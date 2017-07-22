Власти Нидерландов сомневаются в возможности проведения Амстел Голд Рэйс в октябре 2020 года

Премьер-министр Нидерландов сомневается в возможности проведения Амстел Голд Рэйс

Хотя UCI представил пересмотренный из-за пандемии коронавируса календарь велогонок Мирового тура, нет гарантии, что все соревнования будут проведены. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) выразил сомнения в возможности проведения мужской и женской версий классики Амстел Голд Рэйс 10 октября 2020 года. Проведение массовых спортивных мероприятий в стране запрещено до 1 сентября.

Макс Рютте не испытывает радости от перспективы принимать в стране гонку Мирового тура, а министр здравоохранения Нидерландов настаивает на отказе крупномасштабных мероприятий до того момента, когда будет найдена вакцина от Covid-19.

1limburg.nl цитирует слова Марка Рютте: «Не знаю, будут ли спортивные мероприятия продолжаться в адаптированном виде. Меня не очень радует, что большая группа организаторов мероприятий просит разрешения. Если поощрять велосипедистов, они в случае не соблюдения мер предосторожности могут стать супер-распространителями. Надеюсь, что в ближайшие недели мы узнаем больше о том, как распространяется вирус. Это до сих пор большой вопрос».

Несмотря на это, директор Амстел Голд Рэйс Лео ван Влит (Leo van Vliet) настроен оптимистично: «Мы изучим, что необходимо делать с точки зрения организации, но для меня стакан наполовину полон. Теперь всё систематизировано. Мы – маленькая организация, очень гибкая».