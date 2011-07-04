Предварительный календарь велогонок на вторую часть 2020 года

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:16
Страде Бьянке может стать первой гонкой возобновлённого сезона 2020 года
Велогонки могут возобновиться 1 августа. Хотя пока Международный союз велосипедистов (UCI) подтвердил лишь даты проведения Тур де Франс-2020 и чемпионата мира, и ситуация остаётся неопределённой, бельгийский телеканал RTBF опубликовал предварительный календарь велогонок, который, по их словам, UCI разослал командам.
Согласно предварительному календарю, сезон велогонок Мирового тура может начаться с итальянской классики Страде Бьянке, которая намечена на 1 августа, а завершится Вуэльтой Испании, которая предположительно должна стартовать 1 ноября.
Календарь гонок на вторую часть сезона 2020 года согласно RTBF:
1 августа — Страде Бьянке;
8 августа — Милан-Сан-Ремо;
Середина августа — Критериум Дофине, сокращённый до 4 – 5 этапов;
22-23 августа — национальные чемпионаты;
29 августа – 20 сентября – Тур де Франс;
20-27 сентября – чемпионат мира в Швейцарии;
30 сентября — Флеш Валлонь;
4 октября — Льеж-Бастонь-Льеж;
3-25 октября — Джиро д’Италия;
10 октября — Амстел Голд Рэйс;
11 октября — Гент-Вевельгем;
18 октября — Тур Фландрии;
25 октября - Париж-Рубэ;
31 октября — Ломбардия;
1 ноября — старт Вуэльты Испании.
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