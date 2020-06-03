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Tour de l’Avenir пройдёт с 14 по 19 августа 2020 года

Тур де л’Авенир в 2020 году пройдёт в сокращённом формате

Tour de l’Avenir пройдёт с 14 по 19 августа 2020 года

 

  Организаторы Тура де л’Авенир (Tour de l’Avenir) одной из ключевых и самых престижных велогонок среди андеров, которую называют «Туром будущего», подтвердили, что велогонка состоится, но пройдёт в урезанном формате с 14 по 19 августа.

 

 Тур де л’Авенир в своё время выигрывали Наиро Кинтана (2010), Эстебан Чавес (2011), Варран Баргиль (2012),  Мигель Анхель Лопес (2014), Давид Годю (2016), Эган Берналь (2017) и Тадей Погачар (2018). Победителем гонки в прошлом году стал норвежец Тобиас Фосс, который подписал контракт с командой Jumbo-Visma.

 

 Тур  де л’Авенир-2020 сокращён с 10 до 6 этапов. Гонка будет открыта для национальных команд.

 

  Alpes Velo, организаторы Тура де л’Авенир, объявили: «Проведение гонки важно для поколения гонщиков категории до 23 лет, потому что они рискуют упустить шанс показать себя в этот особый год, а значит, упустить шанс перейти в профессионалы. Количество велогонок для молодых значительно меньше, что делает Тур де л’Авенир ещё более решающим».

 

Tour de l’Avenir пройдёт с 14 по 19 августа 2020 года

 

 

Этапы Тура де л’Авенир-2020:

 

Этап 1: Château-Thierry (Aisne) - Bar-sur-Aube (Aube) (168 км)

 

Этап 2: Champagnole (Jura) - Septmoncel (Jura) (137.8 км)

 

Этап 3: Divonne-les-Bains (Ain) - Col de la Faucille (Ain) (17.5 км ITT)

 

Этап 4: Saint-Vulbas (Ain) - Saint-François-Longchamp (Savoie) (193 км)

 

Этап 5: La Tour-en-Maurienne (Savoie) - La Toussuire (Savoie) (69 км)

 

Этап 6: Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) - Bourg-Saint-Maurice/Les Arcs 1800 Savoie) (134 км).

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Теги к статье: Tour de l’Avenir

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Комментарии

  • uran
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    uran-Фото
    Русский не мой родной язык, так что не обессудьте.
  • Zhanzhak
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    Zhanzhak-Фото
    Отличный ответ!
  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    Earl57-Фото
    Он сын мелкого лавочника из маленького итальянского городка. Большая семья, где отец, дедушки, дяди - огромная толпа мужчин, которым позорно звать такого же мужика для работы, которую можно сделать самим. Обычные итальянцы со средним достатком.
    В 16 лет Винченчо переехал жить к тренеру в маленький тосканский городишко, практически деревню. Где тоже не разбрасывались деньгами и сами делали мужскую работу. Так что не избалованный он и мужиками воспитанный...
  • paindoc
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    paindoc-Фото
    распАяет
    от слова пАять
  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    На трек ставку сделали... похоже.а мтб забыли
  • Earl57
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Earl57-Фото
    А маутинбайк кросс кантри чего не развиваете? В Беларуси, как и в России, для этого все условия есть. Там высоких гор не нужно, главное холмы и бездорожье. И вид спорта олимпийский. А резалты в МТБ совсем удручающие.
    На днях запись Cape Epic смотрела на ютубе. Там в чате один человек настойчиво интересовался: "Русские есть?".
    Из 680 команд из 2-х человек, приехавших из 50-ти стран мира, нашлась 1 команда из России в категории Мастерс. Одному 54 года, второму 49 лет. Заняли в итоге 131-е место в своей категории, проиграв Пурито с его напарником 16 часов. В общей классификации 393-е место. К слову, Пурито проиграл Нино 3 часа и занял в общей классификации 26-е место, опередив многих действующих гонщиков.
    К слову гонка имеет категорию UCI и дает очки в рейтинг. Поэтому топы МТБ каждый год с удовольствием туда ездят. И весомые очки в рейтинг, и призовые, и классная тренировка. И не только МТБ. Анна ван дер Бреген победила у женщин, Оскар Фрейре с молодой напарницей занял 2-е место в миксте. А Робби Макюэн подвизался там комментатором. В 2017 г. Кадел Эванс в паре с Хинкепи победили в категории Мастерс.
    Кроме этих двух россиян были 3 человека из Латвии. Один в интернациональной команде и два в чисто латвийской. И всё.
  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото

    Вон блогер Красава, завис с женой в деревне у ее родителей...под Слуцком. Стримит себе на природе

  • RVL
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    RVL-Фото
    Это лучше чем станок, 100 %
  • Ice
    Тадей Погачар о Тур де Франс и ... (5)
    Ice-Фото

    Эххх, приехали бы к нам в Беларусь - не пришлось бы тренировочный процесс прерывать))) Гор правда нет, но холмистых локаций хватает. И без карантинов, вроде все нормально, не вымираем пока)))

  • Ice
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: uran
    Неужто и блок в стиралке прошьет, и бак распояет чтоб подшипник заменить?)

    Я б на это посмотрел)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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