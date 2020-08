Страде Бьянке-2020. Результаты Категория:

Дата:

Сегодня, 19:45 Сиена - Сиена, 184 км 1 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo - Visma 4:58:56 2 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 0:00:30 3 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:32 4 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:01:31 5 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:02:55 6 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:03:59 7 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton - Scott 0:04:25 8 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:04:27 9 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling Team 0:06:47 10 Diego Rosa (Ita) Team Arkéa - Samsic 0:07:45 11 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:08:11 12 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:10:03 13 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 14 Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ 15 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 0:10:06 16 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:10:09 17 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 18 Loïc Vliegen (Bel) Circus - Wanty Gobert 0:10:11 19 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - McLaren 0:10:30 20 Andrea Vendrame (Ita) AG2R La Mondiale 0:13:41 21 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:13:46 22 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 0:14:11 23 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:14:46 24 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:15:06 25 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 26 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli - Sidermec 27 Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe 0:19:27 28 Michael Schär (Sui) CCC Team 29 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 30 Michael Valgren Hundahl (Den) NTT Pro Cycling Team 31 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 32 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 33 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 34 Alex Dowsett (Gbr) Israel Start-Up Nation 35 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 36 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 37 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 38 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 39 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 40 Simon Pellaud (Sui) Androni Giocattoli - Sidermec 41 Davide Gabburo (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:20:53 42 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling Team 0:21:16 OTL Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck - Quick Step 0:24:52 OTL Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin - Fenix 0:25:21 OTL Floris De Tier (Bel) Alpecin - Fenix 0:25:48 OTL Simon Geschke (Ger) CCC Team OTL Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec OTL Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling Team 0:25:28 OTL Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe OTL Alexander Konychev (Ita) Mitchelton - Scott DNF Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step DNF Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick DNF Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick DNF Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Dorian Godon (Fra) AG2R La DNF Lawrence Naesen (Bel) AG2R La DNF Oliver Naesen (Bel) AG2R La DNF Lawrence Warbasse (Usa) AG2R La DNF Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin - Fenix DNF Scott Thwaites (Gbr) Alpecin - DNF Petr Vakoc (Cze) Alpecin - DNF Philipp Walsleben (Ger) Alpecin - DNF Nicola Bagioli (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - DNF Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team DNF Manuele Boaro (Ita) Astana Pro DNF Fabio Felline (Ita) Astana Pro DNF Ion Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro DNF Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM DNF Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b DNF Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b DNF Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept p/b DNF Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels - Vital Concept p/b DNF Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels - Vital Concept p/b DNF Dylan Teuns (Bel) Bahrain - McLaren DNF Domen Novak (Slo) Bahrain - DNF Grega Bole (Slo) Bahrain - DNF Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - DNF Jan Tratnik (Slo) Bahrain - DNF Fred Wright (Gbr) Bahrain - DNF Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizanè DNF Nicolas Dalla Valle (Ita) Bardiani CSF DNF Iuri Filosi (Ita) Bardiani CSF DNF Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF DNF Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF DNF Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF DNF Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF DNF Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Oscar Gatto (Ita) Bora - DNF Jonas Koch (Ger) CCC Team DNF Gijs Van Hoecke (Bel) CCC DNF Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC DNF Quinten Hermans (Bel) Circus - Wanty Gobert DNF Timothy Dupont (Bel) Circus - Wanty DNF Fabien Doubey (Fra) Circus - Wanty DNF Corné Van Kessel (Ned) Circus - Wanty DNF Xandro Meurisse (Bel) Circus - Wanty DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus - Wanty DNF Simon Clarke (Aus) EF Pro Cycling DNF Mitchell Docker (Aus) EF Pro DNF Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro DNF Sean Bennett (Usa) EF Pro DNF Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ DNF Kévin Geniets (Lux) Groupama - DNF Simon Guglielmi (Fra) Groupama - DNF Marc Sarreau (Fra) Groupama - DNF Léo Vincent (Fra) Groupama - DNF Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation DNF Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up DNF Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up DNF Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up DNF Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up DNF Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal DNF Kobe Goossens (Bel) Lotto DNF Matthew Holmes (Gbr) Lotto DNF Stefano Oldani (Ita) Lotto DNF Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto DNF Florian Vermeersch (Bel) Lotto DNF Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott DNF Samuel Bewley (Nzl) Mitchelton - DNF Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - DNF Robert Stannard (Aus) Mitchelton - DNF Dario Cataldo (Ita) Movistar Team DNF Matteo Jorgenson (Usa) Movistar DNF Hector Carretero (Esp) Movistar DNF Johan Jacobs (Sui) Movistar DNF Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar DNF Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar DNF Davide Villella (Ita) Movistar DNF Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling DNF Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling DNF Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling DNF Franck Bonnamour (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Benjamin Declercq (Bel) Team Arkéa - DNF Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa - DNF Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - DNF Clément Russo (Fra) Team Arkéa - DNF Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - DNF Owain Doull (Gbr) Team Ineos DNF Gianni Moscon (Ita) Team DNF Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team DNF Salvatore Puccio (Ita) Team DNF Luke Rowe (Gbr) Team DNF Ben Swift (Gbr) Team DNF Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma DNF Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - DNF Paul Martens (Ger) Team Jumbo - DNF Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - DNF Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - DNF Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb DNF Nikias Arndt (Ger) Team DNF Marc Hirschi (Sui) Team DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team DNF Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DNF Nicolas Roche (Irl) Team DNF Jasha Sütterlin (Ger) Team DNF Vincenzo Nibali (Ita) Trek - Segafredo DNF Gianluca Brambilla (Ita) Trek - DNF Nicola Conci (Ita) Trek - DNF Antonio Nibali (Ita) Trek - DNF Toms Skujins (Lat) Trek - DNF Pieter Weening (Ned) Trek - DNF Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Страде Бьянке Strade Bianche классика Мирового тура Ваут Ван Арт



