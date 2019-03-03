 Примож Роглич – победитель Тура ОАЭ-2019

Примож Роглич, Алехандро Вальверде, Давид Годю о Туре ОАЭ-2019

Примож Роглич выиграл первую гонку, с которой начал сезон, став победителем первого выпуска Тура Объединённых Эмиратов. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma надел майку лидера после первого этапа, командной гонки на время и удержал её до финала, выиграв также горный этап с финишем в подъём Джебель Джаис. В генеральной классификации Примож Роглич опередил своего ближайшего соперника, действующего чемпиона мира Алехандро Вальверде (Movistar) на 31 секунду. Тройку призёров Тура ОАЭ-2019 замкнул 22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю, который также стал лучшим молодым гонщиком.

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Примож Роглич: «Я пришёл в велоспорт только в 2012, до этого был прыгуном на лыжах с трамплина. И мне не кажется, что победы пришли легко и быстро. Мне было трудно достичь этого уровня выступления. До того, как я приехал на эту гонку, мне говорили, что гонки здесь лёгкие и скучные. Но в этом году ничего подобного не было. Командная разделка и 4-й этап до дамбы Хатта осложнили гонку.

Каждый день мы ехали на полной скорости, каждый день были ветер и песок. Так что мы очень рады, что сможем теперь немного отдохнуть дома. И ещё счастливее я от того, что покидаю Дубай с победой в гонке, где участвовало так много сильных соперников. И огромное удовольствие испытываю от того, что я стал победителем самого первого выпуска Тура Объединённых Арабских Эмиратов».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Алехандро Вальверде: «Самое важное, что я финишировал на Туре ОАЭ-2019, несмотря на температуру. С победой на этапе и вторым местом в общем зачёте я доволен тем, чего удалось достичь с помощью моей команды. Роглич очень силён, снимаю перед ним и его командой шляпу. Что теперь? Начинаю думать о Вуэльте Каталонии. Надеюсь, смогу показывать такие же результаты, как на этой гонке, подниматься на подиумы и в других многодневных гонках сезона».

Photo Credit: LaPresse / Ferrari - Paolone

Давид Годю: «Горжусь, что финишировал третьим в общем зачёте Тура ОАЭ-2019 и выиграл белую майку. Это мой первый подиум на гонке Мирового тура. Теперь мои цели – показывать высокие результаты на гонках Мирового тура, в которых приму участие. Но главная цель – помогать Тибо Пино. Мы будем стараться выступать как можно лучше на каждой гонке, где будем участвовать вместе».