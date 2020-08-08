Андреа Баджиоли, Примож Роглич и Том Дюмулин о 1-м этапе Тура де л'Эн-2020

Андреа Баджиоли – победитель 1-го этапа Тура де л’Эн-2020

21-летний новобранец велокоманды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) одержал победу на 1-м этапе Тура де л’Эн-2020, которая стала его первой победой в профессионалах. Баджиоли уже впечатлил результатом в начале сезона, заняв 5-е место на первом горном этапе Тура Прованса. На этот раз молодой итальянский гонщик обошёл в спринте 30-летнего словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield - Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images

Андреа Баджиоли: «Этап проходил легко до последних километров, когда несколько команд взвинтили скорость и дали полный газ. Мы собирались помогать Альваро (Ходжу), но после того, как Роглич атаковал на финальном подъёме и просеял пелотон в голове, нам пришлось поменять план. Высокий темп держался до последнего километра, но я всё время сидел позади него и ждал последних ста метров, чтобы атаковать. Когда осталось только 50 м до финиша, я ускорился и не мог поверить глазам, когда увидел, что я первый на финише.

Эту победу посвящаю команде и Фабио! Мы надеемся, что он будет чувствовать себя всё лучше и лучше, что быстро выздоровеет! Он настоящий боец, мы хотим, чтобы он знал, что мы ждём его возвращения в “Волчью стаю”.

Для меня это невероятный день. Я надел майку лидера здесь, где столько сильных гонщиков. Моя карьера только началась, я ещё учусь. Поэтому то, что я смог бороться на таком финише, даём мне большую уверенность. Лидерство в гонке тоже много значит для меня. В ближайшие дни буду учиться тому, как работать в позиции лидера».

Примож Роглич: «Конечно, всегда хочется выиграть, но я был близко. Это хороший рестарт сезона».

Том Дюмулин: «Мы приехали сюда после долгих тренировок. Чувствую себя немного странно, когда приходится снова бороться за место в пелотоне. Финал был хаотичным, но навыки не потерялись. Лучшего теста не придумаешь. Знаю, что Роглич хотел попытаться атаковать в последнем подъёме. Но он не уехал. Я знаю, что он быстрый, поэтому я просто развёз его на спринт. Но он уже шёл на пределе из-за того, что потратил силы раньше».