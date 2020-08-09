Примож Роглич и Эган Берналь о 2-м этапе Туре де л'Эн-2020

Примож Роглич - победитель 2-го этапа Тура де л’Эн-2020

На 2-м этапе Тура де л’Эн-2020 с прохождением пяти подъёмов команда Jumbo-Visma за 35 км до финиша взвинтила скорость и просеяла пелотон. В группе лидеров в итоге из команды Jumbo-Visma остались Примож Роглич, Джордж Беннетт, Стевен Крёйсвейк, а также Эган Берналь (Ineos), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) и Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Валерио Конти (UAE Team Emirates) и Джонатан Кастровьехо (Ineos) сумели добрать эту группу, и Кастровьехо помог Берналю, когда атаковал Стевен Крёйсвейк. На финише лидеры разыграли спринт, в котором Примож Роглич опередил Эгана Берналя. Бауке Моллема, спринтовавший первым, не смог побороться за победу из-за механических проблем, он финишировал 11-м, но получил время финиша группы лидеров.

Перед решающим горным финальным этапом Тура де л’Эн-2020 Примож Роглич опережает в общем зачёте Эгана Берналя на 10 секунд. Тройку лидеров генеральной классификации замыкает Валерио Конти, уступающий 12 секунд.

Примож Роглич: «Команда выступила великолепно. Все ребята показали свою силу. Джордж проделал массу работы. Стевен атаковал. Сам я хотел дождаться спринта. Приятно, что смог отфинишировать лучше, чем вчера. Я счастлив, что, наконец, выступаю в гонках и делаю свою работу. Очень этим наслаждаюсь».

Эган Берналь: «Это был хороший для нас этап. Было жарко, перед Тур де Франс для нас полезно пройти через такой день. В финале мы были в голове группы, отвечали на атаки. Мы следовали плану, разработанному перед стартом. Задача состояла в том, чтобы просто постараться не потерять время в генеральной классификации.

Кастро вернулся ко мне, получилась хорошая тренировка перед Туром. Кастровьехо очень сильный гонщик. В группе оставалось всего пять или шесть гонщиков. Я рад за него, рад, что он будет на Тур де Франс.

Я здесь, чтобы тренироваться. Мне было трудно опередить Роглича в спринте, но попробовать было надо, потому что никогда не знаешь, как получится. В итоге я второй, взял 6 секунд бонусов. Конечно, эти секунды будут важны на 3-м этапе».

Стевен де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo:: «Когда Бауке начал спринт, ослабла клипса велотуфли, и он не смог педалировать. Жаль, потому что он выходил из-за спин, набрав скорость, мог бы хорошо финишировать. В любом случае, это был насыщенный горный этап, который Бауке отлично проехал».