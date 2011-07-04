Предварительный календарь велогонок на вторую часть 2020 года

Страде Бьянке может стать первой гонкой возобновлённого сезона 2020 года

Велогонки могут возобновиться 1 августа. Хотя пока Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил лишь даты проведения Тур де Франс-2020 и чемпионата мира, и ситуация остаётся неопределённой, бельгийский телеканал RTBF опубликовал предварительный календарь велогонок, который, по их словам, UCI разослал командам.

Согласно предварительному календарю, сезон велогонок Мирового тура может начаться с итальянской классики Страде Бьянке, которая намечена на 1 августа, а завершится Вуэльтой Испании, которая предположительно должна стартовать 1 ноября.

Календарь гонок на вторую часть сезона 2020 года согласно RTBF:

1 августа — Страде Бьянке;

8 августа — Милан-Сан-Ремо;

Середина августа — Критериум Дофине, сокращённый до 4 – 5 этапов;

22-23 августа — национальные чемпионаты;

29 августа – 20 сентября – Тур де Франс;

20-27 сентября – чемпионат мира в Швейцарии;

30 сентября — Флеш Валлонь;

4 октября — Льеж-Бастонь-Льеж;

3-25 октября — Джиро д’Италия;

10 октября — Амстел Голд Рэйс;

11 октября — Гент-Вевельгем;

18 октября — Тур Фландрии;

25 октября - Париж-Рубэ;

31 октября — Ломбардия;

1 ноября — старт Вуэльты Испании.