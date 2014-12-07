Приглашения на Страде Бьянке-2020, Тиррено-Адриатико-2020 и Милан-Сан-Ремо-2020

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Приглашения на Страде Бьянке-2020, Тиррено-Адриатико-2020, Милан-Сан-Ремо-2020
Компания RCS Sport, которая является организатором Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, объявила команды, получившие приглашения на эти гонки в 2020 году. Гонки входят в календарь Мирового Тура (UCI World Tour).
На классику Страде Бьянке (Strade Bianche), которая пройдёт 7 марта, приглашения получили
UCI WORLDTEAMS – 17
AG2R LA MONDIALE (FRA)
ASTANA PRO TEAM (KAZ)
BAHRAIN – MCLAREN (BRN)
BORA – HANSGROHE (GER)
CCC TEAM (POL)
DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)
EF PRO CYCLING (USA)
GROUPAMA – FDJ (FRA)
ISRAEL START-UP NATION (ISR)
LOTTO SOUDAL (BEL)
MITCHELTON – SCOTT (AUS)
MOVISTAR TEAM (ESP)
TEAM INEOS (GBR)
TEAM JUMBO – VISMA (NED)
TEAM SUNWEB (GER)
TREK – SEGAFREDO (USA)
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
Квалификация по рейтингу – 1
CIRCUS - WANTY GOBERT (BEL)
Приглашения – 5
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)
B&B HOTELS - VITAL CONCEPT (FRA)
CORENDON (BEL)
TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)
На Тиррено-Адриатико-2020, которая пройдёт с 11 по 17 марта, помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Квалификация по рейтингу – 1
TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)
Приглашения – 4
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)
BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA)
GAZPROM - RUSVELO (RUS)
TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)
На Милан-Сан-Ремо-2020, которая пройдёт 21 марта, помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили профессиональные команды (ProTeam):
Квалификация по рейтингу – 2
TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA)
CIRCUS - WANTY GOBERT (BEL)
Приглашения – 4
CORENDON (BEL)
GAZPROM - RUSVELO (RUS)
TEAM ARKEA - SAMSIC (FRA)
VINI ZABÙ KTM (ITA)
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