Паскаль Акерманн – победитель 1 этапа Тура ОАЭ-2020

Паскаль Акерманн опередил Калеба Юэна и Руди Барбье в спринте на 1-м этапе Тура ОАЭ-2020

26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн одержал победу на 1-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020, вторую по счёту в сезоне и первую в сезоне на гонке Мирового тура. Рано начав спринт, Паскаль Акерманн опередил Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Руди Барбье (Israel Start-Up Nation), став первым лидером генеральной классификации Тура ОАЭ-2020.

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Паскаль Акерманн: «Ух ты! Я немного потерял дар речи от того, что выиграл. Здесь присутствуют почти все сильные спринтеры, и я не был уверен, что у меня есть форма для победы. На последнем километре гонка была хаотичной, но когда за 300 м до финиша я увидел впереди просвет, просто туда поехал. Для других спринтеров стало большим сюрпризом, что я поехал так рано.

Но мы всё сделали правильно. Я поговорил с моим развозящим Руди Зелигом, который спросил меня, какой развоз мне нужен. Я ответил: «Просто положусь на тебя». И мы искали глазами друг друга, а не других спринтеров. В это время года никогда не знаешь, кто в хорошей форме. Получилось так, что в хорошей форме были все. Это был очень долгий спринт, рад, что начал Тур ОАЭ-2020 с таким высоким результатом. Теперь знаю, что моя форма в порядке, поэтому в следующие дни можно немного успокоиться. Но мы, конечно, будем стараться выиграть больше этапов».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Нашей целью было вывезти Паскаля Акерманна к ожидаемой спринтерской развязке. Так как здесь много команд, которые работают на спринтеров, мы знали, что в финале будет трудно. Поэтому постарались сберечь как можно больше сил во время этапа.

На последних километрах Михаэль Шварцманн и Рюдигер Зелиг готовили спринт для Паскаля, что было нелегко, потому что многие команды вывозили своих спринтеров. Паскаль потрясающе отработал, дал нам уверенность на следующие этапы. Здесь у нас очень сильный состав, который может побороться за победы и на этапах, и в генеральной классификации».