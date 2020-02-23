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Дилан Груневеген – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2020

Дилан Груневеген, Фернандо Гавирия, Паскаль Акерманн, Адам Йейтс о 4-м этапе Тура ОАЭ-2020

 

 

  Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 4-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020. 26-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma в общем спринте опередил колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию и немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акерманна. Для Дилана Груневегена эта победа стала третьей с начала этого сезона (две он одержал на этапах Вуэльте Валенсии-2020). Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта.

 

Дилан Груневеген – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Дилан Груневеген – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Дилан Груневеген – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2020

Photo Credit: LaPresse

 

  Дилан Груневеген: «Это очень хорошая победа. Я очень рад. Сегодня выиграл у лучших спринтеров мира. Поэтому победа вызывает такие приятные эмоции. На первом этапе скорость моего спринта, наверное, была выше всех, но позиция была не лучшей. Мне пришлось начинать издалека. Сегодня же спринт был совершенно другим. Ребята сделали идеальный развоз, все они внесли вклад в мою победу на этапе. Все выложились по полной.

 

  На последних трёх километрах мы решили выдвинуться вперёд, потому что был сильный встречный ветер. Кристоф (Пфингштен) нашёл возможность вывезти меня на идеальную позицию. Потом я точно рассчитал спринт. Счастлив, что смог завершить работу команды».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня нашей задачей было вывезти Дилана на пятую или шестую позицию к финальному повороту. Это сработало, позволило ему идеально рассчитать момент для спринта. Победа очень хорошая. Команда работала сильно. Впереди на этой неделе у нас ещё две возможности, сделаем всё, чтобы выиграть ещё».

 

  Фернандо Гавирия: «Из-за попутного ветра, который был большую часть дня,  этап получился быстрым. Команда слаженно работала и всё время находилась рядом со мной. Мы ехали за победой и подошли к ней очень близко. Здесь очень высокий уровень спринтеров, поэтому я доволен результатом, который даёт мне уверенность перед следующими этапами. Я знаю, что форма есть».

 

  Паскаль Акерманн: «Я начал спринт с 7-й позиции. Находился слишком далеко, поэтому в конце оказался заблокирован. Всё равно доволен своей формой, жду следующих спринтерских финишей на Туре ОАЭ-2020».

 

Дилан Груневеген – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2020

 

  Адам Йейтс: «Если не считать небольшого испуга, когда избежал падения, день прошёл хорошо. В финале мы работали на нашего молодого спринтера Кейдена Грувса (Kaden Groves). Надеюсь, завтра нога у меня пойдёт так же, как вчера.

 

Преимущества по времени никогда не бывает достаточно, но я в хорошей форме, этот подъём (Джебель Хафит) мне подходит, как стало понятно вчера. Тренировки – это не гонки. И я получил подтверждение, что мои тренировки перед первым блоком гонок были правильными. Первый блок начался с Тура ОАЭ и завершится на Туре Страны Басков-2020. Далее моей целью будет Тур де Франс и Олимпиада».

 

Результаты 4 этапа Тура ОАЭ-2020

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Предлагаю открыть отдельную ветку для тех, кому нечего написать по теме,
    а потрындеть и показать свои новые сиски очень хочется.

  • M-07
    Крис Фрум: «Счастлив, что мне ... (4)
    M-07-Фото
    Хватит ему уже, пусть другие побеждают.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Sezar-Фото

    Похоже собрался в Италии сбежать на холмистом этапе..

  • Lucky
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Lucky-Фото
    Да наверное уже не стоит, все кто хотел по умничать на эту тему уже сделали это, но только если вам больше нечего добавить
  • paindoc
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    paindoc-Фото
    Предлагаю открыть отдельную ветку для знатоков мышечной физиологии и вообще, где можно будет обсуждать различные аспекты генетического кодирования, рецепторы, особенности кальциевых каналов у спринтеров, митохондриальную генетику раздельщиков и прочее.
  • Владимир Корж
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Владимир Корж-Фото
    Цитата: Lucky
    Если преобладают медленные волокна, человеку намного больше подходят лыжи, марафонский бег, заплывы на длинные дистанции и т. д., то есть виды спорта, в которых задействована главным образом аэробная система энергообразования. Если же в организме больше быстрых мышечных волокон, то можно добиться хороших результатов в бодибилдинге, беге на короткие дистанции, спринтерском плавании, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге и др. видах, где главное значение принадлежит взрывной энергии. А ее, как вы уже знаете, могут обеспечить лишь белые мышечные волокна. У спортсменов-спринтеров всегда преобладают именно они.
    Забыли упомянуть про промежуточные мышечные волокна IIа тип: быстрые окислительно-гликолитические (БОГ) , на них как раз и едут разделку
  • дрокер
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (15)
    дрокер-Фото
    Не соглашусь, Тур Альп и Тур Польши прошлого года, команда отработала на Пашу.
    Сегодня Фруми так и бочки возил:)
  • close2you
    Тур ОАЭ-2020. Этап 4 (1)
    close2you-Фото
    Беннет Беннет Беннет....
  • Sozircatel
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Sozircatel-Фото
    Да,Да,Да !!!
    Тьфу-тьфу , чтобы не сглазить , боялся раньше это отметить
    Эдди Меркс / Бельгия/ - реинкарнация спустя много лет
    Может быть парень зажжет?
  • Ice
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Lucky
    Если преобладают медленные волокна, человеку намного больше подходят лыжи, марафонский бег, заплывы на длинные дистанции и т. д., то есть виды спорта, в которых задействована главным образом аэробная система энергообразования. Если же в организме больше быстрых мышечных волокон, то можно добиться хороших результатов в бодибилдинге, беге на короткие дистанции, спринтерском плавании, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге и др. видах, где главное значение принадлежит взрывной энергии. А ее, как вы уже знаете, могут обеспечить лишь белые мышечные волокна. У спортсменов-спринтеров всегда преобладают именно они.

    А есть универсалы с примерно одинаковым соотношением волокон, хоть их и мало)

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