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:59:51 122 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 1:00:02 123 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 1:00:42 124 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:01:10 125 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 1:01:47 126 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1:02:35 127 Jeremy Bellicaud (Fra) Circus-Wanty Gobert 1:03:03 128 James Knox (Gbr) Deceuninck-Quickstep 1:03:04 129 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 1:03:12 130 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 1:03:21 131 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 1:04:00 132 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 1:05:49 133 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 1:06:02 134 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 1:06:12 135 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 1:06:20 136 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 1:06:25 137 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 1:08:34 138 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 1:08:57 139 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 1:10:37 140 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana Pro Team 1:10:57 141 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 1:11:04 142 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 1:11:25 143 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 1:11:31 144 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 1:11:37 145 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 1:12:04 146 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 1:12:12 147 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 1:14:12 148 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 1:14:39 149 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 1:17:05 150 Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma 1:20:22 151 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 1:33:41 Критериум Дофине-2020. 