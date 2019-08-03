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Паскаль Акерман – победитель 1 этапа Тура Польши-2019

Паскаль Акерман, Фернандо Гавирия о 1-м этапе Тура Польши-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora – hansgrohe Паскаль Акерман одержал победу на 1-м этапе Тура Польши-2019, где в общем спринте обошёл колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и нидерландского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена.

 

 

 

Паскаль Акерман – победитель 1 этапа Тура Польши-2019

 

Паскаль Акерман – победитель 1 этапа Тура Польши-2019

 Photos  ©ATCommunication/TDP

 

 

  Паскаль Акерман: «Я знал этап по прошлому году, сказал моему развозящему Руди (Зелигу), чтобы он сохранял спокойствие до финальных метров, и это отлично сработало. Вся команда блестяще работала сегодня. Боди (Мацей Боднар) почти весь этап находился в голове пелотона, задавая скорость. Потом Чезаре, Рафал, Павел и Давиде вывезли меня на позицию, и Руди потрясающе развёз меня. Я очень счастлив, что здесь, в Польше, одержал свою третью победу. Зрители здесь невероятные, выступать очень интересно, конечно, хочу выиграть и завтрашний этап, особенно в майке лидера гонки».

 

  Кристиан Пёмер, спортивный директор: «Третий год подряд мы побеждаем на открывающем Тур Польши этапе, чем очень гордимся. Это  показывает, что наш план с перерывом и высокогорным тренировочным лагерем срабатывает. Мацей проделал фантастическую работу, тянул в голове и задавал скорость почти весь этап. Но также большой комплимент нашим генеральщикам, которые великолепно провели развоз. Конечно, мы будем защищать майку завтра».

 

  Фернандо Гавирия: «Моё колено восстановилось не сразу. Сухожилие воспалилось, в результате чувствовалась боль в коленной чашечке.  Мне пришлось ходить на физиотерапию четыре недели, только потом я сел на велосипед, но боль вернулась. Поэтому мне пришлось снова сделать перерыв, отдохнуть, после чего заново возвращаться. Моё выздоровление двигалось – шаг вперёд, два назад. Только недавно я начал выезжать на долгие тренировки и не чувствовал боли.

 

  Тур Польши – моя первая гонка после того, как появились проблемы с коленом. Я был без гонок два месяца,  поэтому для меня снова как в новинку ощущения, когда надо идти на пределе до финишной черты. Но я счастлив, что вернулся, смог финишировать вторым. Проиграть такому гонщику как Паскаль Акерман – это не так плохо. Он отлично выиграл. Мне не хватило скорости. Но я еду всё лучше, надеюсь, у меня ещё будут шансы на этой неделе».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Польши-2019

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Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Тур Польши Tour de Pologne гонка Мирового тура многодневная велогонка

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