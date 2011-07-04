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Предварительный календарь велогонок на вторую часть 2020 года

Страде Бьянке может стать первой гонкой возобновлённого сезона 2020 года

 

 

  Велогонки могут возобновиться 1 августа. Хотя пока Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил лишь даты проведения Тур де Франс-2020 и чемпионата мира, и ситуация остаётся неопределённой, бельгийский телеканал RTBF опубликовал предварительный календарь велогонок, который, по их словам, UCI разослал командам.

 

  Согласно предварительному календарю, сезон велогонок Мирового тура может начаться с итальянской классики Страде Бьянке, которая намечена на 1 августа, а завершится Вуэльтой Испании, которая предположительно должна стартовать 1 ноября.

 

 

 

Календарь гонок на вторую часть сезона 2020 года согласно RTBF:

 

1 августа — Страде Бьянке;

8 августа — Милан-Сан-Ремо;

Середина августа  — Критериум Дофине, сокращённый до 4 – 5 этапов;  

22-23 августа — национальные чемпионаты;

29 августа – 20 сентября – Тур де Франс;

20-27 сентября – чемпионат мира в Швейцарии;

30 сентября — Флеш Валлонь;

4 октября — Льеж-Бастонь-Льеж;

3-25 октября — Джиро д’Италия;

10 октября — Амстел Голд Рэйс;

11 октября — Гент-Вевельгем;

18 октября — Тур Фландрии;

25 октября -  Париж-Рубэ;

31 октября  — Ломбардия;

1 ноября — старт Вуэльты Испании.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 гонка Мирового тура Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia

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  1. DIM

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 13.10.2012

    Это было бы смешно, если не было так грустно!

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:48 | Регистрация: 4.07.2011

    Дай то бог, начать с 1го августа.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 09:56 | Регистрация: 17.05.2015

    Спроси сейчас у самого-самого специалиста-врача-вирусолога-аналитика-социолога-политолога - Какова будет ситуация в мире через пару месяцев? - ведь не ответит... А если и ответит, то его мнение разойдется с мнением других самых-самых... Иногда на человека просто необходимо вылить ушат холодной воды - чтобы он успокоился, остановился, встряхнулся, задумался и ОСОЗНАЛ. Вот так и с обществом в целом. Очень хочется, чтобы оно УСПОКОИЛОСЬ и ПЕРЕОЦЕНИЛО всю эту ситуацию с коронавирусом. Ведь самое плохое, самое страшное - не вирус, а РАСТЯНУТЫЕ ВО ВРЕМЕНИ шок, неопределенность, неведение, безысходность и потеря уверенности в завтрашнем дне...

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Предварительный календарь вело ... (3)
    Адриен-Фото

    Спроси сейчас у самого-самого специалиста-врача-вирусолога-аналитика-социолога-политолога - Какова будет ситуация в мире через пару месяцев? - ведь не ответит... А если и ответит, то его мнение разойдется с мнением других самых-самых... Иногда на человека просто необходимо вылить ушат холодной воды - чтобы он успокоился, остановился, встряхнулся, задумался и ОСОЗНАЛ. Вот так и с обществом в целом. Очень хочется, чтобы оно УСПОКОИЛОСЬ и ПЕРЕОЦЕНИЛО всю эту ситуацию с коронавирусом. Ведь самое плохое, самое страшное - не вирус, а РАСТЯНУТЫЕ ВО ВРЕМЕНИ шок, неопределенность, неведение, безысходность и потеря уверенности в завтрашнем дне...

  • wintermute
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (31)
    wintermute-Фото
    На лыжных трассах с выключенной головой не получится. Несколько лет назад на последних км полтинника чуть не улетел нахрен с трассы на крутом повороте после спуска потому что банально «поплыл» от усталости.

    А насчёт «играючи» — не думаю, что в реальности это столь легко, как кажется зрителю извне.
  • motte
    Предварительный календарь вело ... (3)
    motte-Фото

    Дай то бог, начать с 1го августа.

  • DIM
    Предварительный календарь вело ... (3)
    DIM-Фото
    Это было бы смешно, если не было так грустно!
  • uran
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (31)
    uran-Фото
    Понятно что без мучения в спорте никак.
    Лыжи и вело очень тяжёлые виды, лыжи порой тяжелее, на колесе не отсидишься. Но в лыжах можно на автопилоте с выключенной от гипогликемии головой доезжать, на вело это чревато завалом и травмами. Шоссе высасывает всю энергию дистанцией, думаешь зачем мне это надо? Но проходит неделя-две и опять за баран садишься. Профики месяцами с колоссальными нагрузками, кажется они в другом измерении живут, биороботы не иначе.
    А когда парнишка вот так "играючи" в 20 лет уделывает всех не укладывается в голове.
  • wintermute
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (31)
    wintermute-Фото
    В муках :)
    Самая веселуха начинается после снятия нагрузки -- народ на финише от приступа кашля пребывает в шоке. Несколько лет назад наблюдал на Туре, как после финиша скручивает в похожем приступе Фрумми (кажется, это было после разделки в Марселе, но точно не помню, мы тогда на нескольких этапах были, и всё уже слегка перемешалось в голове).
  • uran
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (31)
    uran-Фото
    Долидович постоянно от астмы мучался, я честно не представляю как лыжнику-марафонцу отматать 50 км на полной выкладке в мороз. У себя через 10 км чувствую кровь во рту и горящие бронхи. Не мудрено что они через одного на препаратах.
  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (31)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: sashaney
    Ответ был: Kаннибал. ЛА появлялся только на ТдФ. От Каннибала не было спасения круглый год.

    чисто в спортивном плане в вело вообще никого не было (и уже точно не будет) выше Меркса.

    но ЛА - ослепительно блестящая вершина очаровательного спортивного цинизма

    Цитата: Alya
    Какой велоспорт, такие и болельщики.

    да когда-ж вас отпустит то, совесть вы наша )

  • Sezar
    Глава велокоманды Bora-hansgro ... (2)
    Sezar-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Бора - банда! 

     Лучше и не скажешь, прям в десятку )).

    Денк нравится все больше и больше. Да и форма зашибись:).

  • SportSpirit
    Глава велокоманды Bora-hansgro ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Бора - банда! 

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