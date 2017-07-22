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Власти Нидерландов сомневаются в возможности проведения Амстел Голд Рэйс в октябре 2020 года

Премьер-министр Нидерландов сомневается в возможности проведения Амстел Голд Рэйс

 

 

  Хотя UCI представил пересмотренный из-за пандемии коронавируса календарь велогонок Мирового тура, нет гарантии, что все соревнования будут проведены. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) выразил сомнения в возможности проведения мужской и женской версий классики Амстел Голд Рэйс 10 октября 2020 года. Проведение массовых спортивных мероприятий в стране запрещено до 1 сентября.

 

  Макс Рютте не испытывает радости от перспективы  принимать в стране гонку Мирового тура, а министр здравоохранения Нидерландов настаивает на отказе крупномасштабных мероприятий до того момента, когда будет найдена вакцина от Covid-19.

 

 

  1limburg.nl цитирует слова Марка Рютте: «Не знаю, будут ли спортивные мероприятия продолжаться в адаптированном виде. Меня не очень радует, что большая группа организаторов мероприятий просит разрешения. Если поощрять велосипедистов, они в случае не соблюдения мер предосторожности могут стать супер-распространителями. Надеюсь, что в ближайшие недели мы узнаем больше о том, как распространяется вирус. Это до сих пор большой вопрос».

 

  Несмотря на это, директор Амстел Голд Рэйс Лео ван Влит (Leo van Vliet) настроен оптимистично: «Мы изучим, что необходимо делать с точки зрения организации, но для меня стакан наполовину полон. Теперь всё систематизировано. Мы – маленькая организация, очень гибкая».

 

 

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Теги к статье: Амстел Голд Рэйс Amstel Gold Race велогонка Мирового тура гонка Мирового тура классика

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  1. close2you

    Сегодня, 22:20 | Регистрация: 22.07.2017

    значит не видать нам прошлогодний экшн от ВанДерПуля ))

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • close2you
    Власти Нидерландов сомневаются ... (1)
    close2you-Фото

    значит не видать нам прошлогодний экшн от ВанДерПуля ))

  • wintermute
    Жизнь велогонщиков команды Dec ... (1)
    wintermute-Фото

    Фото "Ильо Кейссе пытается разобраться с электронным дневником на сайте mos.ru"

  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Удар _уже_ нанесён. И по профессиональному, и по любительскому. Мир в любом случае не будет прежним.
    Вопрос теперь исключительно в масштабах.
  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Так из анекдота же оборот, про бахвалящихся размером улова рыбаков.
    С тех пор синонимично «прикрути фитилёк» и аналогичным формам просьбы не столь явно выпендриваться.
  • wintermute
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    wintermute-Фото
    Ничего ещё не «докозали»
    Есть гипотеза, с ней работают, перепроверяют старые анализы людей со схожими симптомами. Пока картина сильно неоднозначная.
  • RS
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    RS-Фото
    почти в тему: https://music.yandex.ru/album/10339748/track/64393021
  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    RVL-Фото
    Да, есть у них классическая версия рам
    Выглядит обалденно. Ролекс велосипедный
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото
    Кстати, раз уж о Кольнаго зашла речь. Узнал, что до сих пор можно под заказ купить Мастер Олимпик. На Кольнаго не свернули производство стальных рам.
    Но эта сталь (сталь, Карл!) стоит иного карбона.
    Пожестче, ИМХО, чем рама Мехико Сухорученкова, но легкая и неубиваемая.
  • Nesh
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (10)
    Nesh-Фото

    Уже докозали что вирус был в Европе  в середине ноября, и как то жили нормально без карантина(просто никто никому не делал тестов). Карантин ничего не дает, как люди ходили толпами по улица так и щас ходят. Просто это нужно пережит как вспышку грипа(от него смертность выше и никто корантин не вводит). Просто комуто выгодно развалить экономики определённых стран.

  • Sezar
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Sezar-Фото

    Так статистики нет с марта, какие ставки?

    Понятно, что вуэльтообразный маршрут Тура ему идеально подходит. Очевидно, что это явление оччень серьезное, какой там Ару. И время для прогресса вагон. Думаю, что по своему потенциалу он круче чем Фрум, Дюмолан, Томас, Роглич и Кинтана. Я не исключаю его заезда на подиум Тура уже в этом году. Если он, конечно, поедет на результвт, а не типа помогать Ару.

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