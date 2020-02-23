VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Паскаль Акерманн – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2020

Паскаль Акерманн опередил Калеба Юэна и Руди Барбье в спринте на 1-м этапе Тура ОАЭ-2020

 

 

  26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн одержал победу на 1-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020, вторую по счёту в сезоне и первую в сезоне на гонке Мирового тура. Рано начав спринт, Паскаль Акерманн опередил Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Руди Барбье (Israel Start-Up Nation), став первым лидером генеральной классификации Тура ОАЭ-2020.

 

Паскаль Акерманн – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2020

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

 Паскаль Акерманн: «Ух ты! Я немного потерял дар речи от того, что выиграл. Здесь присутствуют почти все сильные спринтеры, и я не был уверен, что у меня есть форма для победы. На последнем километре гонка была хаотичной, но когда за 300 м до финиша я увидел впереди просвет, просто туда поехал. Для других спринтеров стало большим сюрпризом, что я поехал так рано.

 

  Но мы всё сделали правильно. Я поговорил с моим развозящим Руди Зелигом, который спросил меня, какой развоз мне нужен. Я ответил: «Просто положусь на тебя». И мы искали глазами друг друга, а не других спринтеров. В это время года никогда не знаешь, кто в хорошей форме. Получилось так, что в хорошей форме были все.  Это был очень долгий спринт, рад, что начал Тур ОАЭ-2020 с таким высоким результатом. Теперь знаю, что моя форма в порядке, поэтому в следующие дни можно немного успокоиться. Но мы, конечно, будем стараться выиграть больше этапов».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Нашей целью было вывезти Паскаля Акерманна к ожидаемой спринтерской развязке. Так как здесь много команд, которые работают на спринтеров, мы знали,  что в финале будет трудно. Поэтому постарались сберечь как можно больше сил во время этапа.

 

  На последних километрах Михаэль Шварцманн и Рюдигер Зелиг готовили спринт для Паскаля, что было нелегко, потому что многие команды вывозили своих спринтеров. Паскаль потрясающе отработал, дал нам уверенность на следующие этапы. Здесь у нас очень сильный состав, который может побороться за победы и на этапах, и в генеральной классификации».

 

 

Результаты 1 этапа Тура ОАЭ-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Паскаль Акерманн Pascal Ackermann Bora - hansgrohe Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

23 - 29 февраля 2020

UAE Tour

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 февраля

Lukasz Owsian (Team Arkea - Samsic)

Petr Rikunov (Gazprom - RusVelo)

25 февраля

Pello Bilbao (Bahrain McLaren)

Heinrich Haussler (Bahrain McLaren)

Eric Young (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (131)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)